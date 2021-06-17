طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واللذيذة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واللذيذة، لقمة القاضي من الحلويات اللذيذة التي نحب تناولها جميعاً، والكثير منا يقوم بشرائها جاهزة من محلات الحلويات والبعض منا يقوم بشراء عجينتها من المحلات التجارية ظناً منهم ان عملية تحضيرها صعبة، ولكن لقمة القاضي من الحلويات البسيطة جداً، والتي يمكن لأي ربة منزل تحضيرها في منزلها في وقت قصير جداً ودون بذل الكثير من المجهود، وهنا نقدم لكم طريقة عملها بالتفصيل: طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واللذيذة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واللذيذة المقادير كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

زيت للقلي. طريقة عمل شربات الحلويات كوب من الماء.

كوبين من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة عمل شربات الحلويات أسرار نجاح لقمة القاضي الهشة في البداية يجب تحضير القطر حتى لا يكون ساخن عند استخدامه.

لتحضير القطر نقوم بوضع السكر والماء في قدر مناسب.

نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يغلي، وبعدها نضيف عصير الليمون.

نترك القطر يغلي على نار متوسطة لمدة عشر دقائق وبعدها نضيف الفانيلا ونرفع من على النار.

في الخلاط نضع جميع مقادير عجينة لقمة القاضي ونخلطها جيداً حتى نحصل على خليط سائل بعض الشيء.

نغطي الخليط ونتركه يتخمر لمدة ساعة، وبعد ذلك نقلي الخليط بخفة باستخدام ملعقة خشبية وبعدها نغطي الخليط ونتركه يتخمر ساعة أخرى.

نسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة ونحضر القطر لاستخدامه.

نحضر طبق صغير ونملأه بالقليل من الزيت ونحضر ملعقة صغيرة أيضاَ.

نغمس الملعقة الصغيرة في الزيت ثم نغمسها في العجينة لعمل شكل دائري.

نضع الملعقة في الزيت الساخن حتى تنفصل الكرة عن الملعقة.

نكرر الخطوات السابقة بسرعة قدر الإمكان لتشكيل كمية كبيرة من الخليط وملأ قدر القلي.

نترك لقمة القاضي في الزيت لمدة دقيقتين ثم نقلب بملعقة كبيرة حتى تتحمر من كل الجهات.

نخرج لقمة القاضي من الزيت باستخدام ملعقة كبيرة مليئة بالثقوب ونضعها مباشرة في القطر البارد ونقلبها. أسرار نجاح لقمة القاضي الهشة الوسوم

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واللذيذة، لقمة القاضي من الحلويات اللذيذة التي نحب تناولها جميعاً، والكثير منا يقوم بشرائها جاهزة من محلات الحلويات والبعض منا يقوم بشراء عجينتها من المحلات التجارية ظناً منهم ان عملية تحضيرها صعبة، ولكن لقمة القاضي من الحلويات البسيطة جداً، والتي يمكن لأي ربة منزل تحضيرها في منزلها في وقت قصير جداً ودون بذل الكثير من المجهود، وهنا نقدم لكم طريقة عملها بالتفصيل: طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واللذيذة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واللذيذة المقادير كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

زيت للقلي. طريقة عمل شربات الحلويات كوب من الماء.

كوبين من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة عمل شربات الحلويات أسرار نجاح لقمة القاضي الهشة في البداية يجب تحضير القطر حتى لا يكون ساخن عند استخدامه.

لتحضير القطر نقوم بوضع السكر والماء في قدر مناسب.

نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يغلي، وبعدها نضيف عصير الليمون.

نترك القطر يغلي على نار متوسطة لمدة عشر دقائق وبعدها نضيف الفانيلا ونرفع من على النار.

في الخلاط نضع جميع مقادير عجينة لقمة القاضي ونخلطها جيداً حتى نحصل على خليط سائل بعض الشيء.

نغطي الخليط ونتركه يتخمر لمدة ساعة، وبعد ذلك نقلي الخليط بخفة باستخدام ملعقة خشبية وبعدها نغطي الخليط ونتركه يتخمر ساعة أخرى.

نسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة ونحضر القطر لاستخدامه.

نحضر طبق صغير ونملأه بالقليل من الزيت ونحضر ملعقة صغيرة أيضاَ.

نغمس الملعقة الصغيرة في الزيت ثم نغمسها في العجينة لعمل شكل دائري.

نضع الملعقة في الزيت الساخن حتى تنفصل الكرة عن الملعقة.

نكرر الخطوات السابقة بسرعة قدر الإمكان لتشكيل كمية كبيرة من الخليط وملأ قدر القلي.

نترك لقمة القاضي في الزيت لمدة دقيقتين ثم نقلب بملعقة كبيرة حتى تتحمر من كل الجهات.

نخرج لقمة القاضي من الزيت باستخدام ملعقة كبيرة مليئة بالثقوب ونضعها مباشرة في القطر البارد ونقلبها. أسرار نجاح لقمة القاضي الهشة

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