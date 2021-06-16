برياني سمك الهامور لطبخة رائعة ومميزة وصفة البرياني الهندي

برياني سمك الهامور من اطيب الاكلات والاطباق التي تميز سفرتك، سوف نوضح مقادير ومكونات وصفة البرياني بالسمك من وصفات البرياني المحضرة وطريقة إعداده بالخطوات، وهي طريقة سهلة وبسيطة ولكنها في الوقت نفسه مختلفة مميزة، وسوف تنال اعجاب جميع أفراد أسرتك. مقادير ومكونات وصفة برياني سمك الهامور كيلو جرام من السمك الهامور.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

عدد ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكركم.

مقدار ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

عدد 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. مقادير خلطة البرياني 3 حبات من البصل(مفروم)

عدد 3 حبات من الطماطم المفرومة

نصف ملعقة صغيرة من كلامنا الكركم والزنجبيل و الثوم البودرة، والكمون.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من النعناع المجفف.

عدد 2حبة فيلفيلة.

عدد 1 ثمرة من الفلفل الحار.

ملح حسب الرغبة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. مقادير تحضير الارز البسمتي 3 اكواب من الأرز البسمتي.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقتان بمقياس الملعقة الصغيرة من الزعفران. طريقة تحضير برياني السمك اولا نقوم بوضع السمك في التتبيلة لمدة ربع ساعة، ثم نسخن قليل من الزيت النباتي في مقلاة على النار، ثم نضع السمك به، ونقلب شرائح السمك على نار هادئة حتى تحمر وتنضج.

ثانياً نقوم بتحضير خلطة البرياني، عن طريق تسخين قليل من الزيت ونشوح به البصل والطماطم المفرومة.

ثالثاً نقوم بإضافة باقي المكونات المتبقية من الزبادي والثوم البودر والزنجبيل والكمون والملح، والنعناع والفليفة وعصير الليمون، والفلفل الحار.

رابعا نقوم بإضافة القليل من الماء حتى تغمر المكونات، واتركيها حتى تغلي وتنضج.

خامسا قومي بتحضير الارز البسمتي، من خلال تسخين القليل من الزيت في وعاء على النار، وقلبي الارز به مع اضافة الملح والزعفران.

سادسا قومي بإضافة الماء حتي تغمري جميع المكونات واتركي الارز البسمتي على نار هادئة حتي يصل إلى نصف مرحلة النضج.

سابعا، قومي بتوزيع السمك في وعاء عميق مع خليط البرياني والأرز البسمتي وقلبي بهدوء حتى تتداخل كل المكونات مع بعضها.

ثامنا، ضيفي القليل من الماء واغلقي الوعاء واتركيه على نار هادئة، حتي يصل لمرحلة النضج التام، ثم يقلب في طبق التقديم ويقدم ساخن. مقادير ومكونات وصفة برياني سمك الهامورمقادير خلطة البريانيمقادير تحضير الارز البسمتيطريقة تحضير برياني السمك الوسوم

برياني سمك الهامور من اطيب الاكلات والاطباق التي تميز سفرتك، سوف نوضح مقادير ومكونات وصفة البرياني بالسمك من وصفات البرياني المحضرة وطريقة إعداده بالخطوات، وهي طريقة سهلة وبسيطة ولكنها في الوقت نفسه مختلفة مميزة، وسوف تنال اعجاب جميع أفراد أسرتك. مقادير ومكونات وصفة برياني سمك الهامور كيلو جرام من السمك الهامور.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

عدد ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكركم.

مقدار ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

عدد 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. مقادير خلطة البرياني 3 حبات من البصل(مفروم)

عدد 3 حبات من الطماطم المفرومة

نصف ملعقة صغيرة من كلامنا الكركم والزنجبيل و الثوم البودرة، والكمون.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من النعناع المجفف.

عدد 2حبة فيلفيلة.

عدد 1 ثمرة من الفلفل الحار.

ملح حسب الرغبة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. مقادير تحضير الارز البسمتي 3 اكواب من الأرز البسمتي.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقتان بمقياس الملعقة الصغيرة من الزعفران. طريقة تحضير برياني السمك اولا نقوم بوضع السمك في التتبيلة لمدة ربع ساعة، ثم نسخن قليل من الزيت النباتي في مقلاة على النار، ثم نضع السمك به، ونقلب شرائح السمك على نار هادئة حتى تحمر وتنضج.

ثانياً نقوم بتحضير خلطة البرياني، عن طريق تسخين قليل من الزيت ونشوح به البصل والطماطم المفرومة.

ثالثاً نقوم بإضافة باقي المكونات المتبقية من الزبادي والثوم البودر والزنجبيل والكمون والملح، والنعناع والفليفة وعصير الليمون، والفلفل الحار.

رابعا نقوم بإضافة القليل من الماء حتى تغمر المكونات، واتركيها حتى تغلي وتنضج.

خامسا قومي بتحضير الارز البسمتي، من خلال تسخين القليل من الزيت في وعاء على النار، وقلبي الارز به مع اضافة الملح والزعفران.

سادسا قومي بإضافة الماء حتي تغمري جميع المكونات واتركي الارز البسمتي على نار هادئة حتي يصل إلى نصف مرحلة النضج.

سابعا، قومي بتوزيع السمك في وعاء عميق مع خليط البرياني والأرز البسمتي وقلبي بهدوء حتى تتداخل كل المكونات مع بعضها.

ثامنا، ضيفي القليل من الماء واغلقي الوعاء واتركيه على نار هادئة، حتي يصل لمرحلة النضج التام، ثم يقلب في طبق التقديم ويقدم ساخن. مقادير ومكونات وصفة برياني سمك الهامورمقادير خلطة البريانيمقادير تحضير الارز البسمتيطريقة تحضير برياني السمك

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