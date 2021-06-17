6 نصايح هتنقذ حياتك لو في مكان لوحدك

اي شخص لما بيتحط في موقف فيه خطر ممكن يصاب بحالة ذعر وميعرفش يتصرف فيه صح ، والخوف هيزيد اكتر كمان لو لوحدك ، ولكن في حاجات ممكن تعمليها تساعدي بيها نفسك في المواقف الصعبة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 نصايح هتنقذ حياتك في حالة الطواريء لما تكوني لوحدك.

نصايح هتنقذ حياتك:

1- ازاي تساعدي نفسك لو اتعرضتي لاختناق:

الاختناق بيسبب قطع الاكسجين عن الدماغ ، عشان كده ضروري جدا عمل الاسعافات الاولية في اسرع وقت ممكن ، لو كنتي لوحدك استخدمي الطريقة دي.

– اقفلي قبضة ايدك بقوة وحطيها فوق السره بشوية.

– لفي قبضة ايدك الاولانية بايدك التانية وانحني لقدام على كرسي.

– حركي قبضة ايدك للداخل ولفوق عشان تحركي الجسم اللي مسببلك الاختناق لفوق.

ممكن كمان تجربي مناورة هيمليك.

– اقفلي قبضة ايدك بقوة باي ايدك تناسبك اليمين او الشمال.

– دلوقتي اضغطي بقبضة ايدك على بطنك اسفل القفص الصدري ولكن فوق السره في نفس الوقت ، وغطي ايدك الاولانية بايدك التانية.

– ابدأي بالضغط على بطنك لحد ما تخرج قطعة الطعام اللي مسببه لك الاختناق ، واعملي ضربات حادة وسريعة لفوق عشان تخرجي الجسم العالق.

طريقة تانية عشان تساعدي نفسك ، وهي قلب راسك لتحت ، والطريقة دي بينصح بيها عادة اثناء الاختناق عند الاطفال اللي عمرهم اقل من سنة ، لو مناورة هيمليك مساعدتكيش جربي الطريقة دي.

– انحني بجسمك لقدام بحيث يكون الجسم عمودي على الارض ، واسندي على ايدك.

– تقدري كمان تستخدمي كرسي عشان تسندي عليه الساقين والركبتين زي ما هو باين قدامنا في الصورة.

2- ازاي تطفي حريق كهربائي او بسبب زيت:

حرايق الكهربا وحرايق الزيت مختلفة عن انواع الحرايق التانية وبالتالي الماية مش فعالة معاها وبالعكس هتزودها.

– اول حاجة لو حصل حريق زيت خلي الحلة او الطاسة اللي حصلت فيها الحريقة مكانها متحركيهاش.

– اقفلي النار ، والبسي جوانتي الفرن عشان تحمي جلدك.

– غطي النار بغطا معدني ، واتجنبي استخدام غطا سيراميك.

– استخدمي الكربوناتو عشان تطفي الحرايق الصغيرة ، او ممكن تستخدمي الملح كمان هيقوم بنفس المهمة ، ولكن ماتستخدميش البيكنج بودر.

– متضربيش على النار او تحاولي تطفيها بفوطة او اي قماش ، وماتستخدميش الماية كمان.

3- تتصرفي ازاي اثناء الاصابة بنوبة قلبية:

لو اتعرضي لنوبة قلبية او حتى عندك مجرد شك انك بتعاني من نوبة قلبية ، اعملي الخطوات دي.

– اول حاجة وقفي اي حاجة بتعمليها ، خصوصا لو كنتي بتسوقي عربية او بتمارسي رياضة.

– اتصلي بخدمة الطواريء اول حاجة ، وبعدين اتصلي باي صديق او قريب.

– اقعدي مع تني الركبتين لفوق لتحسين الدورة الدموية ، وعضمة المؤخرة تكون بعيد عن الحيطة بكام بوصة ، ومتحاوليش تقفي.

– خدي انفاس بطيئة وعميقة.

4- ازاي تحمي نفسك اثناء الحريق:

بعض النصايح اللي هتساعدك على حماية نفسك اثناء الحريق.

– خليكي منخفضة على الارض وازحفي لاي مخرج قريب عشان تتجنبي استنشاق الدخان.

– استخدمي حمالة صدر او قطعة قماش لحماية الجهاز التنفسي من الدخان.

– لو النار مسكت في هدومك اقفي في مكانك فورا ، وانزلي على الارض بشكل مسطح ، واتدحرجي على الارض.

5- ازاي تفتحي علبة من غير اي ادوات:

لو في مكان بره البيت ومعاكي معلبات مقفولة ومش معاكي تفتحيها بيها ، تقدري تفتحي اي اطعمة معلبة من غير فتاحة او سكينة بالطريقة دي.

– دوري على سطح حجري يكون مستوي.

– هاتي العلبة وابدأي افركيها في الحجر لحد ما تقدري تدفعي الغطا بسهولة.

6- تتصرفي ازاي اثناء وقوع حادث عربية:

– اثناء سواقة العربية ، حطي ايديكي الاتنين على الدريكسيون في وضع 10 و 2.

– تأثير اصطدام العربية باي حاجة بيأدي لتشغيل نظام الوسادة الهوائية ، عشان كده لازم متسديش العجلة لانها ممكن تسبب اصابات خطيرة ، وبعض الخبراء بينصحوا بوضع ايدك في وضع 9 و 3 اثناء الاصطدام كطريقة جديدة لحماية نفسك.

– خليكي في وضع السواقة العادي واتجنبي الانحناء لقدام لان انظمة امان العربية متصممة عشان تحميكي وانتي في وضع السواقة الطبيعي.

هل اتعرضتي قبل كده لاي حالة طارئة وانتي لوحدك؟ عملتي ايه عشان تنقذي نفسك؟ ممكن تشاركينا تجربتك.

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