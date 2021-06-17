أسهل طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل للون شعر جذاب وجرئ بدون تكاليف

من أجمل الألوان التي يمكن صبغ الشعر بها هو اللون الأحمر، ولكن هذا اللون محبب ومفضل من قبل فئة كبيرة جدا من السيدات وبكل درجاته أيضا، علي الرغم من أنه لون جرئ إلا أن كل الفتيات أو السيدات يفضلون أن يكون لون شعرهم باللون الأحمر، ولكن توجد درجات عديدة لهذا اللون فمنه اللون الأحمر المتوهج واللون الناري ولون أحمر يشبه لون دم الغزال، فقد توجد طريقتين لصبغ الشعر فهما طريقة الصبغة الكيميائية والطريقة الأخرى باستخدام الحناء. خلطة صبغ الشعر باللون الأحمر خلطة صبغ الشعر باللون الأحمر المكونات : عبوة واحدة من الصبغة ذات اللون الأحمر.

كمية من الأكسجين.

فرشاة لصبغ الشعر بها.

كمية بسيطة من الفازلين.

قبعة بلاستيكية. طريقة التحضير يتم تجهيز طبق ويفضل أن يكون هذا الطبق بلاستيك ونضع به الصبغة ذات اللون الأحمر، ثم نضيف إليها كمية من الأكسجين ويتم خلطهم جيدا مع بعض.

ينصح بعدم غسل الشعر قبل وضع الصبغة لذلك يجب أن يكون الشعر جاف، ثم نحضر كمية من الفازلين ويتم دهن الوجه والرقبة وحول الأذن حتي لا تتأثر بلون الصبغة.

لابد من تقسيم الشعر في البداية وبعد ذلك قومي بوضع الصيغة علي الشعر، وذلك عن طريق وضعها من أسفل لأعلي باستعمال فرشاة مخصصة لصبغ الشعر، ويجب الحرص جيدا من عدم ملامسة الصبغة لجذور الشعر.

يتم وضع قبعة أو كيس بلاستيكي علي الشعر بعد وضع الصبغة، ثم يتم ترك الصبغة علي الشعر حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا، وإذا كنتي تريدي أن تحصلي علي لون أفتح اتركيها لمدة أطول من هذه المدة، وإذا كنتي تريدي أن تحصلي علي لون اغمق يمكن أن يتم تركها لمدة قليلة، وبعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو ثم يتم وضع البلسم. طريقة التحضير الوسوم

من أجمل الألوان التي يمكن صبغ الشعر بها هو اللون الأحمر، ولكن هذا اللون محبب ومفضل من قبل فئة كبيرة جدا من السيدات وبكل درجاته أيضا، علي الرغم من أنه لون جرئ إلا أن كل الفتيات أو السيدات يفضلون أن يكون لون شعرهم باللون الأحمر، ولكن توجد درجات عديدة لهذا اللون فمنه اللون الأحمر المتوهج واللون الناري ولون أحمر يشبه لون دم الغزال، فقد توجد طريقتين لصبغ الشعر فهما طريقة الصبغة الكيميائية والطريقة الأخرى باستخدام الحناء. خلطة صبغ الشعر باللون الأحمر خلطة صبغ الشعر باللون الأحمر المكونات : عبوة واحدة من الصبغة ذات اللون الأحمر.

كمية من الأكسجين.

فرشاة لصبغ الشعر بها.

كمية بسيطة من الفازلين.

قبعة بلاستيكية. طريقة التحضير يتم تجهيز طبق ويفضل أن يكون هذا الطبق بلاستيك ونضع به الصبغة ذات اللون الأحمر، ثم نضيف إليها كمية من الأكسجين ويتم خلطهم جيدا مع بعض.

ينصح بعدم غسل الشعر قبل وضع الصبغة لذلك يجب أن يكون الشعر جاف، ثم نحضر كمية من الفازلين ويتم دهن الوجه والرقبة وحول الأذن حتي لا تتأثر بلون الصبغة.

لابد من تقسيم الشعر في البداية وبعد ذلك قومي بوضع الصيغة علي الشعر، وذلك عن طريق وضعها من أسفل لأعلي باستعمال فرشاة مخصصة لصبغ الشعر، ويجب الحرص جيدا من عدم ملامسة الصبغة لجذور الشعر.

يتم وضع قبعة أو كيس بلاستيكي علي الشعر بعد وضع الصبغة، ثم يتم ترك الصبغة علي الشعر حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا، وإذا كنتي تريدي أن تحصلي علي لون أفتح اتركيها لمدة أطول من هذه المدة، وإذا كنتي تريدي أن تحصلي علي لون اغمق يمكن أن يتم تركها لمدة قليلة، وبعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو ثم يتم وضع البلسم. طريقة التحضير

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