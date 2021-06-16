يمكونين فقط اعملي احلي ايس كريم بدون ماكينة بنكهات مختلفة في البيت احلي من الجاهز

يمكونين فقط اعملي احلي ايس كريم، تعد من بين الوصفات الأكثر طلب، حيث يعشقها الصغار باعتبارها من بين أفضل الوجبات الخفيفة الملائمة لفصل الصيف، لذا فإن تحضيرها بالمنزل يعد من بين الضروريات للكثير من الأسر، وذلك لتقديم وصفة الأيس كريم بطريقة سهلة، وبشكل مستمر للأطفال، وباستعمال مكونات بسيطة، وإدخال بعض أنواع الفواكه لتدعيم الأيس كريم بقيمة غذائية للأطفال. يمكونين فقط اعملي احلي ايس كريم يمكونين فقط اعملي احلي ايس كريم مكونات الوصفة: نصف كوب مكون سكر أبيض بودرة.

كوب كامل من الكريمة للحلويات المخفوقة.

كوبين ونصف حليب سائل.

ملعقتان خلاصة نكهة مصرح باستعمالها، ومن الطعم المفضل لديكِ. كيفية تحضير الايس كريم بدون ماكينة خلط كلًا من مكوني السكر والكريمة مع مكون الحليب مع التقليب السريع بواسطة الخافق الكهربائي.

نتأكد من تمام الذوبان لمقدار السكر.

نضيف القدر المناسب من الفانيليا لتدعيم النكهة الخاصة بالأيس كريم.

يصب المزيج بالآلة الخاصة بتصنيع الأيس كريم، والتحريك للمزيج يكون باستمرار.

يصب المزيج بالآلة الخاصة بتصنيع الأيس كريم، والتحريك للمزيج يكون باستمرار. التقليب بالماكينة يستمر حتى نصف ساعة.

يتم إدخال الآيس كريم للمبرد، وذلك حتى يصل لدرجة التجميد المعروفة له، ويقدم للأطفال مع شرائح الفاكهة لتدعيم فائدته. طريقة عمل الايس كريم بالشكولاتة طريقة عمل الايس كريم بالشكولاتة من الممكن الاستعمال لتلك المكونات كما يلي لإحضار أسهل وصفة أيس كريم شكولاتة: كوب كامل حليب سائل.

ثلاثة أرباع الكوب من بودرة الكريم شانتيه.

ملعقتان كاكاو خالي السكر.

سكر أبيض حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير للوصفة: في البداية لا بد أن يكون الحليب مثلج، ونضيف البودرة للكريم شانتيه بوعاء مناسب.

الخفق السريع بواسطة المضرب الكهربائي.

نضيف كمية الكاكاو الخام بالتدريج ونستمر بالخفق.

لا نتوقف عن الخفق حتى نحصل على شكل القوام السميك للكريمة.

حال ملاحظة أن القوام أصبح ثقيل للغاية من الممكن التخفيف بالقليل من الحليب.

حال ملاحظة أن القوام أصبح ثقيل للغاية من الممكن التخفيف بالقليل من الحليب. بعد انتهاء التقليب والخفق، والحصول على القوام المناسب والمطلوب للأيس كريم، نحضر الأكواب المناسبة لوضع خليط الأيس كريم بها.

نضع الأكواب بالمبرد لحين تجميدها، وذلك لمدة تصل لنحو أربع ساعات، ومن الممكن أن تصل لليلة كاملة، وذلك حتى نضمن النجاح للوصفة.

