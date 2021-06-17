تعلمي كيفية تحضير البسبوسة بالقشطة الشهية في المنزل

البسبوسة بالقشطة، من أشهر أنواع البسبوسة واستطاعت تكوين جمهور عريق من عشاقه في مختلف الأنحاء لذا يبحثون عن أفضل طريقها لإعدادها في المنزل بصورة ناجحة بعيدًا عن شرائها بصورة جاهزة خوفا من أثر وباء كورونا المستجد فهم يرغبون في التأكد من صحتها وصحة المكونات المستخدمة فيها.

البسبوسة بالقشطة

عند مشاهداتك لمعظم مؤشرات البحث نجد أن اغلبيتها يدور حول أفضل طريقة لإعداد البسبوسة بالقشطة، ولهذا الأمر قررنا التخفيف من حدة عملية البحث وتقدم أفضل وأنجح وصفه لعمل البسبوسة بالقشطة في المنزل بطريقة وطعم يفوق الجاهز منها.

اسرار المحلات في عمل البسبوسة بالقشطة

الجميع يريد معرفة السر الخفي وراء نجاح بسبوسة المحلات الذي يعطيها الطعم الرائع والقوم الطري بالإضافة إلى اللون الأصفر اللامع فإذا كنتِ من هؤلاء اللواتي يرغبنا في كشف السر فتابعيِ معنا الطريقة التالية

5 أكواب من دقيق السميد الناعم.

كوب من السمن المذاب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بورد.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

علبة من القشطة.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 كوب من اللبن.

3 ملاعق من النشا.

علبة من القشطة.

رشة من الفانيليا.

اناء عميق قومي بوضع اللبن والنشا وقلبيهم جيدًا مع ضرورة التأكد من عدم وجود اي تكتلات.

قومي بوضع الحليب والنشا على نار هادئة مع التقليب بصورة مستمرة وبذلك حين يبدأ الخليط في التماسك قومي بوضع الفانيليا والقشطة وقلبي جيدًا حتي يتكون معاكِ قوام كريمي ثم قومي بنزع الخليط من على النار.

2 كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

نصف ليمونة.

في اناء على النار قومي بإضافة الماء والسكر واتركيهم حتى ترتفع درجة الحرارة ويبدأ في الغليان.

قومي بإضافة مقدار الليمون على الماء والسكر وقلبيهم جيدا واتركي الخليط حتى يصبح ذو قوام ثقيل.

في اناء عميق قومي بخلط كل من السميد والسمن جيدًا حتى يمتزجا.

ثم قومي بإضافة باقي المكونات وقلبيهم حتى يتكون معاكِ عجينة ناعمة وطرية .

في صينية ذو حجم مناسب قومي بوضع نصف الكمية من الخليط ولكن قومي بوضع حشوة القشطة وافرديها بشكل متساوي ثم قومي بإضافة الجزء الثاني من عجينة السميد واضغطي قليلا باليد.

قومي بإدخال الصينية على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقة .

قومي بإخراج الصينية وضعي عليها الشربات سابق التحضير.

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