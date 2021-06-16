تخلص فوراً من حب الشباب بـ6 علاجات منزلية طبيعية رخيصة السعر

يسعى العديد من الفتيات والشباب خلال هذه الفترة إلى التخلص من حب الشباب، حيث أصبح من المشاكل القوية التي تواجه الكثير من الأشخاص، لذ سوف نقدم لحضراتكم علاجات قوية منزلية كما انها طبيعية رخيصة السعر وليست باهظة، ولكن تلك الحيل فعالة للغاية لمحاربة حبوب الشباب التي تؤرق الكثير من الشباب والفتيات خلال هذه الفترة، وخاصة بعد ارتفاع درجا الحرارة.

طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب

حرص موقع “هيلث” على تقديم عدد من الوصفات والعلاجات الطبيعية للتخلص من حبوب الشباب، حتى يظهر الشخص أو الفتاة بالشكل الجذاب دون الشعور بالحرج أمام العديد من الآخرين، لذا يجب عليك اتباع الوصفة التي تناسبك من اجل القضاء على حبوب الشباب بشكل سريع دون حدوث أي مشاكل جانبه على البشرة الخاصة بكن ومن أهم العلاجات.

عصير الليمون

يُعتبر عصير الليمون من المواد الطبيعية الفعالة في علاج حب الشباب لدى الفتيات والشباب والكبار والصغار، وما عليك إلا عصر الليمون ووضعه في وعاء صغير وإضافة بضع قطرات من ماء الورد عليه مع التقليب الجيد، ثم وضع الخليط بكرة قطنية على المناطق المصابة سواء كان في الرقبة أو الوجه أو أي مكان بالجسم.

الصبار

من الأشياء الطبيعية الرائعة التي تُساعد كثيراً في القضاء على حبوب الشباب هو الصبار، وذلك من خلال تقطيع جل الصبار وبعدها يتم وضعه على مكان حبوب الشباب وتركه لمدة تتراوح من 10إلى 15 دقيقة.

معجون الأسنان

من الأشياء المفيدة لعلاج حبوب الشباب، وهو علاج موضعي رائع، حيث يقوم الشخص المصاب بوضع معجون الأسنان على الأماكن المصابة بحبوب الشباب، حيث انه يتخلص منها وإزالة الندبات، كما انه يُساعد كثيراً في التقليل من البثور والتخلص منها خلال أيام.

العسل الأبيض

من المواد الطبيعية الرائعة التي تعالج الكثير من المشاكل الموضوعية وخاصة حبوب الشباب هو العسل الأبيض، والذي وصى به الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتم وضع العسل الأبيض على حبوب الشباب وتركه حتى يجف ثم القيام بعملية الشطف وتتخلص منه خلال فترة قليلة في أسرع وقت.

النعناع

يُساعد النعناع على الحفاظ على وجه نظيف من حبوب الشباب فضلاً على انه يُساعد كثيراً في إزالة انسداد المسام، وذلك من خلال خلط معلقتين كبيرتين من النعناع المفروم والطازج مع ملعقتين من الزبادي بالإضافة إلى دقيق الشوفان، والخلط لحين الحصول على عجينة متجانسة ثم الوضع على المكان المصاب لمدة عشر دقائق فقط ثم بعدها الشطف بالماء البارد.