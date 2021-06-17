اصنعي بنفسك كريم شعر منزلي لتنعيم وفرد الشعر المجعد بمكونات طبيعية غير مكلفة

الشعر الناعم يعد من أكثر الأشياء التي تسعي كل إمرأة أن تحصل عليه وتكون مميزة بشعر ناعم، حيث أن الشعر الناعم يضيف جمال ومظهر جذاب بالنسبة لأي إمرأة أو فتاة، ولهذا تقوم كل إمرأة بالبحث جيدا عن أفضل الاستخدامات التي يمكن استعمالها ليكي تساعد علي تنعيم الشعر، فقد توجد كريمات تستخدم حتي تمنح الشعر نعومة ولكن من المحتمل أن يكون لها آثار سلبية يتأثر بها الشعر، لذلك ينصح دائما بعمل كريم للشعر في المنزل وبكل سهولة وجميع مكوناته معروفة وبسيطة وأنه يعطي للشعر نعومة فائقة. كريم فرد وتنعيم الشعر كريم فرد وتنعيم الشعر المكونات : ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بياض بيضتان.

عشر نقط من أي نوع من العطر المفضل إليكي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت المشمش.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير نقوم بتجهيز خلاط كهربائي حيث نضع فيه بياض البيضاني ثم نضيف الخل الأبيض، ويتم إضافة عصير الليمون ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتي يتم خفق هذه المكونات جيدا وبالتحديد بياض البيض.

ثم نقوم بإضافة كلا من زيت المشمش وزيت الزيتون وزيت حبة البركة، وزيت الأفوكادو وزيت اللوز وزيت الخروع ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخري ويستمر تشغيله لمدة دقيقة أو دقيقتين.

وبعد ذلك يتم إضافة العطر المفضل إلي هذه المكونات ونقوم بتشغيل الخلاط ويستمر تشغيله لمدة دقيقة حتي يكون القوام مثل الكريم.

وبعد كل هذا يتم تفريغ الكريم من الخلاط ومن ثم يتم وضعه في إناء محكم الغلق، أو يتم وضعه في برطمان بلاستيك أو زجاجي ونقوم بوضعه في الثلاجه ويتم استخدامه في أي وقت. طريقة التحضير الوسوم

الشعر الناعم يعد من أكثر الأشياء التي تسعي كل إمرأة أن تحصل عليه وتكون مميزة بشعر ناعم، حيث أن الشعر الناعم يضيف جمال ومظهر جذاب بالنسبة لأي إمرأة أو فتاة، ولهذا تقوم كل إمرأة بالبحث جيدا عن أفضل الاستخدامات التي يمكن استعمالها ليكي تساعد علي تنعيم الشعر، فقد توجد كريمات تستخدم حتي تمنح الشعر نعومة ولكن من المحتمل أن يكون لها آثار سلبية يتأثر بها الشعر، لذلك ينصح دائما بعمل كريم للشعر في المنزل وبكل سهولة وجميع مكوناته معروفة وبسيطة وأنه يعطي للشعر نعومة فائقة. كريم فرد وتنعيم الشعر كريم فرد وتنعيم الشعر المكونات : ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بياض بيضتان.

عشر نقط من أي نوع من العطر المفضل إليكي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت المشمش.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير نقوم بتجهيز خلاط كهربائي حيث نضع فيه بياض البيضاني ثم نضيف الخل الأبيض، ويتم إضافة عصير الليمون ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتي يتم خفق هذه المكونات جيدا وبالتحديد بياض البيض.

ثم نقوم بإضافة كلا من زيت المشمش وزيت الزيتون وزيت حبة البركة، وزيت الأفوكادو وزيت اللوز وزيت الخروع ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخري ويستمر تشغيله لمدة دقيقة أو دقيقتين.

وبعد ذلك يتم إضافة العطر المفضل إلي هذه المكونات ونقوم بتشغيل الخلاط ويستمر تشغيله لمدة دقيقة حتي يكون القوام مثل الكريم.

وبعد كل هذا يتم تفريغ الكريم من الخلاط ومن ثم يتم وضعه في إناء محكم الغلق، أو يتم وضعه في برطمان بلاستيك أو زجاجي ونقوم بوضعه في الثلاجه ويتم استخدامه في أي وقت. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كريم شعر منزلي لتنعيم وفرد الشعر المجعد بمكونات طبيعية غير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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