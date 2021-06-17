كريم جليوسليد اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف كالحرير في نصف ساعة

كريم جليوسليد اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن ، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن صنعها في البيت من أجل تنعيم الشعر وفرد أي تجعيدات توجد به ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم خطوات بعض الوصفات الطبيعية بكريم الجليوسليد في البيت وهو يعتبر من أقوى المنتجات التي استخدامها من أجل فرد الشعر فهو كيراتين طبيعي له، وبالإضافة إلى أن كريم الجليوسليد ينعم بصيلات الشعر فهو أيضًا يغذي الشعر من جذوره وصولًا إلى الأطراف كذلك يساعد أيضًا على تطويل الشعر وزيادة كثافته وإنبات المناطق الفارغة فبه كما أنه يرطب الشعر بشكل كبير جدًا ويقضي على الهيشان والتقصف، كل ما علبك هو اتباع الخطوات بدقة حتى تحصلين على نعومة رائعة في شعرك. كريم جليوسليد اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن كريم جليوسليد اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن مكونات الوصفة : كمية من كريم الجليوسليد

كمية مناسبة من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو للتخفيف طريقة التحضير قومي في البداية بوضع كريم الجليوسليد في إناؤ مناسب وأضيفي فوقه زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو من أجل التخفيف.

استمري في التقليب مرارًا وتكرارًا حتى يمتزج المزيج بشكل جيد وتحصلين على قوام ناعم خفيف.

قومي بشطف شعرك جيدًا وتجفيفه بالمجفف الكهربائي أو منشفة نظيفة.

ضعي على شعرك من منبته وحتى نهاية أطرافه المزيج بعناية وحرص.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة لشعر حرير.

يجب عليك غسل الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لك والخالى من الكبريت والسالفيت والصوديوم.

استمري في استخدام هذه الخلطة مرة كل أسبوع حتى تصلي إلى أفضل نتيجة. وصفة الحليب وعسل النحل لتنعيم الشعر وصفة الحليب وعسل النحل لتنعيم الشعر مكونات الوصفة كوب من اللبن السائل

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض طريقة التحضير قومي بمزج اللبن السائل مع ملعقة عسل النحل الأبيض جيدًا حتى يمتزجان تمامًا مع بعضهما البعض.

يجب عليك الآن وضع المزيج على شعرك ويجب أن يكون الشعر نظيف وووعي المزيج من الجذور إلى كل الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

بعد انتهاء المدة المحددة قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لشعرك.

لا تنسي تكرار هذه التجربة مرة كل أسبوع على الأقل حتى تحصلي على نتيجة متميزة. الوسوم

كريم جليوسليد اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن ، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن صنعها في البيت من أجل تنعيم الشعر وفرد أي تجعيدات توجد به ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم خطوات بعض الوصفات الطبيعية بكريم الجليوسليد في البيت وهو يعتبر من أقوى المنتجات التي استخدامها من أجل فرد الشعر فهو كيراتين طبيعي له، وبالإضافة إلى أن كريم الجليوسليد ينعم بصيلات الشعر فهو أيضًا يغذي الشعر من جذوره وصولًا إلى الأطراف كذلك يساعد أيضًا على تطويل الشعر وزيادة كثافته وإنبات المناطق الفارغة فبه كما أنه يرطب الشعر بشكل كبير جدًا ويقضي على الهيشان والتقصف، كل ما علبك هو اتباع الخطوات بدقة حتى تحصلين على نعومة رائعة في شعرك. كريم جليوسليد اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن كريم جليوسليد اقوي كيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الخشن مكونات الوصفة : كمية من كريم الجليوسليد

كمية مناسبة من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو للتخفيف طريقة التحضير قومي في البداية بوضع كريم الجليوسليد في إناؤ مناسب وأضيفي فوقه زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو من أجل التخفيف.

استمري في التقليب مرارًا وتكرارًا حتى يمتزج المزيج بشكل جيد وتحصلين على قوام ناعم خفيف.

قومي بشطف شعرك جيدًا وتجفيفه بالمجفف الكهربائي أو منشفة نظيفة.

ضعي على شعرك من منبته وحتى نهاية أطرافه المزيج بعناية وحرص.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة لشعر حرير.

يجب عليك غسل الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لك والخالى من الكبريت والسالفيت والصوديوم.

استمري في استخدام هذه الخلطة مرة كل أسبوع حتى تصلي إلى أفضل نتيجة. وصفة الحليب وعسل النحل لتنعيم الشعر وصفة الحليب وعسل النحل لتنعيم الشعر مكونات الوصفة كوب من اللبن السائل

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض طريقة التحضير قومي بمزج اللبن السائل مع ملعقة عسل النحل الأبيض جيدًا حتى يمتزجان تمامًا مع بعضهما البعض.

يجب عليك الآن وضع المزيج على شعرك ويجب أن يكون الشعر نظيف وووعي المزيج من الجذور إلى كل الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

بعد انتهاء المدة المحددة قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لشعرك.

لا تنسي تكرار هذه التجربة مرة كل أسبوع على الأقل حتى تحصلي على نتيجة متميزة.

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