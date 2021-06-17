كولاجين طبيعي في منزلك يباع بأسعار غالية يقضي على التجاعيد وتبيض الجسم

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كولاجين طبيعي لتبيض البشرة، تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على شد الوجه ونفخ الخدود بسرعة والمحافظة على الوجه الصافي الخالي من أي حبوب وحفر لذلك يعد كولاجين لبان الذكر من الوصفات القوية التي تعمل على محاربة التجاعيد وجعل الوجه منتفخ ومشدود. ويحدث ذلك من خلال الاعتماد على المواد الطبيعية التي تساعد على حماية البشرة.
كما أن الكولاجين الطبيعي للبشرة الذي يتم صناعته في المنزل أفضل بكثير من المنتجات الصناعية الأخرى التي تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية للبشرة. حيث تعمل المواد الطبيعية على حماية البشرة ومعالجة جميع مشاكلها المختلفة ولا تتسبب في أي مشاكل للبشرة.
كولاجين طبيعي لحماية البشرة
يعمل الكولاجين الطبيعي ” لبان الذكر” على شد التجاعيد ويقضي عليها في وقت قياسي وكذلك يساعد على تجديد خلايا الجلد. بالإضافة إلى أنها مادة طبيعية لتبييض الوجه والجسم بطريقة آمنة. ومناسب لجميع أنواع البشرة بالإضافة إلى ذلك فهو له تأثير فعال في إزالة الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد حول الفم والعينين ، وهو بالفعل مادة طبيعية ممتازة تسمى لبان الذكور، واللبان المر وسوف نتعرف على فؤائد ذلك اللبان واهم الوصفات.فوائد لبان الذكر للبشرة
- يعمل على شد البشرة والقضاء على ترهلات الجلد.
- يقضي على البقع الداكنة والملامح التي تترك على الوجه.
- يضيف مرونة للجلد، ويصفي البشرة من الشوائب والحبوب والبثور.
- يعمل على تجديد الخلايا، ويقضي على جفاف الوجه
- يعمل علي تبيض الوجه والجسم بطريقة آمنة
- 2 ملعقة صغيرة من لبان الدكر.
- كوب ماء مغلي
يتم نقع لبان الذكر في الماء وتركه ليلة كاملة وفي اليوم الثاني قومي بتصفيته من الشوائب ووضعه في بخاخ نظيف. ويتم مسح البشرة به كل يوم وسوف تلاحظين النتيجة من أول استعمال لهكريم لبان الذكر والنشا
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر .
- ماء مغلي .
- قومي بنقع لبان الذكر في الماء وتركه لليوم الثاني، يصفي لبان الذكر من الشوائب ويتم الاحتفاظ بالماء. قومي بإذابة النشا في ماء اللبان وتقليبه جيداً.
- ثم رفع الوصفة علي نار هادئة مع التقليب حتي تحصلي على قوام كريمي ناعم
- يتم غسل الوجه جيداً قبل استخدام الكريم، ثم يتم فرد الماسك على الوجه، ثم يترك الماسك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.
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كولاجين طبيعي لتبيض البشرة، تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على شد الوجه ونفخ الخدود بسرعة والمحافظة على الوجه الصافي الخالي من أي حبوب وحفر لذلك يعد كولاجين لبان الذكر من الوصفات القوية التي تعمل على محاربة التجاعيد وجعل الوجه منتفخ ومشدود. ويحدث ذلك من خلال الاعتماد على المواد الطبيعية التي تساعد على حماية البشرة.
كما أن الكولاجين الطبيعي للبشرة الذي يتم صناعته في المنزل أفضل بكثير من المنتجات الصناعية الأخرى التي تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية للبشرة. حيث تعمل المواد الطبيعية على حماية البشرة ومعالجة جميع مشاكلها المختلفة ولا تتسبب في أي مشاكل للبشرة.
كولاجين طبيعي لحماية البشرة
يعمل الكولاجين الطبيعي ” لبان الذكر” على شد التجاعيد ويقضي عليها في وقت قياسي وكذلك يساعد على تجديد خلايا الجلد. بالإضافة إلى أنها مادة طبيعية لتبييض الوجه والجسم بطريقة آمنة. ومناسب لجميع أنواع البشرة بالإضافة إلى ذلك فهو له تأثير فعال في إزالة الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد حول الفم والعينين ، وهو بالفعل مادة طبيعية ممتازة تسمى لبان الذكور، واللبان المر وسوف نتعرف على فؤائد ذلك اللبان واهم الوصفات.فوائد لبان الذكر للبشرة
- يعمل على شد البشرة والقضاء على ترهلات الجلد.
- يقضي على البقع الداكنة والملامح التي تترك على الوجه.
- يضيف مرونة للجلد، ويصفي البشرة من الشوائب والحبوب والبثور.
- يعمل على تجديد الخلايا، ويقضي على جفاف الوجه
- يعمل علي تبيض الوجه والجسم بطريقة آمنة
- 2 ملعقة صغيرة من لبان الدكر.
- كوب ماء مغلي
يتم نقع لبان الذكر في الماء وتركه ليلة كاملة وفي اليوم الثاني قومي بتصفيته من الشوائب ووضعه في بخاخ نظيف. ويتم مسح البشرة به كل يوم وسوف تلاحظين النتيجة من أول استعمال لهكريم لبان الذكر والنشا
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر .
- ماء مغلي .
- قومي بنقع لبان الذكر في الماء وتركه لليوم الثاني، يصفي لبان الذكر من الشوائب ويتم الاحتفاظ بالماء. قومي بإذابة النشا في ماء اللبان وتقليبه جيداً.
- ثم رفع الوصفة علي نار هادئة مع التقليب حتي تحصلي على قوام كريمي ناعم
- يتم غسل الوجه جيداً قبل استخدام الكريم، ثم يتم فرد الماسك على الوجه، ثم يترك الماسك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.
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