طريقة عمل التمرية النابلسية الأصلية في البيت بالمكونات والخطوات

طريقة عمل التمرية النابلسية ، المطبخ الشامي والفلسطيني ممتلئ وصفات حلويات مميزة يمكن تحضيرها بكل سهولة، والاستمتاع بطعمها الشهي والمميز، مثل التمرية النابلسية التي تعتبر من أقوى الحلويات النابلسية ويحرص اكبر محلات الحلويات على تحضيرها لأن لها قاعدة جماهيرية كبيرة وعُشاق يحبون تناولها باستمرار، لذا أردنا اليوم أن نضع بين يديك طرق عمل التمرية النابلسية في البيت بخطوات بسيطة وطعم ولا أروع. طريقة عمل التمرية النابلسية طريقة عمل التمرية النابلسية لإعداد وصفة التمرية النابلسية الأصلية في البيت بكل سهولة لابد من تحضير المكونات الأتي ذكرها:- المكونات كوب إلا ربع من الدقيق المنخول.

ربع كوب من الماء أو حسب الحاجة.

رشة من الملح.

نصف كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر.

كوبان من الماء.

سكر بودرة حسب الرغبة. المكونات طريقة التحضير أضيفي الدقيق + الملح في وعاء عميق وامزجي جيدًا ثم اسكبي الماء بالتدريج مع القيام بالعجن المستمر حتى تحصلين على قوام مناسب.

يجب الاستمرار في العجن لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ثم قسمي العجين إلى 8 كرات متساوية الحجم وضعيها في وعاء مدهون بالزيت.

اتركي العجين مغطى لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ومن الأفضل تركها من الليل حتى صباح اليوم التالي.

في وعاء آخر على النار حضري الحشوة عن طريق وضع كلًا من السكر + الماء + دقيق السميد.

ثم ابدئي في تحريك كل المكونات على نار متوسطة حتى تمام الغليان وحتى الحصول على قوام متجانس وكثيف.

اسكبي الحشو في وعاء مستطيل وبه نايلون شفاف ثم اتركيها في الثلاجة.

قطعي الحشو بعدد كرات العجين وضعي قطعة في كل كرة و اغلقيها جيدًا.

ثم افرديها بيدك على سطح مرشوش بالقليل من الزيت حتى تصبح مستطيلة ورقيقة بقدر المستطاع.

ضعي كل قطعة من الحشو بداخل كل قطعة من العجين واغلقيها جيدًا وافرديها بنفس الطريقة.

احرصي على عدم شد العجين كثيرًا حتى لا تتقطع ويخرج الحشو أثناء التحمير.

ضعي زيت غزير فى وعاء عميق واتركيه على النار حتى يصبح ساخن جدًا.

ثم ابدئي في وضع كل قطعة في الزيت حتى تصبح محمرة باللون الذهبي ومقرمشة.

رشي السكر البودرة عند التقديم وقدميها مباشرًة وهي ساخنة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل التمرية النابلسية ، المطبخ الشامي والفلسطيني ممتلئ وصفات حلويات مميزة يمكن تحضيرها بكل سهولة، والاستمتاع بطعمها الشهي والمميز، مثل التمرية النابلسية التي تعتبر من أقوى الحلويات النابلسية ويحرص اكبر محلات الحلويات على تحضيرها لأن لها قاعدة جماهيرية كبيرة وعُشاق يحبون تناولها باستمرار، لذا أردنا اليوم أن نضع بين يديك طرق عمل التمرية النابلسية في البيت بخطوات بسيطة وطعم ولا أروع. طريقة عمل التمرية النابلسية طريقة عمل التمرية النابلسية لإعداد وصفة التمرية النابلسية الأصلية في البيت بكل سهولة لابد من تحضير المكونات الأتي ذكرها:- المكونات كوب إلا ربع من الدقيق المنخول.

ربع كوب من الماء أو حسب الحاجة.

رشة من الملح.

نصف كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر.

كوبان من الماء.

سكر بودرة حسب الرغبة. المكونات طريقة التحضير أضيفي الدقيق + الملح في وعاء عميق وامزجي جيدًا ثم اسكبي الماء بالتدريج مع القيام بالعجن المستمر حتى تحصلين على قوام مناسب.

يجب الاستمرار في العجن لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ثم قسمي العجين إلى 8 كرات متساوية الحجم وضعيها في وعاء مدهون بالزيت.

اتركي العجين مغطى لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ومن الأفضل تركها من الليل حتى صباح اليوم التالي.

في وعاء آخر على النار حضري الحشوة عن طريق وضع كلًا من السكر + الماء + دقيق السميد.

ثم ابدئي في تحريك كل المكونات على نار متوسطة حتى تمام الغليان وحتى الحصول على قوام متجانس وكثيف.

اسكبي الحشو في وعاء مستطيل وبه نايلون شفاف ثم اتركيها في الثلاجة.

قطعي الحشو بعدد كرات العجين وضعي قطعة في كل كرة و اغلقيها جيدًا.

ثم افرديها بيدك على سطح مرشوش بالقليل من الزيت حتى تصبح مستطيلة ورقيقة بقدر المستطاع.

ضعي كل قطعة من الحشو بداخل كل قطعة من العجين واغلقيها جيدًا وافرديها بنفس الطريقة.

احرصي على عدم شد العجين كثيرًا حتى لا تتقطع ويخرج الحشو أثناء التحمير.

ضعي زيت غزير فى وعاء عميق واتركيه على النار حتى يصبح ساخن جدًا.

ثم ابدئي في وضع كل قطعة في الزيت حتى تصبح محمرة باللون الذهبي ومقرمشة.

رشي السكر البودرة عند التقديم وقدميها مباشرًة وهي ساخنة. طريقة التحضير

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