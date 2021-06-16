ضعي هذا الكريم قبل الخروج لتبييض الوجه والرقبة في الحال ومنع آثار أشعة الشمس، كما عودناك عزيزتي المرأة بتقديم كل ما هو مجرب ومضمون في عالم الخلطات الطبيعية، نقدم لك اليوم خلطة مذهلة للتفتيح الفوري للبشرة والرقبة ومكافحة تجاعيد الوجه والآثار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، تمنحك خلطتنا اليوم نضارة وإشراقه ونعومة كبشرة الطفل الصغير، وفي المقابل تزيل التصبغات والبهتان والبقع الداكنة وتوحد لون البشرة، كل ذلك باستخدام مكونات طبيعية بسيطة متوفرة في مطبخك.

خلطة تبييض الوجه والرقبة ومنع آثار أشعة الشمس

لتحضير ذلك الكريم الرائع الذي يغنيكِ عن كثير من مستحضرات التجميل المكلفة سوف تكونين في حاجة إلى حبة واحدة من البطاطس، أربعة ملاعق كبيرة من الحليب السائل، ملعقة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان، ملعقتين كبيرتين من الياغورت الطبيعي، ملعقة كبيرة من دقيق الأرز ويمكنك تعويضه بنشا الذرة أو دقيق الشوفان. تحضر حبة البطاطس ثم تغسل جيداً ويتم سلقها بقشورها في ماء حتى تنضج قليلا ليس جيداً مئة بالمئة ثم تترك جانباً لتبرد، بعد ذلك يتم تقشيرها لإزالة القشرة الخارجية.

تقطع بعد ذلك إلى قطع متوسطة الحجم ثم يُضاف إليها مقدار الحليب، ويتم هرسهم وخلطهم جيداً باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي للحصول على مزيج كريمي، وفي وعاء يُضاف إليه الياغورت ومسحوق القهوة ثم يتم الخلط جيداً، ثم يتم أخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من مَهروس البطاطس مع الحليب ويضاف إلى خليط القهوة مع الياغورت مع الخلط جيداً، ويضاف بعد ذلك دقيق الأرز مع الخلط مرة أخيرة حتى تحصلين على كريم البطاطس المفتح للون البشرة.

كريم طبيعي لتفتيح البشرة بسرعة

يوضع كريم التبييض الفوري في بطرمان زجاجي ويغلق جيداً ويحفظ في الثلاجة صالح للاستخدام لمدة أسبوع. يطبق الكريم يومياً قبل الخروج على بشرة نظيفة على الوجه بالكامل والرقبة ثم يترك لمدة نصف ساعة، ثم يزال بعد ذلك بمساج خفيف دائري من أسفل إلى أعلى بعكس اتجاه الجاذبية، وذلك من أجل تنشيط الدورة الدموية وتحفيز إنتاج مادة الكولاجين في البشرة، ومن أجل السماح للكريم أن يتغلغل في نسيج وخلايا البشرة الخارجية؛ مما يجعلها تتفتح ويزول اللون الداكن الناتج عن الإهمال.

بعد ذلك بللي قطنة بماء فاتر ثم قومي بإزالة الماسك واغسلي الوجه بالماء البارد لقفل المسام ثم استخدمي المرطب الخاص بك. يمكنك أيضاً عمل خلطة تفتيح للبشرة أخرى باستخدام مهروس البطاطس مع الحليب، في وعاء قومي بإضافة ملعقة من مهروس البطاطس ثم يضاف ملعقة كبيرة من الحليب، القليل جداً من الكركم الطبيعي، وملعقة من عسل النحل، ثم يتم التقليب جيداً ويطبق الماسك على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.