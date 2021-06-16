خلطة الجرجير للشعر مجربة استخدمي وصفة عصير الجرير لتطويل الشعر وتنعيمه

خلطة الجرجير للشعر مجربة، قبل أن نعرف وصفة الجرجير للشعر لابد لنا أن نتعرف على ما هو الجرجير، كلنا نعلم أن الجرجير من الخضروات الورقية، وله العديد من الفوائد للجسم وكذلك للشعر، وأيضًا للبشرة، ويقول خبراء التغذية أنه يحتوي على سعرات حرارية ليست عالية كما إنه يحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات والبروتينات وكذلك الألياف، كما إنه يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين C وكذلك فيتامين A وأيضًا فيتامين K كما إنه يحتوي على بعض المعادن مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والمنجنيز.

خلطة الجرجير للشعر

توجد وصفات كثيرة للجرجير للعناية بالشعر، وأخرى من أجل تطويل الشعر، والعمر على منع تساقط الشعر، والتي تعد وصفات طبيعية، وأهم وصفات الجرجير أنها سهلة التحضير في المنزل، ولها فوائد عظيمة للشعر منها ماسك الجرجير، هذا الماسك يعمل على تطويل الشعر وتنعيمه ولابد من عمله ثلاث مرات في الأسبوع لكي نحصل على ما نريد، ومكوناته بسيطة للغاية مجرد شراء حزمة واحدة من الجرجير.

نقوم في البداية بغسل حزمة الجرجير جيدًا بالماء.

نضع الجرجير في الخلاط ويتم طحنه جيدًا حتى نحصل على خليط كثيف.

نقوم بعد ذلك بوضع هذا الخليط على الشعر.

نقوم بوضع كيس من البلاستيك على الشعر ونتركه لمدة 3 ساعات.

بعد انتهاء المدة نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء.

طريقة عمل ماسك الجرجيرخلطة الجرجير ولبن الزبادي

هذا الماسك يعمل على علاج مشكلة تساقط الشعر كما إنه يعمل على زيادة كثافة الشعر ويفضل عمل هذا الماسك كل أسبوع للحصول على النتيجة المرغوب فيها، ومكونات الماسك

حزمة جرجير وتكون مطحونة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ـــ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نقوم نخلط كل المكونات السابقة خلطًا جيدًا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر.

نترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء.

طريقة عمل الماسك

خلطة الجرجير لتطويل وتنعيم الشعر

اعتني بالشعر بحسب نوعه، وسبق وقدمنا علاج للشعر المجعد، وخلطة طبيعية لـ فرد الشحن الخشن ، حيث أن الشعر أنواع (الناعم- الخشن- المجعد)، وكذلك هناك أنواع للشعر من ناحية شعر (عادي- جاف- دهني) وكل نوع يحتاج طريقة للعناية واستخدام مكونات طبيعية لعلاجه، من تلك الطرق طريقة خلطة الجرجير للشعر بأنواعه.