طريقة عمل الكريب الحادق والحلو في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

الكريب يعد من أفضل الوجبات التي لا تستغنى عنها أي امرأة، لأن جميع الأشخاص يفضلون تناوله بكثرة، خاصة الأطفال، سواء حلو أو مالح، لأنه يتميز بمذاقه الرائع ورائحته الجميلة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكريب وطريقة عمل عجينة الكريب الحلو والمالح. طريقة عمل عجينة الكريب الحادق طريقة عمل عجينة الكريب الحادق المكونات ربع كيلو من الطحين الفاخر.

30 جرام من السمن البلدي.

كأس كبير من اللبن.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 بيضة فريش.

كوب صغير جبنة موزاريلا.

ربع كيلو لحم العصاج.

كوب صغير من الجبنة الرومي. طريقة التحضير امزجي البيض مع مقدار الفلفل الأسود لمدة خمس دقائق داخل الخلاط الكهربائي. ضيفي الحليب إلى الخلاط، ثم اخلطي المكونات جيدا، ثم ضيفي باقي المكونات إلى الخلاط بشكل تدريجي، ثم استمري في الخلط حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة. ضعي مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، ثم ادهنيها برشة من زيت الذرة،ثم ضعي بها ثلث كوب صغير من الخليط، حتى تتكون عجينة تشبه الدائرة، ثم قلبيها على الوجه الآخر، حتى يصبح لونها ذهبي. طريقة عمل الكريب بالنوتيلا طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب بالنوتيلا المكونات 80 جرام من الطحين.

2 ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 حبات من البيض الفريش.

100 جرام من الحليب.

20 جرام من الزبدة السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيلا.

200 جرام من النوتيلا. طريقة التحضير امزجي الطحين مع الملح، ومقدار السكر، والفانيلا في وعاء متوسط الحجم. اخفقي الحليب مع البيض جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضفيهم فوق خليط الطحين،ثم اخلطيهم لمدة عشر دقائق بالمضرب الكهربائي حتى يتكون خليط كريمي. ضعي الخليط في وعاء مغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 120 دقيقة. ضعي صينية غير لاصقة على النار، ثم ضعي بها الزبدة، ثم اتركيها حتى تذوب. اسكبي مقدار مناسب من الخليط بالصينية، ثم اتركيه اتركي حتى ينضج، ثم قلبيه حتى يصبح لونه ذهبي. طريقة التحضير الوسوم

الكريب يعد من أفضل الوجبات التي لا تستغنى عنها أي امرأة، لأن جميع الأشخاص يفضلون تناوله بكثرة، خاصة الأطفال، سواء حلو أو مالح، لأنه يتميز بمذاقه الرائع ورائحته الجميلة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكريب وطريقة عمل عجينة الكريب الحلو والمالح. طريقة عمل عجينة الكريب الحادق طريقة عمل عجينة الكريب الحادق المكونات ربع كيلو من الطحين الفاخر.

30 جرام من السمن البلدي.

كأس كبير من اللبن.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 بيضة فريش.

كوب صغير جبنة موزاريلا.

ربع كيلو لحم العصاج.

كوب صغير من الجبنة الرومي. طريقة التحضير امزجي البيض مع مقدار الفلفل الأسود لمدة خمس دقائق داخل الخلاط الكهربائي. ضيفي الحليب إلى الخلاط، ثم اخلطي المكونات جيدا، ثم ضيفي باقي المكونات إلى الخلاط بشكل تدريجي، ثم استمري في الخلط حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة. ضعي مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، ثم ادهنيها برشة من زيت الذرة،ثم ضعي بها ثلث كوب صغير من الخليط، حتى تتكون عجينة تشبه الدائرة، ثم قلبيها على الوجه الآخر، حتى يصبح لونها ذهبي. طريقة عمل الكريب بالنوتيلا طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب بالنوتيلا المكونات 80 جرام من الطحين.

2 ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 حبات من البيض الفريش.

100 جرام من الحليب.

20 جرام من الزبدة السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيلا.

200 جرام من النوتيلا. طريقة التحضير امزجي الطحين مع الملح، ومقدار السكر، والفانيلا في وعاء متوسط الحجم. اخفقي الحليب مع البيض جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضفيهم فوق خليط الطحين،ثم اخلطيهم لمدة عشر دقائق بالمضرب الكهربائي حتى يتكون خليط كريمي. ضعي الخليط في وعاء مغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 120 دقيقة. ضعي صينية غير لاصقة على النار، ثم ضعي بها الزبدة، ثم اتركيها حتى تذوب. اسكبي مقدار مناسب من الخليط بالصينية، ثم اتركيه اتركي حتى ينضج، ثم قلبيه حتى يصبح لونه ذهبي. طريقة التحضير

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