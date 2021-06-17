كيراتين النشا السحري لتنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن وتحويله لحرير خلال ساعتين

فرد الشعر في المنزل بطريقة صحية وامنة وبمكونات اقتصادية جدا وغير مكلفة للغاية وموجودة في كل منزل، ترغب جميع السيدات الي الحصول علي شعر لامع وصحي لكي تكون جميلة وأنيقة طول الوقت، تستخدم النشا في فرد الشعر، وذلك بعد اجراء الأبحاث علي مكونات النشا التي أثبتت فاعليتها في فرد الشعر،وتغذية الشعر من جذوره. خلطة فرد الشعر بالنشا خلطة فرد الشعر بالنشا المكونات: كوب نشا ذرة أبيض.

ربع كوب من الماء.

بيضة.

ماء ورد.

ثلاث معالق من جيل الألوفيرا.

بونيه. طريقة الإستخدام نقوم بغسل الشعر جيداً قبل وضع خليط النشا لفرد الشعر عليه، لكي نستفيد باكبر قدر ممكن من مكونات الخلطة الطبيعة.

نحضر وعاء نظيف ونضع به بيضة ونقوم بخفقها جيدا، ثم نضع ربع كوب من الماء الفاتر مع الإستمرار في التقليب.

وبعدها نضيف أربع معالق كبيرة من ماء الورد وثلاث معالق من جيل الألوفيرا، ونقوم بتقليب المكونات جيدا بمدة ثلاث دقائق، وبعدها نضيف كوب من النشا مع الإستمرار في التقليب.

نقوم بتوزيع الخليط علي جميع أطراف الشعر وفروة الراس، وبعدها نضع البونيه فوق الشعر.

نترك الشعر لمدة ثلاث ساعات، ثم نقوم بفرك الرأس ثم غسل الشعر بالشامبو.

غالبا ما تحدث مشاكل الشعر نتيجة لسوء في التغذية او نقص بعد المعادن الخاصة بمظهر الشعر في الجسم.

استخدام المواد الطبيعة في فرد الشعر افضل بكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر سلبا على صحة الشعر.

يحتوي البيض علي بروتين كامل للشعر والنشا يحتوي علي مواد فعالة في فرد الشعر استخدام ماء الورد لتحسين رائحة الشعر وترطيبه والقضاء علي رائحة البيض.

جل الألوفيرا من الاغذية الهامة للشعر يسهم بشكل كبير في انبات الشعر ومنع التساقط وترطيبه وفرد الشعر.

تكرر وصفة النشا لفرد الشعر في المنزل مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. طريقة الإستخدام الوسوم

فرد الشعر في المنزل بطريقة صحية وامنة وبمكونات اقتصادية جدا وغير مكلفة للغاية وموجودة في كل منزل، ترغب جميع السيدات الي الحصول علي شعر لامع وصحي لكي تكون جميلة وأنيقة طول الوقت، تستخدم النشا في فرد الشعر، وذلك بعد اجراء الأبحاث علي مكونات النشا التي أثبتت فاعليتها في فرد الشعر،وتغذية الشعر من جذوره. خلطة فرد الشعر بالنشا خلطة فرد الشعر بالنشا المكونات: كوب نشا ذرة أبيض.

ربع كوب من الماء.

بيضة.

ماء ورد.

ثلاث معالق من جيل الألوفيرا.

بونيه. طريقة الإستخدام نقوم بغسل الشعر جيداً قبل وضع خليط النشا لفرد الشعر عليه، لكي نستفيد باكبر قدر ممكن من مكونات الخلطة الطبيعة.

نحضر وعاء نظيف ونضع به بيضة ونقوم بخفقها جيدا، ثم نضع ربع كوب من الماء الفاتر مع الإستمرار في التقليب.

وبعدها نضيف أربع معالق كبيرة من ماء الورد وثلاث معالق من جيل الألوفيرا، ونقوم بتقليب المكونات جيدا بمدة ثلاث دقائق، وبعدها نضيف كوب من النشا مع الإستمرار في التقليب.

نقوم بتوزيع الخليط علي جميع أطراف الشعر وفروة الراس، وبعدها نضع البونيه فوق الشعر.

نترك الشعر لمدة ثلاث ساعات، ثم نقوم بفرك الرأس ثم غسل الشعر بالشامبو.

غالبا ما تحدث مشاكل الشعر نتيجة لسوء في التغذية او نقص بعد المعادن الخاصة بمظهر الشعر في الجسم.

استخدام المواد الطبيعة في فرد الشعر افضل بكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر سلبا على صحة الشعر.

يحتوي البيض علي بروتين كامل للشعر والنشا يحتوي علي مواد فعالة في فرد الشعر استخدام ماء الورد لتحسين رائحة الشعر وترطيبه والقضاء علي رائحة البيض.

جل الألوفيرا من الاغذية الهامة للشعر يسهم بشكل كبير في انبات الشعر ومنع التساقط وترطيبه وفرد الشعر.

تكرر وصفة النشا لفرد الشعر في المنزل مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. طريقة الإستخدام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين النشا السحري لتنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن وتحويله لحرير خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.