بأقل التكاليف طريقة عمل الكرواسون البيتي بطعم لذيذ وهش بحشوات مختلفة خطوة بخطوة

الكرواسون من اشهر المعجنات التي يعشقها الكثير، اطفال أو كبار، ودائمًا ماتشترى من البائعين، على الرغم من أن صناعتها منزليًا سهلة وغير مكلفة، ولذلك سوف نعرض لكم اليوم اسهل واجمل الطرق لصناعة الكرواسون، وهي طريقة مطبخ منال العالم المعروفة، والتي لم تستهلك وقت أو جهد، ويمكن صناعتها بحشو شيكولاته أو الجبنة بأنواعها المختلفة اللذيذة.

طريقة عمل الكرواسون البيتي

اولًا مقادير العجينة

2 كوب من الدقيق

2 ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتين سكر

بيضة

3 ملاعق كبيرة من الذبدة

خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

2 كوب ماء دافئ.

بيض جاهز مع حليب مخفوق للوجه

مقادير الحشو

اختاري الحشو المناسب لكي سواء كان حلو مثل الشيكولاته او المربى، أو الحادث كالجبنة المثلثات أو الرومي، أو المودزريلا.

في وعاء غويط ضعي الدقيق، والملح

وفي كوب خارجي ضعي الخميرة والسكر وربع كوب ماء واتركيها حتى تختمر وتزداد

أضيفي الذبدة، واللبن البودرة، والبيضة الي الدقيق

بعد ذلك اسقي المكونات بالخميرة وقومي بفركها جيدًا بالدقيق والمكونات

قومي بالعجن بالماء تدريجيًا حتى تحصل على عجينة متماسكة.

اتركي العجينة في مكان دافئ حتى تختمر لمدة لا تقل عن ساعة

بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة على شكل مثلثات

افردي المثلث على الرخامة المرشوشة بالدقيق، وضعي في قاعدة المثلث الحشو وقومي بلفها من هذا الجزء نزولًا إلى رأس

أعيدي هذه الخطوات مع باقي الكمية

ضعي كل الكمية الموجودة في صنية مدهونة زيت

واتركي الصنية نصف ساعة لتهدأ وتختمر

إدهني أوجه الكرواسون باللبن والبيض المخفوق

وبعد ذلك ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة مع متابعتها أثناء التسوية.

وعند تغير لونها إلى الذهبي

اخرجيها من الفرن.

طريقة تحضير العجينة

الكرواسون من ألذ الحلويات التي يعشقها الجميع والتي يتم شرائها جاهزة من السوبر ماركت بسبب طعمها اللذيذ وقوامها الهش الخفيف، حيث يوجد منها العديد من الحشوات اللذيذة وخاصة الكرواسون بالشوكولاتة أو الجبنة أو المربي، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وبدون تكاليف عبر المكونات والخطوات المرفقة وحشوه بكل سهولة بأي طعم ترغبين.