كريم النشا والليمون اقوي كريم لتفتيح البشرة 10 درجات في ثواني لن تتتخيلي بياض وصفاء بشرتك

كريم النشا والليمون اقوي كريم لتفتيح البشرة 10 درجات ، الكثير من النساء والفتيات ظمن مختلف الفئات العمرية يبحثون باستمرار على طرق من أجل إزالة التجاعيد وشد البشرة وكذلك تفتيحها وتبييضها وإزالة أي ندبات توجد بها والأمر الذي يعوقهن لفعل هذا هو أن هذه الأشياء تتكلف ثمنًا باهظًا لا يقتدر عليه الجميع سواء في مراكز التجميل أو ما شابه هذا ولك اليوم ومن خلال هذا المقال سنوفر لك سيدتي وصفات طبيعية ويمكن إعدادها في البيت بكل سهولة من أجل حل جميع المشكلات السابق ذكرها ومن بينهم وصفة كريم النشا والليمون وكذلك وصفة الفازلين والقهوة اتبعي الخطوات القادمة بحرص من أجل الحصول على نتائج جيدة ومرضية. كريم النشا والليمون اقوي كريم لتفتيح البشرة 10 درجات مكونات الوصفة : 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد 2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

م.ك من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير في وعاء مناسب قومي بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يتم المزج بشكل جيد والحصول على قوام ناعم وليس به أي تكتلات.

في هذه الوصفة يمكنك أن تستبدلي عصير الليمون بعصير البرتقال إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة.

يجب عليك أن تقومي بعمل تقشير للبشرة جيدًا قبل استخدام هذا الكريم والتقشير يتم بخلط ملعقة من السكر مع قطرات ليمون وفرك البشرة بهم لمدة 3 دقائق ومن ثم غشلها بشكل جيد.

قومي بوضع الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

بعد قضاء المدة قومي بغسل البشرة بالماء البارد.

امسحي بشرتك بقطنة وماء ورد مثلج وبعد أن تجف قومي بدهنها بكريم مرطب مناسب لبشرتك.

كرري استخدام هذه الوصفة مرتين في كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل نتيجة. وصفة القهوة والفازلين لتفتيح البشرة وصفة القهوة والفازلين لتفتيح البشرة المكونات : ملعقة من القهوة.

½ ملعقة من النشا.

عدد 2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت لبان الذكر. طريقة التحضير يجب عليك خلط جميع المكونات كلها جيدًا ونضع الكريم في علبة محكمة الغلق بالثلأجة.

في الليل قومي بوضع الكريم على بشرتك إلى الصباح.

مع حلول الصباح قومي بغسل بشرتك جيدًا ورش ماء الورد على البشرة ويجب عليك دهنها بكريم مرطب مناسب.

كرري الاستخدام يوميًا وستحصلين على وجه مشرق كالبدر. الوسوم

كريم النشا والليمون اقوي كريم لتفتيح البشرة 10 درجات ، الكثير من النساء والفتيات ظمن مختلف الفئات العمرية يبحثون باستمرار على طرق من أجل إزالة التجاعيد وشد البشرة وكذلك تفتيحها وتبييضها وإزالة أي ندبات توجد بها والأمر الذي يعوقهن لفعل هذا هو أن هذه الأشياء تتكلف ثمنًا باهظًا لا يقتدر عليه الجميع سواء في مراكز التجميل أو ما شابه هذا ولك اليوم ومن خلال هذا المقال سنوفر لك سيدتي وصفات طبيعية ويمكن إعدادها في البيت بكل سهولة من أجل حل جميع المشكلات السابق ذكرها ومن بينهم وصفة كريم النشا والليمون وكذلك وصفة الفازلين والقهوة اتبعي الخطوات القادمة بحرص من أجل الحصول على نتائج جيدة ومرضية. كريم النشا والليمون اقوي كريم لتفتيح البشرة 10 درجات مكونات الوصفة : 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد 2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

م.ك من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير في وعاء مناسب قومي بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يتم المزج بشكل جيد والحصول على قوام ناعم وليس به أي تكتلات.

في هذه الوصفة يمكنك أن تستبدلي عصير الليمون بعصير البرتقال إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة.

يجب عليك أن تقومي بعمل تقشير للبشرة جيدًا قبل استخدام هذا الكريم والتقشير يتم بخلط ملعقة من السكر مع قطرات ليمون وفرك البشرة بهم لمدة 3 دقائق ومن ثم غشلها بشكل جيد.

قومي بوضع الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

بعد قضاء المدة قومي بغسل البشرة بالماء البارد.

امسحي بشرتك بقطنة وماء ورد مثلج وبعد أن تجف قومي بدهنها بكريم مرطب مناسب لبشرتك.

كرري استخدام هذه الوصفة مرتين في كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل نتيجة. وصفة القهوة والفازلين لتفتيح البشرة وصفة القهوة والفازلين لتفتيح البشرة المكونات : ملعقة من القهوة.

½ ملعقة من النشا.

عدد 2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت لبان الذكر. طريقة التحضير يجب عليك خلط جميع المكونات كلها جيدًا ونضع الكريم في علبة محكمة الغلق بالثلأجة.

في الليل قومي بوضع الكريم على بشرتك إلى الصباح.

مع حلول الصباح قومي بغسل بشرتك جيدًا ورش ماء الورد على البشرة ويجب عليك دهنها بكريم مرطب مناسب.

كرري الاستخدام يوميًا وستحصلين على وجه مشرق كالبدر.

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