طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة بكل سهولة بالمنزل للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل صوابع زينب يرجع تسميتها بهذا الأسم عندما عاد الظاهر بيبرس من معركته عند المغول منتصراً طلب من طهاه القصر أعداد حلوه لتزويعها على جميع البلد وفي ذالك الوقت جاءت خادمة جديدة تعمل في القصر وكانوا الطهاه يفكرون في تقديم حلوي جديدة فأقترحت الخادمة الجديدة أن تصنع حلوي جديدة سوف تنال أعجاب الجميع. طريقة عمل صوابع زينب الهاشة طريقة عمل صوابع زينب الهاشة وأبتكرت الحلوي وقام رئيس الطهاه بتقديمها للظاهر بيبرس وعندما تناولها أبدي أعجابه الشديد بيها وسئله عن اسمها فلم يتمكن من الأجابة على سؤاله فقال له أنها من عمل أيدي الخادمة الجديدة زينب فقد أطلق على الحلوي صوابع زينب.هي من الحلويات التي يقبل عليها الجميع لتناولها وتتربع على كل الموائد العربية والمصرية سواء كانت في العزومات أو الأفراح أو في شهر رمضان المبارك طريقة عمل صوابع زينب طريقة عمل صوابع زينب المكونات كوب دقيق.

نصف كوب سميد ( سامولينا ).

ملعقتان كبيرة نشا.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ذرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف كوب ماء دافئ.

زيت غزير للقلي.

مصفاه بلاستك.

أو مبشرة أستانلس للتشكيل. مكونات الشربات كوبان كبيرة سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

أو عسل الجلوكوز. طريقة التحضير نضع في بوله عميقة الدقيق، السميد، النشا، الملح، الخميرة، السكر.

نقلب جميع المكونات جيدا.

نضيف ملعقتان الزيت.

نفرك الدقيق مع الزيت، ليصبح حبيبات رمليه.

نضيف الماء الدافيء بالتدريج.

نستمر في العجن حتي نحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجين ونتركها ترتاح لمدة عشرة دقائق. طريقة التشكيل تقطع العجين بأحجام متساوية.

وتكورها دوائر.

نحضر المصفاه، نضع قطعة من العجين.

نفرها على المصفاه، ونسحبها بحرص شديد.

نكرر ما سبق في باقي العجين نرصهم في سرفيس.

نضع طاسة عميقة على النار.

نضع كمية غزيرة من الزيت.

نقلي جميع صوابع زينب.

ونضعهم في الشربات البارد.

ونرصهم في طبق التقديم. طريقة عمل الشربات نحضر حلة عميقة، نضع السكر والماء.

نقلبهم جيدا، ثم نضعها على النار.

نضيف عصير الليمون.

نتركها على النار حتي نحصل على القوام الثقيل.

نترك الشربات يبرد.

نضع أصابع زينب، ساخنا في الشربات البارد.

ترص في سرفيس التقديم. الوسوم

طريقة عمل صوابع زينب يرجع تسميتها بهذا الأسم عندما عاد الظاهر بيبرس من معركته عند المغول منتصراً طلب من طهاه القصر أعداد حلوه لتزويعها على جميع البلد وفي ذالك الوقت جاءت خادمة جديدة تعمل في القصر وكانوا الطهاه يفكرون في تقديم حلوي جديدة فأقترحت الخادمة الجديدة أن تصنع حلوي جديدة سوف تنال أعجاب الجميع. طريقة عمل صوابع زينب الهاشة طريقة عمل صوابع زينب الهاشة وأبتكرت الحلوي وقام رئيس الطهاه بتقديمها للظاهر بيبرس وعندما تناولها أبدي أعجابه الشديد بيها وسئله عن اسمها فلم يتمكن من الأجابة على سؤاله فقال له أنها من عمل أيدي الخادمة الجديدة زينب فقد أطلق على الحلوي صوابع زينب.هي من الحلويات التي يقبل عليها الجميع لتناولها وتتربع على كل الموائد العربية والمصرية سواء كانت في العزومات أو الأفراح أو في شهر رمضان المبارك طريقة عمل صوابع زينب طريقة عمل صوابع زينب المكونات كوب دقيق.

نصف كوب سميد ( سامولينا ).

ملعقتان كبيرة نشا.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ذرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف كوب ماء دافئ.

زيت غزير للقلي.

مصفاه بلاستك.

أو مبشرة أستانلس للتشكيل. مكونات الشربات كوبان كبيرة سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

أو عسل الجلوكوز. طريقة التحضير نضع في بوله عميقة الدقيق، السميد، النشا، الملح، الخميرة، السكر.

نقلب جميع المكونات جيدا.

نضيف ملعقتان الزيت.

نفرك الدقيق مع الزيت، ليصبح حبيبات رمليه.

نضيف الماء الدافيء بالتدريج.

نستمر في العجن حتي نحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجين ونتركها ترتاح لمدة عشرة دقائق. طريقة التشكيل تقطع العجين بأحجام متساوية.

وتكورها دوائر.

نحضر المصفاه، نضع قطعة من العجين.

نفرها على المصفاه، ونسحبها بحرص شديد.

نكرر ما سبق في باقي العجين نرصهم في سرفيس.

نضع طاسة عميقة على النار.

نضع كمية غزيرة من الزيت.

نقلي جميع صوابع زينب.

ونضعهم في الشربات البارد.

ونرصهم في طبق التقديم. طريقة عمل الشربات نحضر حلة عميقة، نضع السكر والماء.

نقلبهم جيدا، ثم نضعها على النار.

نضيف عصير الليمون.

نتركها على النار حتي نحصل على القوام الثقيل.

نترك الشربات يبرد.

نضع أصابع زينب، ساخنا في الشربات البارد.

ترص في سرفيس التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة بكل سهولة بالمنزل للشيف فاطمة أبو حاتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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