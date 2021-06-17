سر نجاح عجينة البيتزا بمكون سهل وبسيط وطعم جنان

تعد البيتزا من الأكلات الإيطالية الشهيرة التي يعشقها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، ويقبلون على شرائها من المطاعم، بأسعار مرتفعة، ولها أنواع متنوعة وبأطعمة مختلفة بالجبنة والتونة واللحمة والفراخ، دائما يفضلون السيدات عملها فى الرحلات ووجبة للمدارس، إليكى سيدتي طرق عمل البيتزا في المنزل، وهي وصفات سهلة وبسيطة يمكنك تحضيرها حتى لا تلجئي لشرائها من الخارج. طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا مكونات العجينة 3 كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملاعق صغيرة من السكر

رشه ملح

2 كوب من الماء الدافئ طريقة تحضير العجينة قومي بوضع الدقيق في إناء عميق

أضيفي إليه رشة الملح

وفي ربع كوب ماء دافئ أضيفي السكر والخميرة واتركيها حتى ترتفع وتختمر لتتأكدي من جودة الخميرة.

أضيفي على الدقيق زيت الزيتون

وبعد ذلك ضيفي كوب الخميرة واخلطيها جيدًا مع الدقيق حتى يتشربها كل الدقيق

وبعد ذلك قومي بالعجن بالمياه الدافئة لا تضعي كل كمية المياه، أضيفي بالتدريج حتى تلاحظي العجينة قد اكتفت وأصبحت متماسكة

غطي العجينة واتركيها حتى تختمر لمدة ساعة مكونات الحشو (نصف كيلو لحمة مفرومة، أو سجق مقطع، أو سي فود مختلف، أو مجموعة من الجبن المختلفة) على حسب الرغبة المطلوبة في حشوها

2 حبة فلفل رومي مقطع شرائح

3 حبات طماطم مقطعة شرائح صغيرة

زيتون مقطع اسود

صوص بيتزا

ربع كيلو جبن. موتزاريلا أو جبنه رومي أو شيدر طريقة تجهيز البيتزا بعد تحضير العجينة بالطريقة السابق ذكرها، قومي بفرد جزء من العجينة، في صينية مدهونة بزيت.

وبعد ذلك قومي بتوزيع صوص البيتزا على الوجه.

قومي بتوزيع باقي المكونات على وجه العجين بشكل متناسق (الفلفل، الطماطم، الزيتون، اللحم أو اي حشو آخر)

وفي النهاية ضعي على الوجه الجبنة الموتزاريلا

قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم نضجها ويتغير لونها، وتخرج من الفرن، ويتم تناولها ساخنا. طريقة تجهيز البيتزا اليكي سيدتي بعض النصائح لعمل عجينة البيتزا بنجاح وهى كالاتي: اختبار الخميرة قبل الاستخدام عن طريق وضع خميرة وماء وسكر في كوب حتى تختمر.

الماء المضافة إلي الخميرة تكون دافئة وليست مغلية.

نقوم بتخمير عجينة البيتزا مرتين بعد العجن جيدا وبعد التزيين.

لابد من تسخين الفرن جيدا قبل وضع البيتزا. الوسوم

تعد البيتزا من الأكلات الإيطالية الشهيرة التي يعشقها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، ويقبلون على شرائها من المطاعم، بأسعار مرتفعة، ولها أنواع متنوعة وبأطعمة مختلفة بالجبنة والتونة واللحمة والفراخ، دائما يفضلون السيدات عملها فى الرحلات ووجبة للمدارس، إليكى سيدتي طرق عمل البيتزا في المنزل، وهي وصفات سهلة وبسيطة يمكنك تحضيرها حتى لا تلجئي لشرائها من الخارج. طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا مكونات العجينة 3 كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملاعق صغيرة من السكر

رشه ملح

2 كوب من الماء الدافئ طريقة تحضير العجينة قومي بوضع الدقيق في إناء عميق

أضيفي إليه رشة الملح

وفي ربع كوب ماء دافئ أضيفي السكر والخميرة واتركيها حتى ترتفع وتختمر لتتأكدي من جودة الخميرة.

أضيفي على الدقيق زيت الزيتون

وبعد ذلك ضيفي كوب الخميرة واخلطيها جيدًا مع الدقيق حتى يتشربها كل الدقيق

وبعد ذلك قومي بالعجن بالمياه الدافئة لا تضعي كل كمية المياه، أضيفي بالتدريج حتى تلاحظي العجينة قد اكتفت وأصبحت متماسكة

غطي العجينة واتركيها حتى تختمر لمدة ساعة مكونات الحشو (نصف كيلو لحمة مفرومة، أو سجق مقطع، أو سي فود مختلف، أو مجموعة من الجبن المختلفة) على حسب الرغبة المطلوبة في حشوها

2 حبة فلفل رومي مقطع شرائح

3 حبات طماطم مقطعة شرائح صغيرة

زيتون مقطع اسود

صوص بيتزا

ربع كيلو جبن. موتزاريلا أو جبنه رومي أو شيدر طريقة تجهيز البيتزا بعد تحضير العجينة بالطريقة السابق ذكرها، قومي بفرد جزء من العجينة، في صينية مدهونة بزيت.

وبعد ذلك قومي بتوزيع صوص البيتزا على الوجه.

قومي بتوزيع باقي المكونات على وجه العجين بشكل متناسق (الفلفل، الطماطم، الزيتون، اللحم أو اي حشو آخر)

وفي النهاية ضعي على الوجه الجبنة الموتزاريلا

قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم نضجها ويتغير لونها، وتخرج من الفرن، ويتم تناولها ساخنا. طريقة تجهيز البيتزا اليكي سيدتي بعض النصائح لعمل عجينة البيتزا بنجاح وهى كالاتي: اختبار الخميرة قبل الاستخدام عن طريق وضع خميرة وماء وسكر في كوب حتى تختمر.

الماء المضافة إلي الخميرة تكون دافئة وليست مغلية.

نقوم بتخمير عجينة البيتزا مرتين بعد العجن جيدا وبعد التزيين.

لابد من تسخين الفرن جيدا قبل وضع البيتزا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح عجينة البيتزا بمكون سهل وبسيط وطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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