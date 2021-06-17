في 20 دقيقة بكيس خميرة فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير بكيراتين منزلي

تعتبر المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل اقتصادية السعر اي انها غير مكلفة للغاية، ومن اقوي الوصفات التي يتم استخدامها الآن في علاج مشاكل الشعر من هيشان الشعر، وفرد الشعر المجعد، وتحتوي هذه المواد الطبيعية علي عناصر غذائية هامة تحسن من عملية فرد الشعر، ونمو الشعر بشكل صحي سليم دون أي أضرار. طريقة فرد وتنعيم الشعر بالخميرة طريقة فرد وتنعيم الشعر بالخميرة المكونات: خمس معالق من الخميرة.

معلقة زيت زيتون.

معلقة زيت لوز.

معلقة صغيرة من زيت الجرجير.

معلقة كبيرة من جل الألوفيرا.

معلقة من البلسم.

معلقة قهوة.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

بونيه.

فوطة.

ماء مغلي.

وعاء.

فرشاة. طريقة التحضير نحصر وعاء نظيف ونضع به خمس معالق من الخميرة ومعلقة من زيت الزيتون، ثم نضيف معلقة من زيت اللوز ومعلقة صغيرة من زيت الجرجير ومعلقة كبيرة من جل الألوفيرا ومعلقة من البلسم ومعلقة قهوة ومعلقة كبيرة من عسل النحل، ونقوم بتقليب هذه المكونات جيدا لمدة خمس دقائق، حتي تصبح خليطا واحدا ذات قوام كريمي.

نحضر كوب من الماء المغلي ونضع به ذرة من الملح الأبيض، لكي نقوم بتعقيم الفرشاة قبل وضعها في الشعر، ثم نترك الفرشاة في الماء المغلي والملح لمدة دقيقه ونصف، ثم نتركها تجف.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو، ونتركه حتي يجف تماما، وبعد ذلك نقوم بعمل مساج لفروة الرأس قبل وضع خليط الخميرة لفرد الشعر عليها.

نضع الفرشاة في الخليط ونقوم بتوزيعه علي جميع أجزاء فروة الرأس وجميع أطراف الشعر.

نحضر البونيه ونضعه فوق الرأس، ثم بعد ذلك نخضر فوطة نظيفه ونضعها في الماء المغلي، ثم نقوم بعصرها جيدا وبعدها نضع الفوطه فوق البونيه.

نترك خليط الخميرة لفرد الشعر علي الرأس لمدة خمس ساعات، حتي تستفيد فروة الرأس والشعر من جميع المكونات الطبيعية الموجودة بالخليط.

بعد مرور الوقت يتم فرك فروة الرأس وغسل الرأس والشعر.

يكرر الماسك مرة أسبوعيا للحصول علي نتائج فعالة في فرد الشعر وظهوره بمظهر صحي. طريقة أخري لفرد الشعر بالخميرة ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

¼ كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضيرطريقة أخري لفرد الشعر بالخميرة طريقة التحضير: نذيب الخميرة مع الحليب الدافئ.

نترك الخلطة حتي تتخمر لمدة 10 دقائق.

نضيف الخلطة إلي الزبادي ونمزجهم جيداً.

ثم اضيفي العسل وزيت الزيتون عليها.

اخلطي مرة أخري لكي يتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نترك الخلطة لمدة نصف ساعة. طريقة الاستخدام: قومي بغسل شعرك وقسميه لأجزاء.

ضعي الخلطة لشعرك من الجذور حتي الأطراف بالفرشاة.

قومي بتسريح الشعر ولفه بالبونيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي شعرك بالماء والشامبو.

كرري الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع. الوسوم

تعتبر المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل اقتصادية السعر اي انها غير مكلفة للغاية، ومن اقوي الوصفات التي يتم استخدامها الآن في علاج مشاكل الشعر من هيشان الشعر، وفرد الشعر المجعد، وتحتوي هذه المواد الطبيعية علي عناصر غذائية هامة تحسن من عملية فرد الشعر، ونمو الشعر بشكل صحي سليم دون أي أضرار. طريقة فرد وتنعيم الشعر بالخميرة طريقة فرد وتنعيم الشعر بالخميرة المكونات: خمس معالق من الخميرة.

معلقة زيت زيتون.

معلقة زيت لوز.

معلقة صغيرة من زيت الجرجير.

معلقة كبيرة من جل الألوفيرا.

معلقة من البلسم.

معلقة قهوة.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

بونيه.

فوطة.

ماء مغلي.

وعاء.

فرشاة. طريقة التحضير نحصر وعاء نظيف ونضع به خمس معالق من الخميرة ومعلقة من زيت الزيتون، ثم نضيف معلقة من زيت اللوز ومعلقة صغيرة من زيت الجرجير ومعلقة كبيرة من جل الألوفيرا ومعلقة من البلسم ومعلقة قهوة ومعلقة كبيرة من عسل النحل، ونقوم بتقليب هذه المكونات جيدا لمدة خمس دقائق، حتي تصبح خليطا واحدا ذات قوام كريمي.

نحضر كوب من الماء المغلي ونضع به ذرة من الملح الأبيض، لكي نقوم بتعقيم الفرشاة قبل وضعها في الشعر، ثم نترك الفرشاة في الماء المغلي والملح لمدة دقيقه ونصف، ثم نتركها تجف.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو، ونتركه حتي يجف تماما، وبعد ذلك نقوم بعمل مساج لفروة الرأس قبل وضع خليط الخميرة لفرد الشعر عليها.

نضع الفرشاة في الخليط ونقوم بتوزيعه علي جميع أجزاء فروة الرأس وجميع أطراف الشعر.

نحضر البونيه ونضعه فوق الرأس، ثم بعد ذلك نخضر فوطة نظيفه ونضعها في الماء المغلي، ثم نقوم بعصرها جيدا وبعدها نضع الفوطه فوق البونيه.

نترك خليط الخميرة لفرد الشعر علي الرأس لمدة خمس ساعات، حتي تستفيد فروة الرأس والشعر من جميع المكونات الطبيعية الموجودة بالخليط.

بعد مرور الوقت يتم فرك فروة الرأس وغسل الرأس والشعر.

يكرر الماسك مرة أسبوعيا للحصول علي نتائج فعالة في فرد الشعر وظهوره بمظهر صحي. طريقة أخري لفرد الشعر بالخميرة ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

¼ كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضيرطريقة أخري لفرد الشعر بالخميرة طريقة التحضير: نذيب الخميرة مع الحليب الدافئ.

نترك الخلطة حتي تتخمر لمدة 10 دقائق.

نضيف الخلطة إلي الزبادي ونمزجهم جيداً.

ثم اضيفي العسل وزيت الزيتون عليها.

اخلطي مرة أخري لكي يتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نترك الخلطة لمدة نصف ساعة. طريقة الاستخدام: قومي بغسل شعرك وقسميه لأجزاء.

ضعي الخلطة لشعرك من الجذور حتي الأطراف بالفرشاة.

قومي بتسريح الشعر ولفه بالبونيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي شعرك بالماء والشامبو.

كرري الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 20 دقيقة بكيس خميرة فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير بكيراتين منزلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.