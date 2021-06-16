طريقة عمل مربي الكرز تعتبر من الطرق السهلة التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل أنواع المربى، لأن الكرز من الفواكه اللذيذة التي تعطي الجسم الصحة، والكثير من العناصر المغذية، وسوف نتناول في هذا المقال طريقة تحضير مربى الكرز بالتفصيل.

كرز طازج خالي من البذر بمقدار 2 كوب.

توت بري بمقدار كوب ونصف.

توت أحمر بمقدار كوب ونصف.

سكر بمقدار ثلاثة أرباع كوب.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نحضر إناء ونضع به كل من عصير الليمون والسكر والتوت بنوعيه والكرز ثم نترك الإناء على النار المتوسطة الحرارة.

عندما يغلي الخليط نخفض الحرارة، ونترك الإناء حتى يحصل الخليط على القوام الكثيف.

يتم تحريك الخليط من فترة إلى أخرى.

نحضر البرطمان الزجاجي ونضع به مربى الكرز ونتركها حتى تبرد.

بعد أن تبرد مربى الكرز نقوم بتغطيتها بالشكل المحكم، وتحفظ في المكان الجاف البارد.

كرز بمقدار نصف كيلوغرام.

سكر بمقدار 250 جرام.

ماء بمقدار خمس لتر.

عصير ليمون بمقدار 50 ملي لتر.

نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به كلا من العصير والماء والسكر مع الخلط الجيد على درجة الحرارة العالية.

عندما يغلي الخليط نقوم بخفض درجة الحرارة، ونترك الخليط على النار لفترة لا تزيد عن ربع ساعة.

يتم أضافه الكرز مع التقليب برفق، ونترك الإناء على النار لمدة ربع ساعة أخرى مع التحريك من فترة إلى أخرى.

نحضر برطمان معقم ونضع به مربى الكرز الساخنة، ويتم إغلاق البرطمان بأحكام ونتركه حتى يبرد.

ثم يتم الاحتفاظ به في الثلاجة.

يعتبر الكرز من الفواكه التي يمكنها أن تخفف من الآلام التي تصيب العضلات.

يتمكن من محاربة الأمراض المستعصية، وأهمها مرض السرطان.

يساعد الكرز على تخفيف الوزن الزائد، والوصول إلى الوزن المثالي.

يعتبر من أهم الفواكه التي تعالج مرض النقرس، لأنه يقلل من نسبة اليوريك اسيد التي تتواجد في الجسم.

طريقة عمل مربي الكرز مكونات مربي الكرزطريقة تحضير مربى الكرزطريقه عمل مربى الكرز الأرضي المكوناتطريقة التحضيرفوائد الكرز

تحدثنا في هذا المقال عن طريقة عمل مربى الكرز، وتناول الخطوات التي يتم من خلالها عمل المربى مع المكونات بالتفصيل، كما تعرفنا على طريقة عمل مربى الكرز الأرضي، وشرحنا الفوائد الصحية التي يمد بها الكرز الجسم.