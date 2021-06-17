أسرار نجاح آيس كريم الأوريو الشهي في المنزل بطعم رائع بمكونات اقتصادية

نقدم لكم عبر موقعنا أسرار نجاح آيس كريم الأوريو ، حيث أن آيس كريم الأوريو في فصل الصيف يحلو للجميع الحلوى والمشروبات المثلجة أو الباردة والأيس كريم من الأشياء المحببة إلى جميع أفراد الأسرة وخصوصاً في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة نجد أننا نحاول معرفة طريقة إعداد الآيس كريم في البيت بطريقة بسيطة وسهلة لا نستطيع لهم وسوف نقوم بتوضيح طريقة إعداد الآيس كريم في البيت في هذا المقال بخطوات بسيطة وسهلة تستطيعين إعداده في البيت وتقديمها لأسرتك بكل سهولة وسوف نوضح لك هذه الطريقة في هذا المقال.أسرار نجاح آيس كريم الأوريو
الآيس كريم من الأكلات المحببة لنا في فصل الصيف و يتم شراؤه من المحلات و دائماً ما يطلبه الأطفال من أجل أن يتناولها وتحاول كل سيدة وأم لمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداد الآيس كريم في البيت بطريقة صحية وآمنة وتقديمه لأولادهم بكل سهولة و سوف نقوم بتوضيح طريقة إعداد الآيس كريم باستخدام بسكويت الأوريو وسوف تحصل على أيس كريم لذيذ ومغذي وتستطيعين تقدمة لأولادك بكل سهولة.مقادير طريقة آيس كريم الأوريو
- كوب من اللبن.
- ثلاثة أرباع كوب من السكر الأبيض.
- كوبان من القشدة.
- كوب من بسكويت الأوريو التي تم تكسيره.
- رشه بسيطة من الملح.
- نحضر إناء متوسط الحجم ونضع به اللبن مع السكر ويتم خلطهم جيداً مع الملح ويتم تقليب جميع المكونات جيداً.
- يتم استخدام المضرب اليدوي في تقليب جميع المكونات حتى يتم ذوبان السكر نهائياً.
- نبدأ بإضافة الكريمة تدريجياً إلى المكونات السابقة مع الاستمرار بالتقليب باستخدام المضرب اليدوي.
- نضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أو خمس ساعات.
- بعد ذلك يتم وضع الخليط داخل المكنة المعدة لعمل الآيس كريم مع وضع البسكويت.
- بعد ذلك يتم وضع جميع المزيج في علبة داخل الفريزر ويظل داخل الفريزر لمدة خمس ساعات بعد ذلك نبدأ إخراج واستخدامها وتقديمها لأولادك.
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نقدم لكم عبر موقعنا أسرار نجاح آيس كريم الأوريو ، حيث أن آيس كريم الأوريو في فصل الصيف يحلو للجميع الحلوى والمشروبات المثلجة أو الباردة والأيس كريم من الأشياء المحببة إلى جميع أفراد الأسرة وخصوصاً في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة نجد أننا نحاول معرفة طريقة إعداد الآيس كريم في البيت بطريقة بسيطة وسهلة لا نستطيع لهم وسوف نقوم بتوضيح طريقة إعداد الآيس كريم في البيت في هذا المقال بخطوات بسيطة وسهلة تستطيعين إعداده في البيت وتقديمها لأسرتك بكل سهولة وسوف نوضح لك هذه الطريقة في هذا المقال.أسرار نجاح آيس كريم الأوريو
الآيس كريم من الأكلات المحببة لنا في فصل الصيف و يتم شراؤه من المحلات و دائماً ما يطلبه الأطفال من أجل أن يتناولها وتحاول كل سيدة وأم لمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداد الآيس كريم في البيت بطريقة صحية وآمنة وتقديمه لأولادهم بكل سهولة و سوف نقوم بتوضيح طريقة إعداد الآيس كريم باستخدام بسكويت الأوريو وسوف تحصل على أيس كريم لذيذ ومغذي وتستطيعين تقدمة لأولادك بكل سهولة.مقادير طريقة آيس كريم الأوريو
- كوب من اللبن.
- ثلاثة أرباع كوب من السكر الأبيض.
- كوبان من القشدة.
- كوب من بسكويت الأوريو التي تم تكسيره.
- رشه بسيطة من الملح.
- نحضر إناء متوسط الحجم ونضع به اللبن مع السكر ويتم خلطهم جيداً مع الملح ويتم تقليب جميع المكونات جيداً.
- يتم استخدام المضرب اليدوي في تقليب جميع المكونات حتى يتم ذوبان السكر نهائياً.
- نبدأ بإضافة الكريمة تدريجياً إلى المكونات السابقة مع الاستمرار بالتقليب باستخدام المضرب اليدوي.
- نضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أو خمس ساعات.
- بعد ذلك يتم وضع الخليط داخل المكنة المعدة لعمل الآيس كريم مع وضع البسكويت.
- بعد ذلك يتم وضع جميع المزيج في علبة داخل الفريزر ويظل داخل الفريزر لمدة خمس ساعات بعد ذلك نبدأ إخراج واستخدامها وتقديمها لأولادك.
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