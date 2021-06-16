طريقه عمل طبق المكرونه باللحم انتركوت في المنزل بطريقه لذيذه وسهله وسريعه التحضير كما يعد طبق المكرونه باللحم من الوجبات الرئيسية المفضلة للعديد من الكبار والصغار ويمكن استخدام أنواع مختلفه من المكرونه حسب الرغبة. مقادير عمل طبق المكرونه باللحم انتركوت برطمان صلصة.

كريمة طبخ يكون نوعها جيدا.

مكرونة أي نوع حسب الرغبة.

جبنه موتزريلا أو جبنه جودة.

ورق لورا.

كزبرة ناشفة.

بصل مفروم متوسطة الحجم.

ثوم مفروم خمس فصوص كبيرة الحجم.

مغرفة من الزيتون أخضر مخلي حسب الرغبة أيضا.

مغرفة من المشروم.

لحمه إما أن تكون انتركوت أو ريباي (حسب رغبه المستخدم). طريقة تحضير طبق المكرونه باللحم انتركوت نقوم بإحضار حله ونقوم بتسلق المكرونة فيها ومن ثم نحضر طاسة جانبها لنقوم بتجهيز الصلصة وهي عبارة عن (معلقتين أو تلاته من الصلصلة يتم توشيحهم في زيت ومن ثم نضع عليهم البصل المفروم والثوم المفروم يتوشحوا مع بعض إلى أن يتم تغيير بسيط في لونهم ونبدأ نزود ماء بالكية التي نحتاجها حتى يتم تكوين كمية كافية من الصلصة وبعد تمام هذة الخطوة نقوم بإضافة المكرونة فيها وتقليبها جيدا حتى تمام خلط الصلصة بالمكرونه.

نحضر طاسة جريل على النار ونضع بها القليل من الزيت ثم نحضر اللحمة ونضعها في الزيت بعد تسخينه لكى تأخذ اللحمة صدمة ثم نقوم بتشويحها جيدا وبشوكه أو سكينة نحاول أن نفتح أنسجتها وبعد التأكد من تمام سوى اللحمة نتركها حتى تمام تحضير باقي مكونات الطبق.

نقوم بإحضار طاسه اخرى على النار ونضع بها القليل من الزيت وبعد تسخينه نضع الزيتون والمشروم ونشوحهم قليلا كما يمكن أيضا أضافه فلفل اخضر رومي مقطع شرائح ونشوحهم أيضا وبعد تمام ذلك نحضر كريمة الطبخ ونضعها عليهم بكمية كبيرة ثم نضع ورقتين أو ثلاث ورقات لورا ونضع اللحمة معاهم ونوطي النار ونترك الكريمة باللحمة بخلطة الخضار حتى تستوى تماما لمده 5 دقائق تقريبا مع تغطية الطاسة ونضع ملح وفلفل اسود حسب الرغبة ومن ثم نحضر المكرونة ونضعها على اللحمة والماشروم والكريمة وباقي المكونات ونقلب جيدا حتى يتلون الصوص باللون الأحمر الخفيف ثم نحضر الجبنه الموتزريلا والجودة وكزبرة بسيطة ونضعهم ونغلق الطاسة ونهدأ النار تماماً حتى تمام النضج . مقادير عمل طبق المكرونه باللحم انتركوتطريقة تحضير طبق المكرونه باللحم انتركوت الوسوم

طريقه عمل طبق المكرونه باللحم انتركوت في المنزل بطريقه لذيذه وسهله وسريعه التحضير كما يعد طبق المكرونه باللحم من الوجبات الرئيسية المفضلة للعديد من الكبار والصغار ويمكن استخدام أنواع مختلفه من المكرونه حسب الرغبة. مقادير عمل طبق المكرونه باللحم انتركوت برطمان صلصة.

كريمة طبخ يكون نوعها جيدا.

مكرونة أي نوع حسب الرغبة.

جبنه موتزريلا أو جبنه جودة.

ورق لورا.

كزبرة ناشفة.

بصل مفروم متوسطة الحجم.

ثوم مفروم خمس فصوص كبيرة الحجم.

مغرفة من الزيتون أخضر مخلي حسب الرغبة أيضا.

مغرفة من المشروم.

لحمه إما أن تكون انتركوت أو ريباي (حسب رغبه المستخدم). طريقة تحضير طبق المكرونه باللحم انتركوت نقوم بإحضار حله ونقوم بتسلق المكرونة فيها ومن ثم نحضر طاسة جانبها لنقوم بتجهيز الصلصة وهي عبارة عن (معلقتين أو تلاته من الصلصلة يتم توشيحهم في زيت ومن ثم نضع عليهم البصل المفروم والثوم المفروم يتوشحوا مع بعض إلى أن يتم تغيير بسيط في لونهم ونبدأ نزود ماء بالكية التي نحتاجها حتى يتم تكوين كمية كافية من الصلصة وبعد تمام هذة الخطوة نقوم بإضافة المكرونة فيها وتقليبها جيدا حتى تمام خلط الصلصة بالمكرونه.

نحضر طاسة جريل على النار ونضع بها القليل من الزيت ثم نحضر اللحمة ونضعها في الزيت بعد تسخينه لكى تأخذ اللحمة صدمة ثم نقوم بتشويحها جيدا وبشوكه أو سكينة نحاول أن نفتح أنسجتها وبعد التأكد من تمام سوى اللحمة نتركها حتى تمام تحضير باقي مكونات الطبق.

نقوم بإحضار طاسه اخرى على النار ونضع بها القليل من الزيت وبعد تسخينه نضع الزيتون والمشروم ونشوحهم قليلا كما يمكن أيضا أضافه فلفل اخضر رومي مقطع شرائح ونشوحهم أيضا وبعد تمام ذلك نحضر كريمة الطبخ ونضعها عليهم بكمية كبيرة ثم نضع ورقتين أو ثلاث ورقات لورا ونضع اللحمة معاهم ونوطي النار ونترك الكريمة باللحمة بخلطة الخضار حتى تستوى تماما لمده 5 دقائق تقريبا مع تغطية الطاسة ونضع ملح وفلفل اسود حسب الرغبة ومن ثم نحضر المكرونة ونضعها على اللحمة والماشروم والكريمة وباقي المكونات ونقلب جيدا حتى يتلون الصوص باللون الأحمر الخفيف ثم نحضر الجبنه الموتزريلا والجودة وكزبرة بسيطة ونضعهم ونغلق الطاسة ونهدأ النار تماماً حتى تمام النضج . مقادير عمل طبق المكرونه باللحم انتركوتطريقة تحضير طبق المكرونه باللحم انتركوت

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