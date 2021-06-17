بدون فرن وبيضة واحدة طريقة عمل الكيكة على البوتجاز في 10 دقائق بمكونات اقتصادية جدا

تعتبر الكيكة من اشهر الحلويات في جميع أرجاء الوطن العربي، تختلف الكيكة في طريقة تحضيرها من بلد الي اخري، ولكن هناك بعض المكونات الأساسية في تحضير الكيكة مثل الدقيق، والبيض، تحتوي الكيكة علي نسبة مرتفعة من الفيتامينات، يمكن تحضير الكيكة في وقت سريع علي البوتجاز خلال دقائق وبمكونات اقتصادية. طريقة عمل كيكة البوتاجاز طريقة عمل كيكة البوتاجاز المكونات: بيضة.

كوب دقيق.

كوب لبن.

مكعبات شيكولاته.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

طاسة تيفال.

مضرب يدوي.

وعاء للعجن.

مكعب زبدة. طريقة تحضير كيكة البوتاجاز نحضر وعاء العجن ونقوم بشطفه جيدا بالماء الفاتر والصابون قبل الإستخدام ونتركها تجف.

نضع البيضة في الوعاء ثم نضيف كوب اللبن ومعلقة من السكر الناعم بعد طحنه في الكبة، ونقوم بتقليبهم جيداحتي يصبح خليطا واحدا.

نحضر طبق ونضع كوب من الدقيق ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من البيكينج باودر، ونقوم بتقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض قبل اضافتها علي المكونات السائلة.

نحضر المضرب اليدوي او استخدام اليد في العجن نستمر في عجن المكونات السائلة، وننزل تدريجيا بالمكونات الجافة الدقيق والفانيليا والبيكينج باودر مع الإستمرار في العجن، لكي نحصل علي قوام كريمي متماسك.

نحضر الطاسة التيفال ونضع بها مكعب الزبدة ونتركها تسخن علي نار هادئة لمدة دقيقة ونصف قبل وضع خليط الكيكة بها.

نضع الكيكة في الطاسة التيفال وبعدها نضع الطاسة بالكيكة علي نار هادئة، ونقوم بتغطية الطاسة علي البوتجاز ونتركها لمدة خمس دقائق، حتي تنضج الكيكة وتستوى من جميع الجوانب.

نحضر مكعبات الشيكولاته ونضعها في طبق، وبعدها نقوم بعمل حمام ماء دافئ للشيكولاته لكي يتم تسييحها.

نغلق النار علي الكيكة ونضعها في طبق التقديم، ونضع فوقها الشيكولاته، وبعدها نضعها في الثلاجة لمدة ساعة ثم يتم تقديمها. طريقة تحضير كيكة البوتاجاز الوسوم

تعتبر الكيكة من اشهر الحلويات في جميع أرجاء الوطن العربي، تختلف الكيكة في طريقة تحضيرها من بلد الي اخري، ولكن هناك بعض المكونات الأساسية في تحضير الكيكة مثل الدقيق، والبيض، تحتوي الكيكة علي نسبة مرتفعة من الفيتامينات، يمكن تحضير الكيكة في وقت سريع علي البوتجاز خلال دقائق وبمكونات اقتصادية. طريقة عمل كيكة البوتاجاز طريقة عمل كيكة البوتاجاز المكونات: بيضة.

كوب دقيق.

كوب لبن.

مكعبات شيكولاته.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

طاسة تيفال.

مضرب يدوي.

وعاء للعجن.

مكعب زبدة. طريقة تحضير كيكة البوتاجاز نحضر وعاء العجن ونقوم بشطفه جيدا بالماء الفاتر والصابون قبل الإستخدام ونتركها تجف.

نضع البيضة في الوعاء ثم نضيف كوب اللبن ومعلقة من السكر الناعم بعد طحنه في الكبة، ونقوم بتقليبهم جيداحتي يصبح خليطا واحدا.

نحضر طبق ونضع كوب من الدقيق ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من البيكينج باودر، ونقوم بتقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض قبل اضافتها علي المكونات السائلة.

نحضر المضرب اليدوي او استخدام اليد في العجن نستمر في عجن المكونات السائلة، وننزل تدريجيا بالمكونات الجافة الدقيق والفانيليا والبيكينج باودر مع الإستمرار في العجن، لكي نحصل علي قوام كريمي متماسك.

نحضر الطاسة التيفال ونضع بها مكعب الزبدة ونتركها تسخن علي نار هادئة لمدة دقيقة ونصف قبل وضع خليط الكيكة بها.

نضع الكيكة في الطاسة التيفال وبعدها نضع الطاسة بالكيكة علي نار هادئة، ونقوم بتغطية الطاسة علي البوتجاز ونتركها لمدة خمس دقائق، حتي تنضج الكيكة وتستوى من جميع الجوانب.

نحضر مكعبات الشيكولاته ونضعها في طبق، وبعدها نقوم بعمل حمام ماء دافئ للشيكولاته لكي يتم تسييحها.

نغلق النار علي الكيكة ونضعها في طبق التقديم، ونضع فوقها الشيكولاته، وبعدها نضعها في الثلاجة لمدة ساعة ثم يتم تقديمها. طريقة تحضير كيكة البوتاجاز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون فرن وبيضة واحدة طريقة عمل الكيكة على البوتجاز في 10 دقائق بمكونات اقتصادية جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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