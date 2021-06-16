الكريب بحشوة السي فوود اللذيذ  وطريقة عمل عيش الكريب الرقيق مثل الجاهز

الكريب بحشوة السي فوود، من المعروف أن سندوتشات الكريب أصبحت من أكثر السندوتشات المشهورة والمفضلة على الاطلاق، والاكثر مبيعا في منيو المطاعم، وأصبحت طرق حشو الكريب متعددة ومتنوعة، منها الكريب الحلو والطبيب الحادق، وعلى الرغم من طريقة تحضير الكريب في المنزل أصبحت معروفة، ولكن لازالت بعض ربات المنزل لا يستطيعون تحضيره، حيث يواجهون بعض المشكلات التي سنحاول تخطيها وإيجاد حل لها من خلال هذه المقالة، حيث ستقدم لكم مقادير وطريقة تحضير عجينه الكريب في المنزل.

كوب من الدقيق أو الطحين.كك

كوب من الماء أو اللبن أو نصف كوب من اللبن مع نصف كوب من الماء.

بيضة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة من الملح والفلفل الاسود المطحون.

نصف ملعقة من الثوم البودر، والاوريجانو، لاضافة نكهة فقط، يمكن الاستغناء عنهم.

مقادير ومكونات عجينة الكريب الاقتصاديطريقه تحضير الكريب

اولا، قومي بخلط جميع المكونات الدقيق اللبن والبيض في الخلاط جيدا، وضيفي لهم الملح والفلفل الأسود المكون والثوم البودر.

ثانياً، قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة ضايقة، حتى تزيلي تكتلات الدقيقة التي لم تذوب جيدا، واتركي الخليط لمدة عشر دقائق قبل البدء في استخدامه.

ثالثاً قومي بتجهيز مقلاة سميكة ومستديرة وغير لاصقة على نار ساخنة، وتعتبر المقلاة إحدى العوامل الرئيسية لنجاح الكريب.

رابعا قومي بوضع كمية مناسبة من العجين وفردها في المقلاة مع مراعاة أن تكون طبقة الكريب رقيقة، وانتظري حتى تنضج، وقومي بقلبها على الوجه الاخر، ثم رفعها وتركها جانبا، وكرري نفس الخطوات حتى الانتهاء من كمية الدقيق المتبقية.

ربع كيلو جرام من الجمبري، جمبري مقشر وصغير.

ربع كيلو جرام من شرائح السمك الفيليه.

اثنين من فصوص الثوم المفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

عودين من الكرفس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

بهارات مكونة من اللورا وجوزة الطيب والزعتر والثوم والبصل البودر.

بشر الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة.

شوحي البصلة المفرومة في ملعقة من الزيت ثم قومي بإضافة السي فود الجمبري والسمك القبليه الشرائح والثوم المفروم والكرفس، ثم قومي بإضافة باقي المكونات وقلبي جيدا، ثم اتركيها علي نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق.

ضعي الحشوة علي شريحة من الكريب المجهز مسبقا ثم قومي بلف سندوتش الكريب علي شكل كانيلوني ثم رصيه في صينية وأدخليها الفرن حتي تحصلي علي اللون الذهبي.

مقادير الكريب بحشوة السي فوودطريقة التحضير