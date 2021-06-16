طريقة عمل صلصة البشاميل يستخدم البشاميل في الكثير من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي يقبل على تناولها الصغار والكبار، ويمكن التعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير صلصة البشاميل بالتفصيل. طريقة عمل صلصة البشاميل مكونات صلصة البشاميل زبدة يتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة بمقدار 60 جرام.

طحين متعدد الاستعمالات بمقدار ثلث كوب.

حليب سائل بمقدار 4 أكواب ونصف.

جبنة بارميزان بمقدار 75 جرام.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

جوزة الطيب بمقدار كمية قليلة جدًا. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع على النار المتوسطة، ونضع به الزبدة ونتركها حتى تذوب.

نضيف إلى الإناء الطحين مع التقليب المستمر لفترة لا تقل عن دقيقتين حتى نحصل على الطحين المحمص.

نبعد الإناء عن النار ونضيف الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر حتى لا يتعرض الطحين إلى التكتل، ونحصل على الخليط السلس.

نبعد الإناء عن النار ونبدأ في عملية التحريك المستمر حتى نحصل على الخليط الكثيف.

ثم نضيف كلا من الجبنة وجوزة الطيب والملح مع التحريك حتى تذوب جميع المكونات. البشاميل النباتي مكونات البشاميل النباتي زيت زيتون بمقدار ربع كوب.

طحين بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

حليب الصويا بمقدار 2 كوب ونصف.

فلفل أسود بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

رشة واحدة من الملح. طريقة التحضير نحضر إناء مناسب الحجم ونضع على النار الهادئة ثم نضع الزيت ونقوم بتسخينه.

بعد أن يسخن الزيت نضيف الطحين ونبدأ في تحميصه لمدة لا تقل عن دقيقتين.

يتم أضافة حليب الصويا إلى الإناء مع التقليب المستمر بسرعة حتى لا يتعرض الطحين إلى التكتل.

نحرك الخليط حتى يغلي، وبعد أن يغلي نقوم بإبعاده عن النار.

بعد أن ننتهي من إعداد البشاميل نضيف إليه الفلفل والملح للحصول على النكهة الممتازة. طريقه عمل البشاميل بالكريمة المكونات حليب كامل الدسم بمقدار كوب.

زبدة غير مملحة بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

طحين بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

كريمة الخفق بمقدار ثلث كوب.

فلفل أبيض وكمية قليلة من الملح. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع على النار المتوسطة، ونعمل على تسخين الحليب وعندما يبدأ الحليب في الغليان نبعده عن النار.

نحضر الزبدة ونضعها في إناء حتى تذوب ثم نبدأ في أضافة الطحين بالتدريج مع التحريك لمدة 2 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك نضيف الحليب بشكل تدريجي مع التحريك المستمر حتى لا يتعرض الطحين إلى التكتل.

تضاف إلى الخليط السابق الكريمة مع التحريك الجيد.

ونترك البشاميل على النار الهادئة حتى يغلي مع التحريك ثم نضيف إليها الفلفل والملح. طريقة عمل صلصة البشاميل مكونات صلصة البشاميلطريقة التحضيرالبشاميل النباتي مكونات البشاميل النباتيطريقة التحضيرطريقه عمل البشاميل بالكريمة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل صلصة البشاميل يستخدم البشاميل في الكثير من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي يقبل على تناولها الصغار والكبار، ويمكن التعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير صلصة البشاميل بالتفصيل. طريقة عمل صلصة البشاميل مكونات صلصة البشاميل زبدة يتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة بمقدار 60 جرام.

طحين متعدد الاستعمالات بمقدار ثلث كوب.

حليب سائل بمقدار 4 أكواب ونصف.

جبنة بارميزان بمقدار 75 جرام.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

جوزة الطيب بمقدار كمية قليلة جدًا. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع على النار المتوسطة، ونضع به الزبدة ونتركها حتى تذوب.

نضيف إلى الإناء الطحين مع التقليب المستمر لفترة لا تقل عن دقيقتين حتى نحصل على الطحين المحمص.

نبعد الإناء عن النار ونضيف الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر حتى لا يتعرض الطحين إلى التكتل، ونحصل على الخليط السلس.

نبعد الإناء عن النار ونبدأ في عملية التحريك المستمر حتى نحصل على الخليط الكثيف.

ثم نضيف كلا من الجبنة وجوزة الطيب والملح مع التحريك حتى تذوب جميع المكونات. البشاميل النباتي مكونات البشاميل النباتي زيت زيتون بمقدار ربع كوب.

طحين بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

حليب الصويا بمقدار 2 كوب ونصف.

فلفل أسود بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

رشة واحدة من الملح. طريقة التحضير نحضر إناء مناسب الحجم ونضع على النار الهادئة ثم نضع الزيت ونقوم بتسخينه.

بعد أن يسخن الزيت نضيف الطحين ونبدأ في تحميصه لمدة لا تقل عن دقيقتين.

يتم أضافة حليب الصويا إلى الإناء مع التقليب المستمر بسرعة حتى لا يتعرض الطحين إلى التكتل.

نحرك الخليط حتى يغلي، وبعد أن يغلي نقوم بإبعاده عن النار.

بعد أن ننتهي من إعداد البشاميل نضيف إليه الفلفل والملح للحصول على النكهة الممتازة. طريقه عمل البشاميل بالكريمة المكونات حليب كامل الدسم بمقدار كوب.

زبدة غير مملحة بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

طحين بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

كريمة الخفق بمقدار ثلث كوب.

فلفل أبيض وكمية قليلة من الملح. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع على النار المتوسطة، ونعمل على تسخين الحليب وعندما يبدأ الحليب في الغليان نبعده عن النار.

نحضر الزبدة ونضعها في إناء حتى تذوب ثم نبدأ في أضافة الطحين بالتدريج مع التحريك لمدة 2 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك نضيف الحليب بشكل تدريجي مع التحريك المستمر حتى لا يتعرض الطحين إلى التكتل.

تضاف إلى الخليط السابق الكريمة مع التحريك الجيد.

ونترك البشاميل على النار الهادئة حتى يغلي مع التحريك ثم نضيف إليها الفلفل والملح. طريقة عمل صلصة البشاميل مكونات صلصة البشاميلطريقة التحضيرالبشاميل النباتي مكونات البشاميل النباتيطريقة التحضيرطريقه عمل البشاميل بالكريمة المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صلصة البشاميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.