سر مفعول كريم الفازلين لتطويل وتكثيف الشعر لحد الركب شعرك سينمو بسرعة الصاروخ دون توقف

تعتبر كريمات الشعر نوع من أنواع مستحضرات التجميل كثيرة الإستخدام والتي لا يستطيع أحد الاستغناء عنها، وقد توجد كريمات طبيعية وكريمات أخري صناعية، و الكريمات الصناعية هي التي يكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص، وهذه الكريمات تعد من أخطر الأشياء التي تضر الشعر ضررا كبيرا وذلك نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية ضارة، وعلي العكس من هذا أن استخدام الكريمات الطبيعية ذات المكونات الطبيعية هي الأفضل في تطويل الشعر. طريقة عمل كريم الفازلين لتطويل الشعر طريقة عمل كريم الفازلين لتطويل الشعر المكونات : علبة واحدة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب كبير من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

خمس كبسولات من فيتامين E. طريقة تحضير كريم الفازلين لتطويل الشعر يتم تحضير حمام مائي لتذويب الفازلين وهو عبارة عن تجهيز وعاء وبه كمية مناسبة من الماء، ونضع هذا الوعاء علي النار ونتركها حتي الغليان ومن ثم يتم وضع إناء زجاجي علي الوعاء الذي يوجد به الماء المغلي، حيث نضع في هذا الإناء الزجاجي كمية الفازلين المطلوبة ونتركه حتي يذوب تماما.

ثم نصفي إلي الفازلين بعد تذويبه زبدة الشيا، ويتم ترك زبدة الشيا والفازلين علي الحمام المائي لكي يتم أيضا تذويب زبدة الشيا.

ثم يتم إضافة زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، ونقوم بوضع خمس كبسولات من فيتامين E ثم يتم تقليب وخلط كل المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط الكريمي في برطمان ويتم غلقه جيدا، ثم نقوم بوضع البرطمان في الثلاجه ونتركها لحين إستخدامها ولكن الأفضل إستخدام هذا الكريم بشكل يومي حتي تحصلي علي نتيجة أفضل. طريقة تحضير كريم الفازلين لتطويل الشعر الوسوم

تعتبر كريمات الشعر نوع من أنواع مستحضرات التجميل كثيرة الإستخدام والتي لا يستطيع أحد الاستغناء عنها، وقد توجد كريمات طبيعية وكريمات أخري صناعية، و الكريمات الصناعية هي التي يكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص، وهذه الكريمات تعد من أخطر الأشياء التي تضر الشعر ضررا كبيرا وذلك نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية ضارة، وعلي العكس من هذا أن استخدام الكريمات الطبيعية ذات المكونات الطبيعية هي الأفضل في تطويل الشعر. طريقة عمل كريم الفازلين لتطويل الشعر طريقة عمل كريم الفازلين لتطويل الشعر المكونات : علبة واحدة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب كبير من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

خمس كبسولات من فيتامين E. طريقة تحضير كريم الفازلين لتطويل الشعر يتم تحضير حمام مائي لتذويب الفازلين وهو عبارة عن تجهيز وعاء وبه كمية مناسبة من الماء، ونضع هذا الوعاء علي النار ونتركها حتي الغليان ومن ثم يتم وضع إناء زجاجي علي الوعاء الذي يوجد به الماء المغلي، حيث نضع في هذا الإناء الزجاجي كمية الفازلين المطلوبة ونتركه حتي يذوب تماما.

ثم نصفي إلي الفازلين بعد تذويبه زبدة الشيا، ويتم ترك زبدة الشيا والفازلين علي الحمام المائي لكي يتم أيضا تذويب زبدة الشيا.

ثم يتم إضافة زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، ونقوم بوضع خمس كبسولات من فيتامين E ثم يتم تقليب وخلط كل المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط الكريمي في برطمان ويتم غلقه جيدا، ثم نقوم بوضع البرطمان في الثلاجه ونتركها لحين إستخدامها ولكن الأفضل إستخدام هذا الكريم بشكل يومي حتي تحصلي علي نتيجة أفضل. طريقة تحضير كريم الفازلين لتطويل الشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر مفعول كريم الفازلين لتطويل وتكثيف الشعر لحد الركب شعرك سينمو بسرعة الصاروخ دون توقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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