أقوي خلطة لفرد وتنعيم الشعر بملعقة نشا واحدة ستجعل شعرك الخشن ناعم حرير

توجد طرق كثيرة ومتعددة لفرد الشعر الخشن أو المجعد ولكن معظم الفتيات يتجهون إلي استخدام طرق وأساليب معروفة، ومن ضمن هذه الطرق هو استخدام الكرياتين أو البروتين فهذا من أكثر الأساليب انتشارا والتي تعمل علي تنعيم وفرد الشعر بشكل سريع، وتوجد طرق أخري لفرد الشعر في دقائق وهي إستخدام السشوار أو المكواة الكهربائية، ولكن كل هذه الطرق غير مضمونة وتسبب قلق للفتاة بعد إستخدامها لأنها تؤثر علي الشعر، ولكن اللجوء إلي استخدام الطرق الطبيعية هو الحل الصحيح والامثل لتنعيم الشعر، فوجد أن إستخدام النشا له دور كبير جدا وفعال في فرد الشعر ويجعله زي الحرير. خلطة فرد وتنعيم الشعر بالنشا خلطة فرد وتنعيم الشعر بالنشا المكونات : أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كوب كبير من الماء. طريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر بالنشا نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب كبير من الماء ثم نضيف إلي الماء، أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا ثم يتم تقليب النشا مع الماء بإستخدام ملعقة، ونقوم بوضع هذا الوعاء علي نار هادئة ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام متماسك يشبه قوام الجيلاتين.

ثم يتم رفع الوعاء من علي النار ونقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض إلي خليط النشا والماء، ثم يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ونقوم بتقليبهم مرة أخري بشكل جيد.

يتم تمشيط الشعر قبل وضع هذا الخليط ثم نقوم بوضعه علي الشعر من الجذور وحتي إلي الأطراف، ثم نقوم بترك هذا الخليط علي الشعر لمدة ثلاثين دقيقة أو أكثر، وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بإستخدام الماء الدافئ. طريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر بالنشا الوسوم

توجد طرق كثيرة ومتعددة لفرد الشعر الخشن أو المجعد ولكن معظم الفتيات يتجهون إلي استخدام طرق وأساليب معروفة، ومن ضمن هذه الطرق هو استخدام الكرياتين أو البروتين فهذا من أكثر الأساليب انتشارا والتي تعمل علي تنعيم وفرد الشعر بشكل سريع، وتوجد طرق أخري لفرد الشعر في دقائق وهي إستخدام السشوار أو المكواة الكهربائية، ولكن كل هذه الطرق غير مضمونة وتسبب قلق للفتاة بعد إستخدامها لأنها تؤثر علي الشعر، ولكن اللجوء إلي استخدام الطرق الطبيعية هو الحل الصحيح والامثل لتنعيم الشعر، فوجد أن إستخدام النشا له دور كبير جدا وفعال في فرد الشعر ويجعله زي الحرير. خلطة فرد وتنعيم الشعر بالنشا خلطة فرد وتنعيم الشعر بالنشا المكونات : أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كوب كبير من الماء. طريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر بالنشا نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب كبير من الماء ثم نضيف إلي الماء، أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا ثم يتم تقليب النشا مع الماء بإستخدام ملعقة، ونقوم بوضع هذا الوعاء علي نار هادئة ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام متماسك يشبه قوام الجيلاتين.

ثم يتم رفع الوعاء من علي النار ونقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض إلي خليط النشا والماء، ثم يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ونقوم بتقليبهم مرة أخري بشكل جيد.

يتم تمشيط الشعر قبل وضع هذا الخليط ثم نقوم بوضعه علي الشعر من الجذور وحتي إلي الأطراف، ثم نقوم بترك هذا الخليط علي الشعر لمدة ثلاثين دقيقة أو أكثر، وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بإستخدام الماء الدافئ. طريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر بالنشا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي خلطة لفرد وتنعيم الشعر بملعقة نشا واحدة ستجعل شعرك الخشن ناعم حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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