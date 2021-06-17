كريم زبدة الشيا وزيت جوز الهند لازالة العرق وتفتيح تحت الابطين وتعطير الجسم كريم طبيعي

كريم زبدة الشيا وزيت جوز الهند لازالة العرق وتفتيح تحت الابطين الذي لا يتم الاستغناء عنه فهو من المستحضرات التي يتم استخدامها بشكل يومي بالأخص مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ولذلك نحرص دائماً على شرائه، ولكنه يترك ورائه أثار سلبية على البشرة عند استخدامها المفرط وينتج عنها اسمرار الجلد، إلى جانب أنه متوفر في محلات بيع مستحضرات التجميل والصيدليات بأسعار باهظة، ولكن بإمكانك الآن القيام بعمل كريم طبيعي مزيل طبيعي للعرق بالمنزل دون أن تحتاجي لمكونات صعبة وبأقل تكلفة عن القيام بشراء المنتجات الكيميائية من الخارج. كريم زبدة الشيا وزيت جوز الهند لازالة العرق وتفتيح تحت الابطين تعرفي معنا الآن على مزيلات عرق متنوعة بمكونات طبيعية موجودة في منزلك: مزيل العرق بزيت جوز الهند: يتم وضع خمس ملاعق من زبدة الشيا وتسخن على نار هادئة حتى تذوب ويضاف لها 5 ملاعق من زيت جوز الهند وتخلط المكونات معاً حتى تذوب.

نقوم بإضافة القليل من أي زيت عطري ترغبين به وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

نضع خمس ملاعق من بيكربونات الصوديوم لتفتيح وتطهير البشرة وتقلب المكونات معاً.

نقوم بوضع الخليط في عبوة الكريم محكمة الغلق ويتم استخدامها بشكل يومي. شمع العسل: تحضير كريم طبيعي مزيل للعرق ضعي إناء عميق على النار ويوضع به ملعقتين من شمع العسل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وتقلب المكونات معاً.

ضعي إناء عميق على النار ويوضع به ملعقتين من شمع العسل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وتقلب المكونات معاً. نقوم بإضافة نصف ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو والقليل من زيت الخروع وزيت عطري وزيت الزعتر.

وتقلب المكونات وتوضع على النار حتى تذوب.

يتم وضع الكريم في زجاجة ويتم استخدامه عند الحاجة. زيت شجرة الشاي للتخلص من رائحة العرق في إناء متوسط نقوم بوضع ملعقة من زبدة الكاكاو وتترك حتى تذوب، ترفع من على النار.

ويضاف لها ملعقة من النشا وأخرى من البيكنج بودر وملعقة من زيت اللافندر والقليل من زيت شجرة الشاي.

وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.

يوضع الخليط في عبوة ويترك حتى يتماسك معاً ويتم استخدامه عند اللزوم. الوسوم

كريم زبدة الشيا وزيت جوز الهند لازالة العرق وتفتيح تحت الابطين الذي لا يتم الاستغناء عنه فهو من المستحضرات التي يتم استخدامها بشكل يومي بالأخص مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ولذلك نحرص دائماً على شرائه، ولكنه يترك ورائه أثار سلبية على البشرة عند استخدامها المفرط وينتج عنها اسمرار الجلد، إلى جانب أنه متوفر في محلات بيع مستحضرات التجميل والصيدليات بأسعار باهظة، ولكن بإمكانك الآن القيام بعمل كريم طبيعي مزيل طبيعي للعرق بالمنزل دون أن تحتاجي لمكونات صعبة وبأقل تكلفة عن القيام بشراء المنتجات الكيميائية من الخارج. كريم زبدة الشيا وزيت جوز الهند لازالة العرق وتفتيح تحت الابطين تعرفي معنا الآن على مزيلات عرق متنوعة بمكونات طبيعية موجودة في منزلك: مزيل العرق بزيت جوز الهند: يتم وضع خمس ملاعق من زبدة الشيا وتسخن على نار هادئة حتى تذوب ويضاف لها 5 ملاعق من زيت جوز الهند وتخلط المكونات معاً حتى تذوب.

نقوم بإضافة القليل من أي زيت عطري ترغبين به وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

نضع خمس ملاعق من بيكربونات الصوديوم لتفتيح وتطهير البشرة وتقلب المكونات معاً.

نقوم بوضع الخليط في عبوة الكريم محكمة الغلق ويتم استخدامها بشكل يومي. شمع العسل: تحضير كريم طبيعي مزيل للعرق ضعي إناء عميق على النار ويوضع به ملعقتين من شمع العسل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وتقلب المكونات معاً.

ضعي إناء عميق على النار ويوضع به ملعقتين من شمع العسل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وتقلب المكونات معاً. نقوم بإضافة نصف ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو والقليل من زيت الخروع وزيت عطري وزيت الزعتر.

وتقلب المكونات وتوضع على النار حتى تذوب.

يتم وضع الكريم في زجاجة ويتم استخدامه عند الحاجة. زيت شجرة الشاي للتخلص من رائحة العرق في إناء متوسط نقوم بوضع ملعقة من زبدة الكاكاو وتترك حتى تذوب، ترفع من على النار.

ويضاف لها ملعقة من النشا وأخرى من البيكنج بودر وملعقة من زيت اللافندر والقليل من زيت شجرة الشاي.

وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.

يوضع الخليط في عبوة ويترك حتى يتماسك معاً ويتم استخدامه عند اللزوم.

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