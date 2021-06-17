بمواد غير مكلفة افردي شعرك الخشن والمموج بكيراتين منزلي من صنع يديكي

يحلم الكثير من السيدات بشعر ناعم لامع ذو مظهر صحي، لذلك يرد كثيرا الى محركات البحث طريقة عمل كيراتين طبيعي دون وجود اي اضرار للشعر بعد مرور القليل من الوقت، كما نعلم أن المواد الكيميائية التي تستخدم في تحضير مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر، وتؤدي الي حدوث آثار جانبية ضارة تؤثر سلبا على صحة الشعر، ولكن استخدام المواد الطبيعي أقل ضررا. طريقة عمل الكيراتين في البيت طريقة عمل الكيراتين في البيت المكونات: بيضة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الريحان.

بونيه.

فوطة.

ماء مغلي.

فرشاة.

ملح أبيض.

وعاء. طريقة تحضير الكيراتين في البيت نحضر وعاء نظيف ونضع به البيضة، ثم نقوم بخفقه جيدا ثم نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الريحان، وتعتبر هذه الزيوت من اقوى الزيوت الطبيعية وأكثرها فاعلية في تغذية الشعر والمساعدة بشكل كبير علي إنبات الشعر وإصلاح الشعر التالف.

نقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متجانساً.

نحضر الماء المغلي ونضع به ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ثم نضع بها الفرشاة لمدة ثلاث دقائق لكي يتم تنظيفها جيدا قبل الإستخدام.

نترك الفرشاة تجف بعدها نحضر خليط الكيراتين الطبيعي، ونقوم بتوزيعه على جميع أطراف الشعر وفروة الرأس.

بعد الإنتهاء من توزيع خلطة الكيراتين الطبيعي نحضر البونيه، ونقوم بتغطية الشعر.

نحضر وعاء ونضع به الماء المغلي، ثم نضع الفوطة في الماء المغلي لمدة دقيقة، وبعدها نقوم بعصر الفوطة جيدا ونضعها على الرأس.

نترك خلطة الكيراتين الطبيعي على الشعر لمدة ساعة ونصف، وبعدها نقوم بتدليك الشعر وفروة الرأس بحركات دائرية.

يشطف الشعر بالماء الفاتر تكرر الخلطة ثلاث مرات شهريا للحصول علي شعر لامع وصحي. طريقة تحضير الكيراتين في البيت تعتبر هذه الخلطة من اقوى الخلطات الطبيعية التي تستخدم كيراتين طبيعي ومغذي للشعر دون وجود أي أضرار على الشعر. الوسوم

يحلم الكثير من السيدات بشعر ناعم لامع ذو مظهر صحي، لذلك يرد كثيرا الى محركات البحث طريقة عمل كيراتين طبيعي دون وجود اي اضرار للشعر بعد مرور القليل من الوقت، كما نعلم أن المواد الكيميائية التي تستخدم في تحضير مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر، وتؤدي الي حدوث آثار جانبية ضارة تؤثر سلبا على صحة الشعر، ولكن استخدام المواد الطبيعي أقل ضررا. طريقة عمل الكيراتين في البيت طريقة عمل الكيراتين في البيت المكونات: بيضة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الريحان.

بونيه.

فوطة.

ماء مغلي.

فرشاة.

ملح أبيض.

وعاء. طريقة تحضير الكيراتين في البيت نحضر وعاء نظيف ونضع به البيضة، ثم نقوم بخفقه جيدا ثم نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الريحان، وتعتبر هذه الزيوت من اقوى الزيوت الطبيعية وأكثرها فاعلية في تغذية الشعر والمساعدة بشكل كبير علي إنبات الشعر وإصلاح الشعر التالف.

نقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متجانساً.

نحضر الماء المغلي ونضع به ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ثم نضع بها الفرشاة لمدة ثلاث دقائق لكي يتم تنظيفها جيدا قبل الإستخدام.

نترك الفرشاة تجف بعدها نحضر خليط الكيراتين الطبيعي، ونقوم بتوزيعه على جميع أطراف الشعر وفروة الرأس.

بعد الإنتهاء من توزيع خلطة الكيراتين الطبيعي نحضر البونيه، ونقوم بتغطية الشعر.

نحضر وعاء ونضع به الماء المغلي، ثم نضع الفوطة في الماء المغلي لمدة دقيقة، وبعدها نقوم بعصر الفوطة جيدا ونضعها على الرأس.

نترك خلطة الكيراتين الطبيعي على الشعر لمدة ساعة ونصف، وبعدها نقوم بتدليك الشعر وفروة الرأس بحركات دائرية.

يشطف الشعر بالماء الفاتر تكرر الخلطة ثلاث مرات شهريا للحصول علي شعر لامع وصحي. طريقة تحضير الكيراتين في البيت تعتبر هذه الخلطة من اقوى الخلطات الطبيعية التي تستخدم كيراتين طبيعي ومغذي للشعر دون وجود أي أضرار على الشعر.

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