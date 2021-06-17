أسهل طريقة عمل المكرونة البشاميل على اصولها بطعم لذيذ لا يقاوم

تتعدد أنواع ووصفات المكرونة ومنها المكرونة بالبشاميل، تعد المكرونة بالبشاميل من الوجبات المفضلة عند الكبار والصغار، وهي ذات طعم لذيذ جدًا وشكل شهي وخصوصًا عند تقديمها ساخنة، المكرونة بالبشاميل من الأكلات المشهورة في الوطن العربي وكل أرجاء العالم، واليوم سوف نساعدك في عمل مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وشهية وسيشكرك عليها الجميع. مكونات عمل المكرونه بالبشاميل نصف كيلو مكرونة قلم.

نصف كيلو من لحمة مفرومة.

4 ملاعق كبيرة صلصلة طماطم.

حبة من البيض.

معلقة ونصف كبيرة ملح أبيض.

ملعقة كبيرة فلفل أسمر.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

بصلة متوسطة مبشورة. مكونات عمل المكرونه بالبشاميل مكونات البشاميل ملاعق كبيرة من الدقيق.

2 مكعب زبدة.

نصف لتر من الحليب.

نصف لتر من الشوربة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة فلفل أسود طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل في حلة على النار ضعي مكعبين الزبدة حتى يذوبوا تمامًا، ثم يتم وضع الدقيق وقلبيه جيدًا حتى يصبح ذهبي اللون.

ضعي الحليب والشوربة، وقلبيهم جيدًا باستخدام مضرب يدوي حتى الحصول على قوام مناسب.

ضيفي الملح والفلفل على البشاميل، وقلبيه جيدًا، واتركيه جانبًا يبرد.

في حلة ضعي لتر ماء وضيفي له بعض الملح، واتركيه يغلي.

بعد غليان الماء ضعي المكرونة واسلقيها جيدًا.

ثم صفي المكرونة ولا تغسليها، واتركيها تبرد.

في طاسة على النار ضعي ملعقة زيت، ثم ضعي اللحمة والبصل المبشور، ثم ضعي صلصلة الطماطم، والملح والفلفل ودعيها تستوي.

في قالب بيركس ضعي ملعقة زيت، ثم افردي طبقة من البشاميل، ثم ضعي نصف كمية المكرونة.

وبعدها قومي بوضع خليط اللحمة المفرومة، وافرديه جيدًا باستخدام ملعقة، ثم ضعي باقي المكرونة، واضغطي عليها حتى تتماسك مع اللحمة.

وأخيرًا امزجي البيض مع قليل من البشاميل، ثم وزعيها علي وجه المكرونة، وادخليها الفرن حتى النضج.

اخرجي القالب ودعيه يبرد، ثم قطعيها وقدميها. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل الوسوم

تتعدد أنواع ووصفات المكرونة ومنها المكرونة بالبشاميل، تعد المكرونة بالبشاميل من الوجبات المفضلة عند الكبار والصغار، وهي ذات طعم لذيذ جدًا وشكل شهي وخصوصًا عند تقديمها ساخنة، المكرونة بالبشاميل من الأكلات المشهورة في الوطن العربي وكل أرجاء العالم، واليوم سوف نساعدك في عمل مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وشهية وسيشكرك عليها الجميع. مكونات عمل المكرونه بالبشاميل نصف كيلو مكرونة قلم.

نصف كيلو من لحمة مفرومة.

4 ملاعق كبيرة صلصلة طماطم.

حبة من البيض.

معلقة ونصف كبيرة ملح أبيض.

ملعقة كبيرة فلفل أسمر.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

بصلة متوسطة مبشورة. مكونات عمل المكرونه بالبشاميل مكونات البشاميل ملاعق كبيرة من الدقيق.

2 مكعب زبدة.

نصف لتر من الحليب.

نصف لتر من الشوربة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة فلفل أسود طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل في حلة على النار ضعي مكعبين الزبدة حتى يذوبوا تمامًا، ثم يتم وضع الدقيق وقلبيه جيدًا حتى يصبح ذهبي اللون.

ضعي الحليب والشوربة، وقلبيهم جيدًا باستخدام مضرب يدوي حتى الحصول على قوام مناسب.

ضيفي الملح والفلفل على البشاميل، وقلبيه جيدًا، واتركيه جانبًا يبرد.

في حلة ضعي لتر ماء وضيفي له بعض الملح، واتركيه يغلي.

بعد غليان الماء ضعي المكرونة واسلقيها جيدًا.

ثم صفي المكرونة ولا تغسليها، واتركيها تبرد.

في طاسة على النار ضعي ملعقة زيت، ثم ضعي اللحمة والبصل المبشور، ثم ضعي صلصلة الطماطم، والملح والفلفل ودعيها تستوي.

في قالب بيركس ضعي ملعقة زيت، ثم افردي طبقة من البشاميل، ثم ضعي نصف كمية المكرونة.

وبعدها قومي بوضع خليط اللحمة المفرومة، وافرديه جيدًا باستخدام ملعقة، ثم ضعي باقي المكرونة، واضغطي عليها حتى تتماسك مع اللحمة.

وأخيرًا امزجي البيض مع قليل من البشاميل، ثم وزعيها علي وجه المكرونة، وادخليها الفرن حتى النضج.

اخرجي القالب ودعيه يبرد، ثم قطعيها وقدميها. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

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