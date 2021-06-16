طريقة المنتو الكذاب تعتبر من أشهر أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها في المنزل، وتحتوي على الحشوات المميزة يمكن أن يتم محشوة باللحمة المفرومة أو الدجاج أو الخضروات أو غيرها، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداده بالتفصيل المنتو الكذاب باللحمة المفرومة. طريقة المنتو الكذاب مكونات المنتو الكذاب لحم مفروم ناعم بمقدار كيلو جرام.

عجينة السمبوسه بمقدار كيلو جرام.

2 حبة بصل كبيرة الحجم يتم فرمه ناعمًا.

كمية قليلة من الملح.

الفلفل الأسود بمقدار ملعقة كبيرة.

2 حبة من الطماطم يتم فرمها ناعم . مكونات التغليف جبنة الكريم بمقدار 8 ملاعق صغيرة.

قشطة بمقدار 2 علبة.

مايونيز بمقدار 8 ملاعق صغيرة. طريقة التحضير نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به كل من البصل والطماطم واللحمة المفرومة مع التقليب الجيد للمكونات.

يتم أضافه كل من الملح والفلفل إلى الخلطة السابقة مع التقليب بواسطة الملعقة الخشبية.

نفرد عجينة السمبوسه ثم نضع الحشوة في نصفها، ونغلفها بالشكل الدائري.

قطع المنتو يتم رصها في الصينية الفرن المناسبة.

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ندخل الصينية في الفرن لفترة لا تقل عن نصف ساعة حتى ينضج المنتو الكذاب، ويأخذ اللون الذهبي.

نحضر إناء ونضع فيه كل من جبن الكريمة والقشطة والمايونيز.

ويتم خلطهم في الخلاط الكهربائي بالشكل الجيد.

المنتو الجاهز يتم وضعه في الأطباق المناسبة إلى التقديم.

يتم سكب خليط المايونيز فوق المنتو ويقدم وهو ساخن. المنتو الكذاب على الطريقة الحجازية المكونات ماء بمقدار نصف لتر.

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

فلفل أسود بمقدار 2 ملعقة صغيرة.

رشة من الملح.

بصل مفروم ناعم بمقدار كيلو جرام.

لحم مفروم بمقدار كيلو جرام.

بيضة واحدة.

ملح بمقدار ملعقة كبيرة.

دقيق أبيض بمقدار أربع أكواب.

حبة من الليمون يتم عصرها. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع به كل من اللحم المفروم والزيت على النار الهادئة مع إضافة الفلفل الأسود والبصل والكمون والملح والتقليب الجيد للمكونات حتى تختلط.

نحضر إناء ونضع به الماء والدقيق والملح ويتم العجن بالشكل الجيد حتى نحصل على العجينة المتماسكة ونتركها لمدة 60 دقيقة.

العجينة يتم تقسيمها إلى كرات، ونفردها ثم نضع كمية من الحشو ثم نغلقها.

نحضر إناء على النار، ونضع به كل من الملح وعصير الليمون والماء ونتركه.

نضيف إليه قطع العجين، ونتركها حتى تنضج.

يتم دهنه من خلال السمنة وترتيب العجين في المقلاة ونتركه حتى تأخذ اللون الذهبي. طريقة المنتو الكذاب مكونات المنتو الكذابمكونات التغليفطريقة التحضيرالمنتو الكذاب على الطريقة الحجازية المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة المنتو الكذاب تعتبر من أشهر أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها في المنزل، وتحتوي على الحشوات المميزة يمكن أن يتم محشوة باللحمة المفرومة أو الدجاج أو الخضروات أو غيرها، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداده بالتفصيل المنتو الكذاب باللحمة المفرومة. طريقة المنتو الكذاب مكونات المنتو الكذاب لحم مفروم ناعم بمقدار كيلو جرام.

عجينة السمبوسه بمقدار كيلو جرام.

2 حبة بصل كبيرة الحجم يتم فرمه ناعمًا.

كمية قليلة من الملح.

الفلفل الأسود بمقدار ملعقة كبيرة.

2 حبة من الطماطم يتم فرمها ناعم . مكونات التغليف جبنة الكريم بمقدار 8 ملاعق صغيرة.

قشطة بمقدار 2 علبة.

مايونيز بمقدار 8 ملاعق صغيرة. طريقة التحضير نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به كل من البصل والطماطم واللحمة المفرومة مع التقليب الجيد للمكونات.

يتم أضافه كل من الملح والفلفل إلى الخلطة السابقة مع التقليب بواسطة الملعقة الخشبية.

نفرد عجينة السمبوسه ثم نضع الحشوة في نصفها، ونغلفها بالشكل الدائري.

قطع المنتو يتم رصها في الصينية الفرن المناسبة.

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ندخل الصينية في الفرن لفترة لا تقل عن نصف ساعة حتى ينضج المنتو الكذاب، ويأخذ اللون الذهبي.

نحضر إناء ونضع فيه كل من جبن الكريمة والقشطة والمايونيز.

ويتم خلطهم في الخلاط الكهربائي بالشكل الجيد.

المنتو الجاهز يتم وضعه في الأطباق المناسبة إلى التقديم.

يتم سكب خليط المايونيز فوق المنتو ويقدم وهو ساخن. المنتو الكذاب على الطريقة الحجازية المكونات ماء بمقدار نصف لتر.

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

فلفل أسود بمقدار 2 ملعقة صغيرة.

رشة من الملح.

بصل مفروم ناعم بمقدار كيلو جرام.

لحم مفروم بمقدار كيلو جرام.

بيضة واحدة.

ملح بمقدار ملعقة كبيرة.

دقيق أبيض بمقدار أربع أكواب.

حبة من الليمون يتم عصرها. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع به كل من اللحم المفروم والزيت على النار الهادئة مع إضافة الفلفل الأسود والبصل والكمون والملح والتقليب الجيد للمكونات حتى تختلط.

نحضر إناء ونضع به الماء والدقيق والملح ويتم العجن بالشكل الجيد حتى نحصل على العجينة المتماسكة ونتركها لمدة 60 دقيقة.

العجينة يتم تقسيمها إلى كرات، ونفردها ثم نضع كمية من الحشو ثم نغلقها.

نحضر إناء على النار، ونضع به كل من الملح وعصير الليمون والماء ونتركه.

نضيف إليه قطع العجين، ونتركها حتى تنضج.

يتم دهنه من خلال السمنة وترتيب العجين في المقلاة ونتركه حتى تأخذ اللون الذهبي. طريقة المنتو الكذاب مكونات المنتو الكذابمكونات التغليفطريقة التحضيرالمنتو الكذاب على الطريقة الحجازية المكوناتطريقة التحضير

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