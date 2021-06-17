طريقة عمل كفتة داوود باشا مثل المطاعم

طريقة تحضير كفتة داوود باشا، كفتة داوود باشا فمن منا لا يعشق الكفتة بجميع وصفاتها ونكهاتها اللذيذة والشهية، فبمجرد أن نري كرات اللحم المليئة بالتوابل اللذيذة والمخلوطة مع صلصة الطماطم والفلفل الأخضر تتوه عقولنا في طعمها الخطير، لذلك وبالتأكيد أصبحت من أهم الوصفات التي يتم إعدادها خلال العزومات، فهي تعد من أسهل الأطباق التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة خلال ساعة إلا ربع من التحضير والطهي.

وتعد كفتة داوود باشا من الأطباق التي يمكن تحضيرها خلال العزومات، وذلك لما تحمله من فوائد وما تضيفه من بهجة علي المائدة، خاصة إذا كان بجانبها طبق الأرز بالشعيرية اللذيذ، لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضير كفتة داوود باشا في السطور الآتية

طريقة تحضير كفتة داوود باشا

المقادير

كيلو لحم فخذ خروف مفرومة.

6 حبات طماطم.

بصلتين.

حبيتين فلفل أخضر.

بقدونس وفصين ثوم.

5 ملاعق زيت زيتون أو 100 جرام زبدة.

توابل اللحم

معلقة فلفل أسود.

معلقة ملح.

رشة هيل مطحون.

معلقة صغيرة ثوم بودر.

200 جرام صنوبر.

توابل صلصة الكفتة

معلقة ملح ومعلقة صغيرة فلفل أسود.

نصف معلقة صغيرة فلفل أحمر حار.

معلقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة التحضير