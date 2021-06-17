أسرار تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي الشهية في المنزل

البسبوسة المرملة بالزبادي، عنوان يبحث عنه الكثيرين من عشاق البسبوسة فهي من ضمن الحلويات التي يوجد لها عشاق في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من اختلاف الطرق في إعدادها وهذا بسبب طعمها اللذيذ وقوامها الخفيف، بالإضافة لقابليتها للعديد من الحشوات كحشوة الكريمة والشكولاتة وغيرهم من الحشوات المختلفة، وهذا سبب قبولها لدى الجميع فهي ترضي جميع عشاقها.

البسبوسة المرملة بالزبادي

النموره او الهريسة من الحلويات التي تجمع ما بين الأصل المصري والشامي، وهي من الحلويات القيمة التي تتواجد بصورة رسمية في المناسبات والاحتفالات الضخمة، أما الطريقة الأفضل لإعدادها بالزبادي فسيتم ذكرها فيما يلي.

افضل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي

البسبوسة من الحلويات السهلة في جدًا في إعدادها لا تحتاج الى وقت كبير ولا جهد مضاعف، فبمجرد خلط المكونات الخاصة بها تكون جاهزة على الفور، فتابعوا معنا حديثنا عن أفضل طريقة إعدادها بالزبادي

2 كوب من دقيق السميد.

2 كوب من الزبادي العادي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

4 ملاعق من جوز الهند المبشور.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من ملح الناعم.

قومي بإحضار إناء عميق وضعي فيه جميع المكونات الجافة دقيق السميد، جوز الهند المبشور ، الملح ، البيكنج بورد وخليهم جيدًا حتى يمتزجون ويتدخلون سويا.

ضفي مقدار الزيت على الخليط بالتدريج مع التقليب الجيد حتي يمتزجون، وحين تتأكدي من أن الخليط امتزاج قومي بإضافة الزبادي علة الخليط بصورة متدرجة جيدًا مع التقليب الجيد حتي يتكون معاكي عجينة ذو قوام طري.

قومي بإحضار صينية مسطحة ذو حجم مناسب وضعي فيها القليل الزيت ثم اسكبي خليط البسبوسة عليه مع توزيعها بشكل متساوي.

وبذلك قومي بتقطيعها على حسب الشكل الذي تفضلينه.

ادخلي الصينية على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة مع المتابعة حتى إتمام عملية النضج.

ضعي الشربات الجاه عليه واستمتعي بالطعم الرائع.

مكونات البسبوسة بالزباديطريقة التحضير