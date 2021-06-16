طريقة عمل صينية كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل صحية وشهية جداً

صينية كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي لا تخلو من سفرة، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، وكذلك تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى نكهتها الرائعة أيضاً، وهي من الأكلات المفيدة للجسم، والغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، وكذلك طريقة تحضيرها سهلة جداً، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير صينية كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل لكي تحضرها لأفراد أسرتهم، لما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة صينية شاورما الدجاج بالبطاطس، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل بألذ الوصفات.

مكونات صينية كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل

تتكون صينية كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

3 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة كاري.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 حبة جزر مبشور.

ملعقة صغيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة بودر.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

2 حبة فلفل أخضر رومي مفروم ناعم.

كوب ماء.

ربع كوب بقسماط.

مقادير سلق البطاطس

5 حبات بطاطس مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة ونصف ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة ونصف زبدة مذابة.

مقادير البشاميل.

2 كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زبدة.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية كرات البطاطس باليشاميل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والبصل ونقلبه باستمرار حتى يذبل ويصفر.

ثم نضيف الدجاج ونقلب باستمرار حتى يجف ماؤه.

بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والجزر المبشور ونخلطهم جيداً، ثم نضيف الكاري والببريكا والكزبرة والزعتر والفلفل الأسود والملح والفلفل الأخضر الرومي، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نقلب باستمرار لمدة دقيقة، ثم نضيف الماء ونقلب، ثم نترك الدجاج حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار.

نحضر حلة، ثم نضيف إليها البطاطس المقطع مكعبات، ونغمره بالماء، ونضيف إليها الملح، ثم نضع الحلة على النار، وعندما ينضج البطاطس نرفعه من على النار، ثم نصفيه جيداً من الماء ونهرسه جيداً.

ثم نضيف إلى البطاطس المهروس الملح والفلفل الأسود والبقدونس المفروم ناعم والزبدة المذابة، ثم نخلطهم جيداً، ونضعه جانباً يبرد.

نحضر صينية مقاس 30*20 سم، ثم ندهنها بالزيت ونوزع فيها القسماط، ثم نوزع ثلث كمية البطاطس المهروس ونساويه جيداً.

ثم نوزع فوقه الحشوة، ثم نكور كمية البطاطس المتبقية إلى كور متساوية في الحجم، ثم نرصهم في الصينية فوق الحشوة.

ثم نحضر البشاميل، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والدقيق والملح والزبدة، ثم نخلطهم جيداً على البارد.

بعد ذلك نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط، ثم نرفعه من على النار.

ثم نوزع البشاميل فوق كرات البطاطس، ثم جبنة موزاريلا مبشورة.