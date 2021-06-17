طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية على أصولها لأشهر المحلات بدون دقيق The Original Raw Tahini

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية على أصولها لأشهر المحلات بدون دقيق بطريقة بسيطة وسهلة. تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الطحينة الأصلية في المنزل بكل سهولة، وتكون في نفس الوقت بنفس الطعم الأصلي للمحلات، والمصانع الشهيرة. لذلك عزيزتي القارئة نقدم لكي سر تحضير الطحينة في المنزل بكل أسرارها بدون استخدام الدقيق في هذه الوصفة، لأن الكثير يستخدمون الدقيق. لكن هنا من خلال موقع ثقفني نقدم لكم تحضير الطحينة من خلال مكونين فقط وهما الزيت، والسمسم.

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية على أصولها لأشهر المحلات بدون دقيق

نقدم لكم طريقة عمل الطحينة الخام على أصولها مثل لأشهر المحلات، والمصانع على أصولها بطريقة سهلة وبسيطة بدون استخدام الدقيق بها.

كوب من الزيت.

سمسم ني بمقدار كوب واحد.

كوب من السمسم المحمص.

أولاً ضعي الزيت في مج معياري، إذا لم يتوفر لديكي ضعيه في أي شي به مكان لإنزال الزيت منه.

ضعي السمسم الني، والسمسم المحمص في بوله، وقلبيهم جيداً.

بعد ذلك قومي بطحن السمسم في المطحنة، أو في مطحنة الخلاط.، ويتم صحنه حتي يصبح ناعم جداً.

في الخلاط ضعي به نصف كمية الزيت أي نصف الكوب، ثم اضربيه جيداً حتى يصبح لونه فاتح جداً.

بعد ذلك ضيفي السمسم المطحون، واضربهم جيداً معاً، وأثناء خلطهم في الخلاط قومي بنزع الغطاء الصغير أي الجزء الصغير من غطاء الخلاط الكبير ككل، لإضافة الزيت بالتدريج أثناء خلط المكونات معاً.

حركة إضافة الزيت والخلاط شغال هذه الحركة تستخدم لعدم فصل الزيت عن السمسم عندما تخزينه، لأن الكثير يلاحظ أنه بعد صنع الطحينة وتخزينها يجدون أن الزيت قد فصل عن السمسم، لكن بهذه الطريقة سوف تصبح الخليط قوامه واحد وجميل.

لتخزينها ضعي الطحينة في برطمان مخكم الغلق، واحفظيها جيداً، واستخدميها وقتما تشائين، وأتمني أن تنال الطريقة على إعجابكم.

مقادير عمل الطحينة الخام الأصليةطريقة تحضير الطحينة على أصولها