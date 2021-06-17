سر عمل البسبوسة المرملة بطريقة احترافية في المنزل

سرعمل البسبوسة المرملة، الكثير من السيدات يرغبن في عمل البسبوسة بكل احترافية، ولكن للأسف ينجحون مرة، ويفشلون مائة مرة، في أكثر الأوقات تكون جافة، متشققة، وغير متماسكة، على الرغم من أنها من أسهل أنواع الحلوى التي يمكن صنعها في المنزل، إلا أنها ما زالت عائق كبير أمام الكثيرات، لذلك سنخبرك الآن ببعض الأسرار والنصائح التي تمكنك من صنع بنجاح.

هناك بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي تؤدي إلى نجاح البسبوسة وجعلها مقرمشة ومرملة، سنذكر لكِ الآن هذه الخطوات:

اشتري سميد البسبوسة الناعم، الخالي من الإضافات، أو دقيق البسبوسة من النوع الجيد، على الرغم من أن كل الوصفات الموجودة على الانترنت وفي كتب الطهي تنصح باستخدام السميد الخشن، لكن لا مانع من تجربتكم للناعم، لن تندمي.

استبدلي الزبدة بالسمن البلدي، بالزبدة الصفراء هي ما تجعل البسوس جافة ومشققة.

لا تضعي المكسرات على البسبوسة قبل أن تصل إلى منتصف نضجها.

يجب استخدام الزبادي كامل الدسم.

تبس أو تمزج مكونات البسبوسة جيدا، ويفضل وضع الدقيق والسمن معا وخلطهم أولاً حتي تتداخل السمن في كل ذرة من ذرات الدقيق.

بعد إضافة الزبادي، لا تبالغي في المزج بين الزبادي مع الدقيق بالسمن.

ضعي القليل من ذرات الملح، مع القليل من البيكنج بودر.

انتظري لمدة ١٠ دقائق حتي تبرد البسبوسة وقومي بتقطيعها.

ضعي الشربات بمجرد خروج البسبوسة من الفرن.

المقادير

١ /٢ كيلو دقيق بسبوسة.

/٢ كيلو دقيق بسبوسة. ١/٢ كوب سمن بلدي.

كوب سمن بلدي. ١/٤ كوب من المكسرات.

١٥٠ ملى من السكر.

١٥٠ ملى من اللبن.

٢ معلقة عسل حلويات.

ذرات من الملح.

ذرات من البيكنج بودر.

نصف ليمونة.