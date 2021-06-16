أضرار الإفراط فى تناول الشاى باللبن

تعرف على أضرار الإفراط في تناول الشاي باللبن فعلى الرغم من كونه من المشروبات الساخنة اللذيذة والمشهورة في جميع دول العالم ويساعد في منح الجسم النشاط إلى أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في ظهور بعض التأثيرات السلبية على الصحة نتحدث عنها خلال هذا المقال.

الشعور بالقلق

يتسبب الشاي باللبن في استرخاء الجسم وزيادة النشاط بعد تناوله، لكن وجد أن تناوله يشكل مفرط وكميات كبيرة يتسبب في الشعور بالقلق ويعمل على حدوث اضطراب في المستقبلات الكيميائية بالمخ.

ظهور البثور

نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يتناولون مشروب الشاي باللبن الساخن بشكل متكرر وكميات كبيرة تظهر لديهم بعض البثور التي تسبب تشوه في المظهر العام لبشرتهم.

يسبب الأرق

يحتوي المشروب على كميات من الشاي واللبن متساويتين، ويتسبب الشاي في المشروب والذي يحتوي على كميات من الكافيين عند تناوله بصورة مستمرة إلى الشعور بالأرق ونقص نشاط الجسم.

يمكن أن يسبب الإمساك

الكافيين الموجود داخل الشاي عند تناوله بكميات كبيرة يسبب الإمساك وقد يسبب الجفاف وهذا له آثار جانبية مستقبلاً على صحة الجهاز الهضمي لدى الفرد.

الاختلالات في ضغط الدم

لا خلاف في أن الشاي باللبن مشروب يعمل على تحسين الدورة الدموية ويحافظ على ثبات ضغط الدم لكن عند تناوله بكميات كبيرة فهو يؤدي بعد ذلك إلى حدوث مشاكل في الدورة الدموية بالحسم وقد يسبب ارتفاع في ضغط الدم.

يسبب الإجهاض

الشاي الموجود في مشروب الشاي باللبن يساعد في استرخاء العضلات لكن عند تناوله بكميات كبيرة يؤدي الاسترخاء المتزايد للعضلات إلى تعريض المرأة الحامل للاجهاض ويصبح من الصعب عليها الاحتفاظ بالجنين لذاك ينبغي على الحوامل تناول كميات قليلة فقط من مشروب الشاي باللبن خلال فترة الحمل.