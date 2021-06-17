تعلمي كيفية استخدام الفازلين لإزالة الشعر وصفة طبيعية

كل سيدة تحلم بجسم ذو ملمس ناعم خالي تمامًا من الشعر الزائد الذي يضعهم في العديد من المواقف المحرجة وخاصة الشعر المتواجد في منطقة العانة أو تحت الإبط، ولهذا نجد أن معظم المواضيع التي تبحث عنها النساء عبر المنصات المختلفة هو البحث عن طريقة سهلة وأمانه تمكنهم من إزالة الشعر بدون الم نهائي وتلبية لهذا البحث قررنا أن نتحدث معكم اليوم عن استخدام الفازلين لإزالة الشعر كوصفة طبيعية بعيدًا عن اللجوء إلى إجراء عملية الليزر.

استخدام الفازلين لإزالة الشعر وصفة طبيعية

ازالة الشعر من أكثر الأمور المقلقة لدى بعض النساء وخاصة اللواتي لا يتحملون الألم الناتجة من عملية الإزالة أو الذين يعانون من الحساسية.

الفازلين ك ليزر منزلي

سوف نعرض لكم فيما يلي وصفة فعالة جيدًا في إزالة الشعر من الجسم بالكامل بدون أي ألم أو التهاب فتابعوا معنا فيما يلي

قبل الدخول في عرض التفاصيل الخاصة بوصفة اليوم عليكِ القيام بعمل مقشر طبيعي للجسم وذلك للتخلص من أي جلد ميت

مكونات المقشر

3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق من القهوة سريعة الذوبان.

عصرة من الليمون.

ملاعق من زيت الزيتون.

خلط المكونات جيدًا حتى يتكون معاكِ كريم.

فرك الجسم بالكامل على هيئة حركات دائرة باستخدام هذا المقشر لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكل منطقة في الجسم.

شطف الجسم بالكامل باستخدام الماء الفاتر وخفيفة باستخدام فوطة قطنية، واستعدادي لتحضير وصفة الإزالة.

3 ملاعق من الفازلين.

2 ملعقة من الحمص المطحون ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الكركم الخاص بالوصفات.

5 ملاعق من الحليب.

في إناء عميق قومي بخلط المكونات سابقة الذكر حتى يتكون معاكِ قوام كريمي.

ابدئي في فرد هذا الكريم على الجسم بالكامل أو المنطقة التي تؤدي إزالة الشعر فيها.

اتركي هذا الكريم على الجسم لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتي يخف تماما.

بعد انتهاء الوقت المحدد قومي بنزع الخليط في عكس اتجاه نمو الشعرية.

طريقة التحضيرمكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعرطريقة التحضير