ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في وقت قليل بنتيجة فعالة

ماسك طبيعي لتفتيح البشرة مجموعة كبيرة من السيدات يبحثن عن طريقة طبيعية من أجل تفتيح البشرة وإزالة البقع والهالات والاسمرار التي ينتج عن تراكم خلايا الجلد الميتة وعن أشعة الشمس وتحسينه ويكون هذا المكون طبيعياً، ولا يوجد به أي من المنتجات الكيماوية وسوف نقدم لك هنا طريقة عمل ماسك من أجل تفتيح البشرة بمجموعة من المكونات الطبيعية سوف تستطيعين تحقيق هدفك بكل سهولة ويسر.

ماسك طبيعي لتفتيح البشرة

أشعة الشمس والنظام الغذائي غير المتوازن والتوتر والإجهاد واستخدام مستحضرات التجميل المتاحة حالياً في الأسواق وهي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تتسبب في أضرار للبشرة وتبحث السيدة دائما عن الماسك المناسب التي يزيل وجود اللون الغير موحد في الوجه وهي تحب أن يكون الماسك مكون من مجموعة من المواد الطبيعية حتى لا يترك اثر سيء على البشرة ويحميها ويزيل جميع المشاكل الموجودة في البشرة ويعطيها البريق والرونق واللمعان المطلوب.

ملعقتين كبيرتين من لبن الزبادي بدون إضافات أو منكهات.

كمية من قشر البرتقال.

يتم تجفيف قشر البرتقال جيداً في الشمس لمدة ثلاثة أيام.

نقوم بطحن قشر البرتقال حتى يصبح بودرة.

يتم أخذ ملعقتين كبيرتين من مسحوق قشر البرتقال ويتم وضعهم مع اللبن الزبادي حتى تصبح لدينا عجينة ناعمة.

نقوم بوضع الماسك على البشرة بعد أن نقوم بتنظيفها جيداً ويتم ترك هذا الماسك على الوجه لمدة 22 دقيقة.

يتم غسل الماسك بالماء الدافئ.

يتم استخدام الوصفة يوم بعد يوم قبل أن يتم الذهاب إلى النوم مباشرة.

مقادير ماسك طبيعي لتفتيح البشرةطريقة التحضير ماسك طبيعي لتفتيح البشرة

البرتقال من الأشياء التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل جيد لأنه غني بفيتامين C وهو يساعد على إزالة البقع السوداء في الوجه ومن الممكن استخدام هذا الماسك لجميع أنواع البشرة وسوف تلاحظين الفرق قبل استخدام الماسك وبعد استخدامه.