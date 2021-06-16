طريقة عمل كيكة الشيكولاته الهشة في الخلاط فى 10 دقائق فقط.. ملعقة واحدة سر مذاقها الشهي

استعدي لتنفيذ طريقة عمل الكيكة بالشيكولاته سهلة واقتصادية لأجمل جلسة شاي عائلية والتحاور في شؤون أسرتك الاجتماعية، لتناول أجمل طبق كيكة صحية خفيفة وشهية، فإذا كان أفراد أسرتك من عشاق الكيك ووصفة كيك الشوكولاتة لم تضبط معك و لم تأتي بنفس نتيجة كيكة شوكولاته عند الحلواني، معنا أنسي هم الكيكة الهابطة واستمتع بطعم لذيذ وهش، حيث سنقدم إليكي أسهل طريقة لعمل كيكة الشيكولاته الهشة اللذيذة والمليئة بالصوص الناعم.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته

يجب استعمال كوب واحد لجميع مقادير كيكة الشوكولاته لتعطي نتيجة مثالية في الكيكة هشة .

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة خل.

عبوة بيكنج صودا.

كوب كاكاو خام.

ملعقة كبيرة قهوة.

2 كوب دقيق .

2 كوب سكر.

كوب حليب.

كوب ماء.

2 بيضة.

ذرة ملح.

يتم تسخين الفرن على 180 درجة مئوية.

بطّني صينية بمادة دهنية.

يتم خلط جميع المكونات الجافة (البيكنج صودا، الدقيق، السكر، الكاكاو، الملح، الكاكاو، القهوة) .

يضرب البيض واللبن الحليب و الزيت والخل.

نضع الخليط الجاف في العجان ونضيف الخليط السائل بالتدريج.

عندما تصبح عجينة بقوام سائل متماسك تسكب في الصينية مدهونة.

يتم اهتزاز الصينية حتى يتساوى الوجه.

توضع الفرن مدة من 30:25 دقيقة.

للتأكد من النضج نضع خلة خشبية إذا خرجت نظيفة يتم التأكد.

خطوات تحضير كيكة الشوكولاته

عند الانتهاء من تحضير طريقة عمل الكيكة بالشيكولاته يمكن أن تزينها بوضع مسحوق الشوكولاتة السائل والمكسرات، ووضع الكريم شانتية مع وضع قطع فاكهة مقطعة (موز، تفاح، عنب، كرز، أناناس) وتقدم مع العصائر أو المشروبات الساخنة.

أو يمكنك تحضير صوص الشيكولاته الناعم المكون من كوب من اللبن، 2 ملعقة من الكاكاو، نصف ملعقة من الزيت، 5 قطع من الشيكولاته الجاهزة، أضيفي المكونات فى الخلاط واخفقيهم جيداً وعندما يصبح سائل وناعم ومتجانس؛ يُصب على الكيك بعد عمل فتحات صغيرة بها.