تورتة الشيكولاتة الإسفنجية الخفيفة قومي بتحضيرها وفرحي أولادك بها

تورتة الشيكولاتة من أشهر أنواع الحلويات، وهى تتميز بمذاق الشيكولاتة الناعم واللذيذ، وتقدم تورتة الشيكولاتة بكثرة في أعياد الميلاد والحفلات والمناسبات السعيدة، وتورتة الشيكولاته هى حلى لذيذ سهل التحضير، وهى من الحلويات التي تمنحنا البهجة، فهى واحدة من اكثر الحلويات التي يحبها الأطفال كثيراً، والكاكاو يعتبر من مكونات تورتة الشيكولاتة الاساسية لما له من فوائد كثيرة ومذاق رائع.

ويمكن تجهيز تورتة الشيكولاتة في المنزل بكل سهولة في المنزل فهى لا تحتاج الى وقت وجهد كبير، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير تورتة الشيكولاتة بطريقة سهلة مثل طريقة أشهر محلات الحلواني بمكونات إقتصادية وموجودة في كل منزل، وبخطوات مفصلة وسريعة تابعي معنا. مكونات تورتة الشيكولاتة كوبان ونصف من الدقيق الابيض الفاخر الخاص بيعمل الحلويات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض.

بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الكاكاو البودرة الخاص بالحلويات.

ملعقة صغيرة من في كربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

رشة صغيرة من الملح. مكونات صوص الشيكولاتة مكعبات شيكولاتة.

كوب من القشطة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الكاكاو الخاص الخام.

كريم شانتيه للتزيين.

فاكهة مشكلة للتزيين. طريقة تحضير تورتة الشيكولاتة نقوم بإشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإحضار وعاء كبير وعميق، وينخل الدقيق جيداً فيه مرتين لدخول الهواء به وتنقيته من الشوائب والأتربة العالقة به، ثم ننخل الكاكاو والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم ويضاف الملح، ثم نقوم بخلط المكونات الجافة جميعاً مع بعضها حتى تمتزج.

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيض والسكر والزيت والفانيليا والحليب والخل، ثم نقوم بخفقهم جيداً لمدة خمس دقائق على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات و تحصلين على خليط كريمي وهش وناعم.

نقوم بسكب خليط البيض والحليب والسكر على خليط الدقيق، ثم نقلب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات، وتتداخل مع بعضها، ثم نقوم بإحضار صينية لصنع تورتة الشيكولاتة بها.

نقوم بسكب خليط الكيك في الصينيه، ثم نقوم بإدخال الصينيه في الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً حتى تنضج تورتة الشيكولاتة، ويعلو وجهها، وتصبح هشه، ثم نخرجها من الفرن، ونضعها جانباً حتى تبرد، ثم نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة للتزيين. مكونات تورتة الشيكولاتةمكونات صوص الشيكولاتةطريقة تحضير تورتة الشيكولاتة الوسوم

تورتة الشيكولاتة من أشهر أنواع الحلويات، وهى تتميز بمذاق الشيكولاتة الناعم واللذيذ، وتقدم تورتة الشيكولاتة بكثرة في أعياد الميلاد والحفلات والمناسبات السعيدة، وتورتة الشيكولاته هى حلى لذيذ سهل التحضير، وهى من الحلويات التي تمنحنا البهجة، فهى واحدة من اكثر الحلويات التي يحبها الأطفال كثيراً، والكاكاو يعتبر من مكونات تورتة الشيكولاتة الاساسية لما له من فوائد كثيرة ومذاق رائع.

ويمكن تجهيز تورتة الشيكولاتة في المنزل بكل سهولة في المنزل فهى لا تحتاج الى وقت وجهد كبير، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير تورتة الشيكولاتة بطريقة سهلة مثل طريقة أشهر محلات الحلواني بمكونات إقتصادية وموجودة في كل منزل، وبخطوات مفصلة وسريعة تابعي معنا. مكونات تورتة الشيكولاتة كوبان ونصف من الدقيق الابيض الفاخر الخاص بيعمل الحلويات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض.

بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الكاكاو البودرة الخاص بالحلويات.

ملعقة صغيرة من في كربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

رشة صغيرة من الملح. مكونات صوص الشيكولاتة مكعبات شيكولاتة.

كوب من القشطة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الكاكاو الخاص الخام.

كريم شانتيه للتزيين.

فاكهة مشكلة للتزيين. طريقة تحضير تورتة الشيكولاتة نقوم بإشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإحضار وعاء كبير وعميق، وينخل الدقيق جيداً فيه مرتين لدخول الهواء به وتنقيته من الشوائب والأتربة العالقة به، ثم ننخل الكاكاو والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم ويضاف الملح، ثم نقوم بخلط المكونات الجافة جميعاً مع بعضها حتى تمتزج.

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيض والسكر والزيت والفانيليا والحليب والخل، ثم نقوم بخفقهم جيداً لمدة خمس دقائق على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات و تحصلين على خليط كريمي وهش وناعم.

نقوم بسكب خليط البيض والحليب والسكر على خليط الدقيق، ثم نقلب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات، وتتداخل مع بعضها، ثم نقوم بإحضار صينية لصنع تورتة الشيكولاتة بها.

نقوم بسكب خليط الكيك في الصينيه، ثم نقوم بإدخال الصينيه في الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً حتى تنضج تورتة الشيكولاتة، ويعلو وجهها، وتصبح هشه، ثم نخرجها من الفرن، ونضعها جانباً حتى تبرد، ثم نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة للتزيين. مكونات تورتة الشيكولاتةمكونات صوص الشيكولاتةطريقة تحضير تورتة الشيكولاتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تورتة الشيكولاتة الإسفنجية الخفيفة قومي بتحضيرها وفرحي أولادك بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.