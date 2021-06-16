بملعقة نشا اصنعي كريم أساسي طبيعي في البيت أمن علي بشرتك

بملعقة نشا اصنعي كريم أساسي طبيعي، كريم الأساس هو أهم مستحضر تجميل يوجد في خزانة أي فتاة تحب وضع المكياج بصفة مستمرة، لأنه السبب الرئيسي في نجاح المكياج، حيث يعمل كريم الأساس على توحيد لون البشرة وإخفاء أي بقع أو حبوب او هالات موجودة بها، وعلى الرغم من هذه المميزات إلا أن جميع أنواع كريمات الأساس الموجودة في المتاجر أو الصيدليات تحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً على البشرة، لذلك من الأفضل الاستغناء عن كريم الأساس التجاري إلا للضرورة و استبداله بكريم أساس طبيعي، حيث يمكن تحضير كريم أساس لوضع المكياج بكل راحة ولكن باستخدام مواد طبيعية مئة بالمئة، وإليكم بعض الطرق البسيطة لعمل ذلك: بملعقة نشا اصنعي كريم أساسي طبيعي بملعقة نشا اصنعي كريم أساسي طبيعي المكونات ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل كريم أساس في البيت في طبق كبير نضع الحليب والبيكنج بودر ونضيف لهما الفازلين والجلسرين ونقلب جيداً.

نضيف ماء الورد إلى الخليط ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس يشبه قوام كريم الأساس التجاري.

نضع كريم الأساس في علبة نظيفة ومعقمة ونغلقها بإحكام ونحفظها في الثلاجة.

يجب إزالة كريم الأساس قبل الذهاب للنوم حتى وإن كان كريم أساس مصنوع من مواد طبيعية. طريقة عمل كريم أساس في البيت افضل كريم اساس طبيعي للوجه افضل كريم اساس طبيعي للوجه المكونات ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

قطرتان من خل التفاح.

سبع قطرات من ماء الورد.

قطرتان من الجلسرين. صنع كريم أساس مبيض للبشرة بمكونات سهلة نحضر طبق كبير ونخلص فيه المواد السابقة بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نضع كريم الاساس في علبة محكمة الإغلاق ونحفظه في الثلاجة.

في الطرق السابقة يمكن الحصول على لون أغمق لأصحاب البشرة السمراء باستخدام مواد بسيطة، حيث يمكن إضافة القليل من الكاكاو الخام أو القرفة البودرة والخلط حتى يتم الحصول على اللون المناسب التي تريدينه .

في الطرق السابقة يمكن الحصول على لون أغمق لأصحاب البشرة السمراء باستخدام مواد بسيطة، حيث يمكن إضافة القليل من الكاكاو الخام أو القرفة البودرة والخلط حتى يتم الحصول على اللون المناسب التي تريدينه . وللحصول على طلة مثالية باستخدام كريم الأساس، يجب القيام بغسل البشرة بغسول مناسب وتقشيرها لإزالة الجلد الميت، وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة بشكل جيد ثم القيام بوضع كريم الأساس

يجب أيضا قبل وضع كريم الأساس علي البشرة وضع مرطب للبشرة اي نوع موجود عندك، ثم بعد ذلك قومي بتوزيع كريم الأساس علي البشرة بصورة دائرية. نصائح قبل استخدام الفاونديشن صنع كريم أساس مبيض للبشرة بمكونات سهلةنصائح قبل استخدام الفاونديشن في البداية قومي بغسل بشرتك بالغسول والماء، ، ثم قومي بوضع اي مرطب علي البشرة، ثم انتظري قليلا حتي تجف البشرة ثم قومي بوضع الفاونديشن علي البشرة وقومي بتوزيع كريم الأساس بواسطة اسفنجة، وانتظري قليلا حتي تجف البشرة تماما ثم قومي بعد ذلك بوضع البودر علي البشرة وتمتعي بإطلالة جميلة. الوسوم

بملعقة نشا اصنعي كريم أساسي طبيعي، كريم الأساس هو أهم مستحضر تجميل يوجد في خزانة أي فتاة تحب وضع المكياج بصفة مستمرة، لأنه السبب الرئيسي في نجاح المكياج، حيث يعمل كريم الأساس على توحيد لون البشرة وإخفاء أي بقع أو حبوب او هالات موجودة بها، وعلى الرغم من هذه المميزات إلا أن جميع أنواع كريمات الأساس الموجودة في المتاجر أو الصيدليات تحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً على البشرة، لذلك من الأفضل الاستغناء عن كريم الأساس التجاري إلا للضرورة و استبداله بكريم أساس طبيعي، حيث يمكن تحضير كريم أساس لوضع المكياج بكل راحة ولكن باستخدام مواد طبيعية مئة بالمئة، وإليكم بعض الطرق البسيطة لعمل ذلك: بملعقة نشا اصنعي كريم أساسي طبيعي بملعقة نشا اصنعي كريم أساسي طبيعي المكونات ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل كريم أساس في البيت في طبق كبير نضع الحليب والبيكنج بودر ونضيف لهما الفازلين والجلسرين ونقلب جيداً.

نضيف ماء الورد إلى الخليط ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس يشبه قوام كريم الأساس التجاري.

نضع كريم الأساس في علبة نظيفة ومعقمة ونغلقها بإحكام ونحفظها في الثلاجة.

يجب إزالة كريم الأساس قبل الذهاب للنوم حتى وإن كان كريم أساس مصنوع من مواد طبيعية. طريقة عمل كريم أساس في البيت افضل كريم اساس طبيعي للوجه افضل كريم اساس طبيعي للوجه المكونات ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

قطرتان من خل التفاح.

سبع قطرات من ماء الورد.

قطرتان من الجلسرين. صنع كريم أساس مبيض للبشرة بمكونات سهلة نحضر طبق كبير ونخلص فيه المواد السابقة بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نضع كريم الاساس في علبة محكمة الإغلاق ونحفظه في الثلاجة.

في الطرق السابقة يمكن الحصول على لون أغمق لأصحاب البشرة السمراء باستخدام مواد بسيطة، حيث يمكن إضافة القليل من الكاكاو الخام أو القرفة البودرة والخلط حتى يتم الحصول على اللون المناسب التي تريدينه .

في الطرق السابقة يمكن الحصول على لون أغمق لأصحاب البشرة السمراء باستخدام مواد بسيطة، حيث يمكن إضافة القليل من الكاكاو الخام أو القرفة البودرة والخلط حتى يتم الحصول على اللون المناسب التي تريدينه . وللحصول على طلة مثالية باستخدام كريم الأساس، يجب القيام بغسل البشرة بغسول مناسب وتقشيرها لإزالة الجلد الميت، وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة بشكل جيد ثم القيام بوضع كريم الأساس

يجب أيضا قبل وضع كريم الأساس علي البشرة وضع مرطب للبشرة اي نوع موجود عندك، ثم بعد ذلك قومي بتوزيع كريم الأساس علي البشرة بصورة دائرية. نصائح قبل استخدام الفاونديشن صنع كريم أساس مبيض للبشرة بمكونات سهلةنصائح قبل استخدام الفاونديشن في البداية قومي بغسل بشرتك بالغسول والماء، ، ثم قومي بوضع اي مرطب علي البشرة، ثم انتظري قليلا حتي تجف البشرة ثم قومي بوضع الفاونديشن علي البشرة وقومي بتوزيع كريم الأساس بواسطة اسفنجة، وانتظري قليلا حتي تجف البشرة تماما ثم قومي بعد ذلك بوضع البودر علي البشرة وتمتعي بإطلالة جميلة.

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