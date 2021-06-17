كباب حلة بالفراخ بطريقة سهلة ولذيذة وموفرة في المنزل وأحلي من المطاعم

تبحث معظم الناس عن أكلة لذيذة ومختلفة كنوع من التغيير مثل كباب حلة بالفراخ، ولها أكثر من طريقة ولها وصفات عديدة، وهي تعتبر أكلة بسيطة وسهلة ومعظم مكوناتها غير مكلفة، حيث أن كباب حلة بالفراخ يستخدم معه الخضروات الطازجة المفيدة، ولها قيمة غذائية عالية وهي تعتبر من الأطباق الشهية المشهورة، وهي تتميز بسرعة تحضيرها وتعتبر من الأكلات الاقتصادية الموفرة وأكثر الأطفال يعشقونها لأن يوجد بها جميع الخضروات المفيدة، ولها اكثر من صنف في عملها وتقديمها وممكن أن تقدمي بجانبها، أزر بسمتي أو مكرونة حسب الرغبة. طريقة عمل كباب حلة بالفراخ طريقة عمل كباب حلة بالفراخ المكونات : نصف كيلو من الفراخ أو اللحمة حسب الرغبة.

بصلتين تقطع شرائح.

قطعتين من الفلفل الألوان تقطع شرائح.

قطعتين من البطاطس ويتم تقطيعهما إلى مكعبات.

قطعتين من الطماطم المبشور.

ملعقه صغيره من البهارات سواء لحمه نضيف إليها بهارات لحمه، أو فراخ، نضيف إليه بهارات فراخ. طريقه التحضير: نقوم بوضع طاسة عميقة علي النار لكي تسخن جيدا.

نقوم بتقطيع الفراخ الي مكعبات أو اللحمة ويتم غسل الفراخ بالمحلول ونقعه لمده نصف ساعه وبعد ذلك يتم غسل الفراخ من المحلول.

وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة في الطاسة العميقة لكي تسخن جيدا، ثم نضيف الفراخ التي تم تقطيعها من قبل ويتم تقليبها جيدا مع الاستمرار.

ثم نضيف إليه رشه من الفلفل الأسمر والملح ونضيف رشه من البهارات حسب الرغبة ويتم تقليبها جيدا.

وبعد ذلك نضع عليها كميه البصل مع الاستمرار في التقليب، ونضيف إليه مكعبات من البطاطس مع التقليب المستمر.

ونضع إليه مكعبات الفلفل الألوان، ثم نضع الطماطم وبعد ذلك يتم تركها إلى النار لمده نصف ساعه تقريبا، وبعد استواؤها علي النار يجب عليكي أن تدخليها في شواية الفرن لكي تعطيكن اللون الذهبي.

وبعد ذلك يتم تقديمها في طبق وبجانبه أزر بسمتي وسلطه بيضاء، وهي من احلي الأكلات المصرية المعروفة والمفضلة. الوسوم

تبحث معظم الناس عن أكلة لذيذة ومختلفة كنوع من التغيير مثل كباب حلة بالفراخ، ولها أكثر من طريقة ولها وصفات عديدة، وهي تعتبر أكلة بسيطة وسهلة ومعظم مكوناتها غير مكلفة، حيث أن كباب حلة بالفراخ يستخدم معه الخضروات الطازجة المفيدة، ولها قيمة غذائية عالية وهي تعتبر من الأطباق الشهية المشهورة، وهي تتميز بسرعة تحضيرها وتعتبر من الأكلات الاقتصادية الموفرة وأكثر الأطفال يعشقونها لأن يوجد بها جميع الخضروات المفيدة، ولها اكثر من صنف في عملها وتقديمها وممكن أن تقدمي بجانبها، أزر بسمتي أو مكرونة حسب الرغبة. طريقة عمل كباب حلة بالفراخ طريقة عمل كباب حلة بالفراخ المكونات : نصف كيلو من الفراخ أو اللحمة حسب الرغبة.

بصلتين تقطع شرائح.

قطعتين من الفلفل الألوان تقطع شرائح.

قطعتين من البطاطس ويتم تقطيعهما إلى مكعبات.

قطعتين من الطماطم المبشور.

ملعقه صغيره من البهارات سواء لحمه نضيف إليها بهارات لحمه، أو فراخ، نضيف إليه بهارات فراخ. طريقه التحضير: نقوم بوضع طاسة عميقة علي النار لكي تسخن جيدا.

نقوم بتقطيع الفراخ الي مكعبات أو اللحمة ويتم غسل الفراخ بالمحلول ونقعه لمده نصف ساعه وبعد ذلك يتم غسل الفراخ من المحلول.

وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة في الطاسة العميقة لكي تسخن جيدا، ثم نضيف الفراخ التي تم تقطيعها من قبل ويتم تقليبها جيدا مع الاستمرار.

ثم نضيف إليه رشه من الفلفل الأسمر والملح ونضيف رشه من البهارات حسب الرغبة ويتم تقليبها جيدا.

وبعد ذلك نضع عليها كميه البصل مع الاستمرار في التقليب، ونضيف إليه مكعبات من البطاطس مع التقليب المستمر.

ونضع إليه مكعبات الفلفل الألوان، ثم نضع الطماطم وبعد ذلك يتم تركها إلى النار لمده نصف ساعه تقريبا، وبعد استواؤها علي النار يجب عليكي أن تدخليها في شواية الفرن لكي تعطيكن اللون الذهبي.

وبعد ذلك يتم تقديمها في طبق وبجانبه أزر بسمتي وسلطه بيضاء، وهي من احلي الأكلات المصرية المعروفة والمفضلة.

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