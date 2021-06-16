طريقة عمل الكشري الأسكندراني بالعدس الأصفر

طريقة عمل الكشري الأسكندراني هي أكل مشهورة لدي محافظه الإسكندرية يأكل بجانبها البيض المسلوق والبطاطس المحمرة ويقدم بجانبها البتنجان المخلل والسلطات وهي أكله شعبية مكوناتها متوفره في كل منزل وهي من مكونين فقط العدس الأصفر والأرز عكس الكشري المصري محتوياته كثيرة ولكنه لذيذ أيضا إذا كنتي تعانين من كثرة التفكير لتحضير وجبه غداء سريعة فهذه الأكلة لا تستغرق وقت كبير في التحضير.

ومن فوائد الكشري يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات، الفيتامينات، الحديد، سعرارتة الحرارية منخفضة لمن يبحث عن أطعمه خاصة للرجيم، يحتوي أيضا على الألياف المشبعة، مضادات الأكسدة، يقلل الأصابة من الأمراض السراطنية بالأخص سرطان الجلد، وسرطان الثدي، حمض الفوليك الطبيعي المفيد للحامل. ويفضل كثير من الأشخاص تناول الأرز بلبن كنوع من التحليه بعد الكشري.

طريقة عمل الكشري بالعدس الأصفر

المكونات

نصف كيلو رز مصري.

ربع كيلو عدس أصفر.

كيلو طماطم معصورة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

بصلتان كبيرة مقطعة جوليان للتزين.

خمس ملاعق كبيرة دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

خمس بيضات.

كيلو بطاطس.

ملعقتان كبيرة خل.

زيت نباتي

نغسل الأرز والعدس جيدا.

نضع حلة عميقة على النار.

نضيف ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

نضع البصل المفروم.

نقلبه حتي يدبل، ثم نضيف الأرز والعدس.

ونقلبهم ونتركهم على النار قليلا.

نضيف الكمون، الملح.

نضع كمية مناسبة من الماء المغلي.

نترك الكشري على النار حتي ينضج.

طريقة تحضير الكشري

طريقة تحضير الصلصة

نضع حلة صغيرة النار، نضيف ملعقتان كبيرة من الزيت.

نضع البصل ونشوحه إلى أن يذبل.

نضيف عصير الطماطم، وملعقة معجون الطماطم.

نترك إلى أن تسيبك، وترفع من على النار.

تقشر البطاطس وتقطع أصابع سميكة.

نغسل البطاطس جيدا نضع لتر ماء ساخن في وعاء عميق.

نضع البطاطس، الخل، الملح.

نترك البطاطس ساعة على الأقل في الماء.

لتعطي القرمشة المطلوبة.

نضع طاسة عميقة على النار.

نضع كمية كبيرة من الزيت.

ننتظر حتى يقدح.

نضع البطاطس في المقلاة.

نتركها في الزيت حتي تنضج.

ويصبح لونها ذهبي.

ترفع في مصفاه أو مناديل مطبخ.

نسلق البيض.

نقليه في الزيت.

نضعه في طبق للتقديم.

نضع الدقيق، النشا في كيس مطبخ.

نضيف الملح، الكمون.

نضع البصل المقطع جوانح.

نرج الكيس جيداً، ليتغلف كل البصل.

ننخله بمصفاه، لأزاله الدقيق والنشا الزائد.

نضع طاسه عميقة بها زيت غزير.

نضع البصل عندما يقدح الزيت.

نرفع البصل عندما يصبح لونه ذهبي.

يغرف الكشري، نضع الصلصلة.

يزين بالبصل.

ويقدم بجانبه البيض، والبطاطس المقرمشة.

طريقة عمل البيض المسلوق المقليطريقة عمل البصل المقرمش للتزين