من الممكن تزيين الأيس كريم بالشوكليت شيبس. طريقة عمل الايس كريم بالفراولة طريقة عمل الايس كريم بالفراولة قومي بوضع كوبان من الحليب في إناء واضيفي إليهم نكهة الفراولة، ثم قومي بخفق المزيج حتي يصبح متجانس، ثم قومي بإضافة كوب ونصف سكر الي الخليط، ثم قومي بإضافة 3 أكواب من الكريمة المخفوقة، ثم قومي بخفق جميع المكونات جيدا وضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم قومي بوضع قطع الفراولة علي الخليط للتزيين. الوسوم

يمكونين فقط اعملي احلي ايس كريم، تعد من بين الوصفات الأكثر طلب، حيث يعشقها الصغار باعتبارها من بين أفضل الوجبات الخفيفة الملائمة لفصل الصيف، لذا فإن تحضيرها بالمنزل يعد من بين الضروريات للكثير من الأسر، وذلك لتقديم وصفة الأيس كريم بطريقة سهلة، وبشكل مستمر للأطفال، وباستعمال مكونات بسيطة، وإدخال بعض أنواع الفواكه لتدعيم الأيس كريم بقيمة غذائية للأطفال. يمكونين فقط اعملي احلي ايس كريم يمكونين فقط اعملي احلي ايس كريم مكونات الوصفة: نصف كوب مكون سكر أبيض بودرة.

كوب كامل من الكريمة للحلويات المخفوقة.

كوبين ونصف حليب سائل.

ملعقتان خلاصة نكهة مصرح باستعمالها، ومن الطعم المفضل لديكِ. كيفية تحضير الايس كريم بدون ماكينة خلط كلًا من مكوني السكر والكريمة مع مكون الحليب مع التقليب السريع بواسطة الخافق الكهربائي.

نتأكد من تمام الذوبان لمقدار السكر.

نضيف القدر المناسب من الفانيليا لتدعيم النكهة الخاصة بالأيس كريم.

يصب المزيج بالآلة الخاصة بتصنيع الأيس كريم، والتحريك للمزيج يكون باستمرار.

يصب المزيج بالآلة الخاصة بتصنيع الأيس كريم، والتحريك للمزيج يكون باستمرار. التقليب بالماكينة يستمر حتى نصف ساعة.

يتم إدخال الآيس كريم للمبرد، وذلك حتى يصل لدرجة التجميد المعروفة له، ويقدم للأطفال مع شرائح الفاكهة لتدعيم فائدته. طريقة عمل الايس كريم بالشكولاتة طريقة عمل الايس كريم بالشكولاتة من الممكن الاستعمال لتلك المكونات كما يلي لإحضار أسهل وصفة أيس كريم شكولاتة: كوب كامل حليب سائل.

ثلاثة أرباع الكوب من بودرة الكريم شانتيه.

ملعقتان كاكاو خالي السكر.

سكر أبيض حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير للوصفة: في البداية لا بد أن يكون الحليب مثلج، ونضيف البودرة للكريم شانتيه بوعاء مناسب.

الخفق السريع بواسطة المضرب الكهربائي.

نضيف كمية الكاكاو الخام بالتدريج ونستمر بالخفق.

لا نتوقف عن الخفق حتى نحصل على شكل القوام السميك للكريمة.

حال ملاحظة أن القوام أصبح ثقيل للغاية من الممكن التخفيف بالقليل من الحليب.

حال ملاحظة أن القوام أصبح ثقيل للغاية من الممكن التخفيف بالقليل من الحليب. بعد انتهاء التقليب والخفق، والحصول على القوام المناسب والمطلوب للأيس كريم، نحضر الأكواب المناسبة لوضع خليط الأيس كريم بها.

نضع الأكواب بالمبرد لحين تجميدها، وذلك لمدة تصل لنحو أربع ساعات، ومن الممكن أن تصل لليلة كاملة، وذلك حتى نضمن النجاح للوصفة.

من الممكن تزيين الأيس كريم بالشوكليت شيبس. طريقة عمل الايس كريم بالفراولة طريقة عمل الايس كريم بالفراولة قومي بوضع كوبان من الحليب في إناء واضيفي إليهم نكهة الفراولة، ثم قومي بخفق المزيج حتي يصبح متجانس، ثم قومي بإضافة كوب ونصف سكر الي الخليط، ثم قومي بإضافة 3 أكواب من الكريمة المخفوقة، ثم قومي بخفق جميع المكونات جيدا وضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم قومي بوضع قطع الفراولة علي الخليط للتزيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يمكونين فقط اعملي احلي ايس كريم بدون ماكينة بنكهات مختلفة في البيت احلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.