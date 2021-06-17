دراسة تؤكد ضرورة منع أطفالك من تناول هذه الأطعمة أثناء فترة الطفولة

دراسة طبية حديثة تؤكد ضرورة منع أطفالك من تناول هذه الأطعمة أثناء فترة الطفولة فقد تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، أثناء الطفولة لا يفكر الطفل بالطبع فيما يتناوله من طعام، معتمد في ذلك بشكل كلي على البالغين من حوله لاتخاذ خيارات غذائية سليمة نيابة عنه. وتشير الأبحاث الطبية الجديدة إلى أن تناول الإنسان لأنواع معينة من الطعام أثناء الطفولة قد يكون له تداعيات مدى الحياة على صحته، لذا يجب على الآباء والأمهات معرفة تلك الأطعمة لتجنبها مع اتباع أنظمة غذائية صحية لأطفالهم؛ للتأكد من عدم تأثير ذلك على صحتهم عند الكبر.

أطعمة تسبب السمنة عند الأطفال

اكتشف الباحثين في مجال صحة الطفل أن الأطعمة فائقة المعالجة التي تتضمن البيتزا المجمدة، والصودا، والخبز المعبأ، والكعك، والوجبات الجاهزة، تشكل ما بين 23.2٪ و 67.8٪ من إجمالي جرامات الطعام المستهلكة ، حيث شهد الأشخاص الخاضعون للدراسة زيادة في مسار وزنهم بمقدار 0.2 كجم إضافي، كما زاد محيط الخصر لديهم بمقدار 0.17 سم إضافي ، وزاد مؤشر كتلة الدهون لديهم بنسبة 3٪ إضافية ، وزاد مؤشر كتلة الجسم لديهم بنسبة 6٪ إضافية.

وبالنسبة لفئة الثلاثينات من العمر أو في سن الرابعة والعشرين بالتحديد وعند إجراء ذلك الاختبار، كان الأشخاص الأعلى استهلاكًا من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد وزنهم بمقدار 3.7 كجم ، وكان محيط خصرهم أكبر بمقدار 3.1 سم ، ونسبة دهون الجسم بنسبة 1.5٪ ، ونسبة 1.2 كجم / م 2 من مؤشر كتلة الجسم في المتوسط.

الحفاظ على صحة الطفل

من هنا نجد أننا نلحق الضرر بصحة أطفالنا على المدى الطويل بسبب الإصرار على العادات الغذائية السيئة، ولذلك فنحن بحاجة ماسة إلى تغيير فعال في نوعية الأطعمة التي نقوم باختيارها لحماية صحة الأطفال، وتقليل النسبة من هذه الأطعمة السابق ذكرها في نظامهم الغذائي، لذلك فإنه يجب علينا الإسراع والبدء في مساعدة الأطفال للدخول في مسار أكثر صحة، وذلك عن طريق الحفاظ على الأطعمة المصنعة في نظامهم الغذائي عند الحد الأدنى، فالأوان لم يفت بعد كي نساعد أطفالنا على النمو السليم للجسم والعقل والتأكد من عدم إصابتهم بواحد من أخطر أمراض العصر وأكثرها انتشاراً وهو السمنة.