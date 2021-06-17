الوصفه الجبارة ضعيها في الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ لن يتوقف عن النمو

ضعيها في الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ حيث أن يوجد العديد من المكونات والأعشاب الطبيعية الفعالة في منع تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته، ومن بينها عشبة أكليل الجبل أو الروز ماري كما يطلق عليها، وهي من بين الأعشاب المنشرة في كافة أنحاء الوطن العربي وتحمل الكثير من الخواص الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، فضلاً عن ما تملكه من فوائد صحية جمة، وحن اليوم سوف نتحدث بأهم فوائد أكليل الجبل فقط ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة وقولي وداعاً لتساقط الشعر.

كما ذكرنا لكم في السابق أن أكليل الجبل يحمل الكثير من الفوائد للعناية الجيدة بصحة فروة الرأس والشعر ومنها الآتي:

يعمل على تحسين الدورة الدموية للشعر ويعزز صحة فروة الرأس.

يساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته بقوة.

وكثافته بقوة. يساعد على تأخر ظهور الشعر الأبيض.

يقضي على تساقط الشعر نهائياً عند المواظبة على استخدامه.

يساعد في علاج فروة الرأس والتخلص من المشاكل التي تواجهها لأنه يوجد به خواص مضادة للالتهابات.

كما أنه يخلصك من مشكلة تهيج فروة الرأس.

يقضي على قشرة الشعر وخلايا الجلد الميت الموجود بفروة الرأس ويزيل الأوساخ والزيوت العالقة بها.

وخلايا الجلد الميت الموجود بفروة الرأس ويزيل الأوساخ والزيوت العالقة بها. يعالج مشكلة تلف الشعر ويعيد بنائه بشكل صحي.

المكونات:

أوراق أكليل الجبل.

كوب من الماء المغلي.

صابون غار مبشور.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.