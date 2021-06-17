ساندوتش التوست بالمشروم من أجمل وصفات الفطور والعشاء

يفضل معظم الناس التنويع في إعداد وصفات الفطور والعشاء من أجل كسر الملل، وتنويع مصادر الحصول على العناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة، وللأطفال بصفة خاصة من أجل ضمان نموهم بشكل صحي وسليم، وسأقدم لكم وصفة جميلة وسهلة وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة وهي ساندوتش التوست بالمشروم.

8 قطع من شرائح خبز التوست.

كوب ونصف الكوب من المشروم المقطع شرائح.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم.

كوب ونصف الكوب من الجبن الموتزاريلا.

عدد 2 فص ثوم مفرومين.

كوب صلصة طماطم.

خل بلسميك بمقدار ربع كوب.

ملح وفلفل أسود.

في البداية قم بخلط ملعقة كبيرة من الزبدة مع ملعقة كبيرة من الريحان وفص من الثوم المفروم.

بعد ذلك احضر شرائح التوست وادهنها بالخليط السابق إعداده.

ضع شرائح التوست في صينية فرن عليها ورقة من ورق الزبدة أو إن لم يكن متوفر، يمكن الاكتفاء بدهن الصينية بالزبدة أو السمنة.

اترك التوست في الصينية وابدأ بإعداد المشروم.

في إناء على نار متوسطة ضع ملعقة كبيرة من الزبدة مع أخرى من الريحان وفص الثوم المفروم المتبقي، بالإضافة إلى الصلصة والخل.

اترك الخليط على النار مع التقليب المستمر حوالي 5 دقائق.

بعد ذلك قم بإضافة كمية المشروم والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، مع التقليب من دقيقتين إلى 3 دقائق بحيث تختلط كل المكونات.

ارفع خليط المشروم من على النار وقم بتوزيعه على شرائح التوست في صينية الفرن.

آخر مكون معنا الجبن الموتزاريلا قم بإضافتها على وجه كل قطعة توست بالمشروم.

ضع الصينية في فرن متوسط الحرارة حتى تذوب الجبن الموتزاريلا فوق شرائح التوست، وستتراوح المدة تقريبًا من 5 إلى عشر دقائق داخل الفرن.

تخرج الصينية من الفرن وتوضع سندوتشات التوست بالمشروم والجبن الموتزاريلا في أطباق التقديم.

تقدم ساخنة للاستمتاع بالجبنة المذابة فوق الساندوتش، وبالهناء والشفاء.

قدمنا لكم واحدة من أجمل وصفات الفطور والعشاء، التي تتسم بأنها لذيذة ومغذية في نفس الوقت، وهي مناسبة كذلك لحفلات أعياد الميلاد.