فوائد البطيخ لن تصدقها منها فقدان الوزن الزائد

البطيخ من الفواكه الصيفية اللذيذة حيث يعمل على ترطيب الجسم وتلطيفه خاصة في الأيام الحارة، لكن هل تعلم أيضًا أنه غني بكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله من الفواكه ذات الفوائد الصحية العديدة، وإليك أهم تلك الفوائد.

فوائد البطيخ الصحية

يعد البطيخ مصدر هام لفيتامين سي وفيتامين أ ،والمغنسيوم والبوتاسيوم، ويحتوي الكوب الواحد من البطيخ على 46 سعر حراري فقط، وهذه بعض الفوائد الصحية للبطيخ.

يقوي المناعة

يحتوي البطيخ على مادة تسمى اللايكوبين وهي أحد الكاروتينات الموجودة في مجموعة من الفواكه، والتي تعمل كمضادات للأكسدة، وتعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي، كما أنه غني بفيتامين سي الذي يساعد على تقوية المناعة ويقي الجسم من مجموعة من الأمراض المزمنة.

يساعد على منع تكون حصوات الكلى

أظهرت بعض الدراسات أن البوتاسيوم الموجود في الفواكه والخضروات مفيد جدًا في تنظيف الجسم من السموم وإزالة الفضلات من الدم ، مما يساعد على منع حصوات الكلى، كما أن البطيخ مدر للبول وهذا يساعد في طرد السموم من الكلى، ومنع تكون الحصوات.

يساعد في ترطيب الجسم

يتكون البطيخ بنسبة 91% من الماء، وهذا يساعد في ترطيب الجسم وإزالة السموم منه، كما أن البوتاسيوم الموجود به يعمل على تحسين الدورة الدموية وترطيب الجسم ويسمح لمزيد من الأكسجين للوصول لخلايا الجسم، كما أنه يحتوي على المغنسيوم الذي يقلل من احتباس الماء في الأمعاء ويمنع الإصابة بالانتفاخ ويساعد على فقدان الوزن المائي.

يساعد على حماية صحة الجلد

يعتبر البطيخ من مضادات الأكسدة القوية،كما أنه غني بفيتامينات أ و سي وهذه الفيتامينات تعمل على تعزيز صحة البشرة، وتقي من الشيخوخة، كما أنه يقي البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.

يحسن الرؤية

البيتا كاروتين وفيتامين أ وفيتامين سي واللوتين والزياكسانثين كل تلك العناصر موجودة في البطيخ بكثرة، وهي مفيدة جدًا للحفاظ على صحة العين، وخاصة فيتامين أ حيث أثبتت الأبحاث أنه مفيد جدًا للوقاية من الإصابة بالتنكس البقعي مع التقدم في العمر.

يساعد في فقدان الوزن الزائد

ربما يتعجب الكثيرين من هذا الأمر، فالبطيخ يحتوي على نسبة من السكر والكربوهيدرات الطبيعية، إلا أن هذه الفائدة تعتمد على الكمية التي تتناولها والنظام الغذائي الذي تتبعه، فالبطيخ غنيًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، وفي نفس الوقت يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي مغذي لفقدان الوزن، من خلال تعزيز الشعور بالشبع والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وإمداد جسمك بالفيتامينات الضرورية لتعزيز صحته.

يقلل الالتهاب في الجسم

الالتهاب هو السبب الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة وقد أثبتت الأبحاث أن البطيخ يساعد في تقليل اللتهابات الناتجة عن الأكسدة لأنه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب أيضًا مثل الليكوبين وفيتامين سي.