طريقة تحضير البيتزا عجينتها في 10 دقائق من المنزل بسهولة

عندما يتم إطلاق أسم الوجبات السريعة تأتي البيتزا أولاً في المقدمة بإعتبارها إحدي أوائل الوجبات السريعة الجاهزة التي أنتقلت إلينا، عند ظهور الوجبات الجاهزة في البداية كانت مجرد وجبة يمكن الحاجه إليها في الأوقات العصيبة فقط ولكن حالياً أصبحت في المرتبة الأولي التي يفكر بها الجميع يومياً عند التفكير في تحضير وجبة جذابة ويُرجع ذلك لكثرة المطاعم التي أصبح الإعتماد عليها كبير في تناول الوجبات الرئيسية، مع إنتشار طرق تحضير للبيتزا بشكل متعدد ويومي حتى أنه لا حصر لها إلا أن البعض يفضل أبسط وأسهل طريقة من بينهم وتمت ملاحظة ذلك من خلال محرك البحث حيث يهتم الأشخاص بطرق سريعة لتحضير البيتزا لذلك نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير عجينة البيتزا سريعة التحضير طريقة تحضير عجينة البيتزا سريعة التحضير المكونات: كأسين من الدقيق أو مقدار نصف كيلو جرام.

عبوة صغيرة خميرة فورية.

كأس ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة زعتر وأخري ملح.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

مكونات الصلصة. طريقة التحضير: لا تحتاج عجينة البيتزا إلي وقت كبير للتحضير لذلك يجب تسخين الفرن في بداية التحضير أولاً. نخل الدقيق في إناء للعجن ثم وضع باقي المكونات مثل الخميرة والسكر والملح والزعتر في طبق العجن ونقلب المكونات الجافة معاً. إضافة بعض المكونات السائلة الأخري لتسهيل عملية العجن مثل الماء الدافئ وزيت الزيتون ونبدأ بالعجن عن طريق اليدين ونستمر بذلك حتى تصبح العجينة متماسكة حيث من الأفضل أن يكون ملمس عجينة البيتزا متماسك وليست طريه أو لينه مع ضرورة ترك العجينة حتى تستريح لمدة لا تقل عن عشر دقائق. نحضر صينية ذو حجم صغير أو وسط مسطحة ثم نفرد العجينة مع تسوية جميع الأطراف ثم وضع مكونات الصلصة من الجبن والخضراوات حسب الرغبة. إدخال الصينية إلي الفرن الذي تم تسخينه لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة متوسطة وعند الإنتهاء من تحضير البيتزا يتم تقديمها ساخنه. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يمكنك تحضير عجينة البيتزا وتركها لوقت لاحق في الثلاجة دون وضع صلصلة البيتزا. الوسوم

عندما يتم إطلاق أسم الوجبات السريعة تأتي البيتزا أولاً في المقدمة بإعتبارها إحدي أوائل الوجبات السريعة الجاهزة التي أنتقلت إلينا، عند ظهور الوجبات الجاهزة في البداية كانت مجرد وجبة يمكن الحاجه إليها في الأوقات العصيبة فقط ولكن حالياً أصبحت في المرتبة الأولي التي يفكر بها الجميع يومياً عند التفكير في تحضير وجبة جذابة ويُرجع ذلك لكثرة المطاعم التي أصبح الإعتماد عليها كبير في تناول الوجبات الرئيسية، مع إنتشار طرق تحضير للبيتزا بشكل متعدد ويومي حتى أنه لا حصر لها إلا أن البعض يفضل أبسط وأسهل طريقة من بينهم وتمت ملاحظة ذلك من خلال محرك البحث حيث يهتم الأشخاص بطرق سريعة لتحضير البيتزا لذلك نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير عجينة البيتزا سريعة التحضير طريقة تحضير عجينة البيتزا سريعة التحضير المكونات: كأسين من الدقيق أو مقدار نصف كيلو جرام.

عبوة صغيرة خميرة فورية.

كأس ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة زعتر وأخري ملح.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

مكونات الصلصة. طريقة التحضير: لا تحتاج عجينة البيتزا إلي وقت كبير للتحضير لذلك يجب تسخين الفرن في بداية التحضير أولاً. نخل الدقيق في إناء للعجن ثم وضع باقي المكونات مثل الخميرة والسكر والملح والزعتر في طبق العجن ونقلب المكونات الجافة معاً. إضافة بعض المكونات السائلة الأخري لتسهيل عملية العجن مثل الماء الدافئ وزيت الزيتون ونبدأ بالعجن عن طريق اليدين ونستمر بذلك حتى تصبح العجينة متماسكة حيث من الأفضل أن يكون ملمس عجينة البيتزا متماسك وليست طريه أو لينه مع ضرورة ترك العجينة حتى تستريح لمدة لا تقل عن عشر دقائق. نحضر صينية ذو حجم صغير أو وسط مسطحة ثم نفرد العجينة مع تسوية جميع الأطراف ثم وضع مكونات الصلصة من الجبن والخضراوات حسب الرغبة. إدخال الصينية إلي الفرن الذي تم تسخينه لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة متوسطة وعند الإنتهاء من تحضير البيتزا يتم تقديمها ساخنه. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يمكنك تحضير عجينة البيتزا وتركها لوقت لاحق في الثلاجة دون وضع صلصلة البيتزا.

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